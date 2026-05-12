中とろと国産ネタを手軽に楽しめる『中とろと国産フェア』開催

株式会社Genki Global Dining Concepts

レストランチェーンを展開する株式会社Genki Global Dining Concepts（本社：東京都台東区 代表 取締役社長執行役員 藤尾益造）は、中とろと国産ネタをお手頃価格で楽しめる『中とろと国産フェア』を、全国の魚べい・元気寿司で2026年5月12日（火）より開催いたします。

本フェアでは、人気の中とろや、国産食材を使用したネタを取りそろえ、幅広いラインアップを展開します。

脂のりの良い「中とろ」は、お得な150円（税込165円）で提供するほか、北海道産のとろ旨っ「とろにしん」（100円／税込110円）、同じく北海道産のたらこを使用した「たらマヨぐんかん」（100円／税込110円）など、人気の商品をお手頃価格でご提供いたします。

さらに、茨城県霞ヶ浦産のしらうおを使用した「しらうおぐんかん」（150円／税込165円）、「岩手県産やりいか」（180円／税込198円）、鹿児島県産の「きびなご」（200円／税込220円）など、各地の食材を活かした多彩なメニューをご用意しております。

日本各地の美味しい食材と、人気の中とろをお得に楽しめる期間限定フェアです。ぜひこの機会に、魚べい・元気寿司ならではのこだわりの味わいをご堪能ください。



【『中とろと国産フェア』概要】

■開催期間

2026年5月12日(火)～なくなり次第終了

■対象店舗

全国の魚べい、元気寿司

店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なります。詳しくはホームページをご確認ください。

■販売商品

とろにしん／2貫100円（税込110円）たらマヨぐんかん／2貫100円（税込110円）中とろ／1貫150円（税込165円）しらうおぐんかん／2貫150円（税込165円）岩手県産やりいか／2貫180円（税込198円）きびなご／2貫200円（税込220円）

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【Genki Global Dining Conceptsについて】

現在、国内では地域密着型で値頃感の「元気寿司」、時代の変化とともに進化を続ける「魚べい」、本物志向の「千両」、リーズナブルなうなぎ料理を提供する「うな釜」、そして世界と日本をつなぐ 新ブランド「GENKI SUSHI×魚べい」に加え、焼肉をもっと身近な存在として地域に届ける「大阪焼肉

うま勝」などのブランドを展開。

寿司をはじめとする食の提供を通じて、お客さまに居心地の良い空間を提供し、豊かで楽しい時間を過ごしていただくことで、世界の人々の心と身体の健康への貢献を目指しています。



■会社概要

会社名 ：株式会社 Genki Global Dining Concepts

所在地 ：東京都台東区上野３丁目２４番６号 上野フロンティアタワー19階

代表取締役社長執行役員：藤尾 益造

創業 ：1968 年 12 月 12 日

会社設立 ：1979 年 7 月 26 日

事業内容 ：レストランチェーンの経営

会社HP ：https://www.genki-gdc.co.jp/