不動産テック協会「不動産テックカオスマップ（第12版）」掲載・推薦の公募を開始

一般社団法人不動産テック協会

不動産 × IT を促進する一般社団法人不動産テック協会［ 以下、不動産テック協会：代表理事 滝沢 潔（株式会社ライナフ 代表取締役）、同代表理事：巻口 成憲（リーウェイズ株式会社 代表取締役) ]は 、不動産テックカオスマップの最新版（第12版）の発表に向け、掲載要件を満たすサービス・ビジネスを自薦他薦を問わず公募します。

【不動産テックの定義】

不動産テック（Prop Tech、ReTech：Real Estate Techとも呼ぶ）とは、不動産 × テクノロジーの略であり、テクノロジーの力によって、不動産に関わる業界の課題や従来の商習慣を変えようとする価値や仕組みを指します。

＜掲載要件＞

【公募経緯】

- テクノロジーを活用し、自社だけでなく、他社に対してもサービスを提供している不動産テックビジネス・サービス- 単なる情報提供ではなく、テクノロジーによって付加価値を生み出しているビジネス・サービス

不動産テックカオスマップは2016年より年に一度、前述の掲載要件を満たす不動産テックビジネス・サービスを独自のリサーチでまとめて公開しています。公平で包括的なリサーチを心がけてはいますが、非営利団体の担当チームの調査のため、網羅性や正確性において限界があります。掲載内容の網羅性・正確性の向上を目指し、事前に掲載可能性のある不動産テックビジネス・サービスについて公募することに決定しました。応募及び推薦により収集された不動産テックビジネス・サービスは、弊協会の不動産テックの定義に沿って公平な審査を行い、掲載の可否を決定します。

【不動産テックカオスマップ公募概要】

- 受付期間2026年5月12日（火）から2026年6月5日（金）まで- 応募項目１．推薦するサービス名２．上記のサービスを提供する企業名３．上記の事業内容４．上記の公式サイトURL５．応募理由６．応募者所属企業名７．応募者氏名８．応募者メールアドレス９．掲載を希望するカオスマップカテゴリー※他薦の場合は、9の項目は不要です。- 提出先および提出方法提出先 ︓一般社団法人不動産テック協会 事務局- 下記フォームよりご提出くださいhttps://forms.gle/3miF6GuPpPWNKETv8- 審査基準不動産テックの定義に沿った革新性、実用性、および市場への貢献度を考慮します。- カオスマップカテゴリーは以下から一つを選択してください。

カオスマップ12版の発表は、8月下旬を予定しております。

なお、応募ビジネス・サービスについての個別掲載の可否について、事前にお知らせすることはありません。

【不動産テック協会について】

不動産テック協会は、不動産とテクノロジーの融合を促進し、不動産に係る事業並びに不動産業の健全な発展を図り、国民経済と国民生活の向上並びに公共福祉の増進に寄与することを目的とした団体です。情報セキュリティの調査やデータベースに関するルール策定、また海外不動産テックサービスの状況調査などを通じて、健全な業界活動における基盤構築と最新テクノロジーによる業界発展に貢献してまいります。

【 法人概要 】

団体 ：一般社団法人不動産テック協会

代表理事 ：滝沢 潔、巻口 成憲

URL ：https://retechjapan.org/

本社 ： 東京都渋谷区神宮前3-15-9 CREST 表参道 3F

設立 ：2018年9月

活動内容 ：

・不動産テック（不動産×IT）業務に関する調査研究及び情報発信

・不動産テック（不動産×IT）業務の標準化及びルールの確立

・不動産テック（不動産×IT）従事者等の育成・指導

・ビジネス機会創出のための各種活動

・国内外の関連諸団体等との情報交換や連携・協力のための活動とイベント開催

・国及び地方公共団体等に対する協力並びに建議及び要望

・前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

協会ホームページ ：https://retechjapan.org/

入会URL ：https://retechjapan.org/membership/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

不動産テック協会事務局：info@retechjapan.org