美容業界トップクリエイター集結。『REMILA BHC 2026』授賞式、ビューティーワールド ジャパン 東京 公式ステージで開催

株式会社リサスティー

美容室・理容室向けのネープケア専用美容機器「REMILA（レミラ）」*1を展開する株式会社リサスティー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：伊藤翔太）は、2026年5月19日（火）、ビューティーワールド ジャパン 東京 会場内公式ステージにて、バックスタイルに特化したヘアコンテスト『REMILA BHC 2026』授賞式を開催いたします。

第1期～第3期を通して集まった220作品の中から、年間グランプリをはじめとする各賞を発表。

授賞式では、美容業界トップクリエイターによる特別トークセッションも実施予定です。

REMILA BHCは、“バックスタイル”という視点から、美容師の技術・提案力・感性を再発見するプロジェクトとして開催しています。

なぜ“後ろ姿”なのか

これまで、ヘアデザインでは正面の印象が注目される場面が多くありました。

しかし実際のサロンワークでは、お客様自身がもっとも見ることの少ない後ろ姿こそ、印象を大きく左右する要素です。

近年では、ショートスタイルやまとめ髪など、後ろ姿の印象がデザインの一部として重視される場面も増えてきました。

REMILA BHCは、そうした“バックスタイル”に着目したヘアコンテストです。

うなじ・えりあし・シルエットまで含めた美しさを通して、美容師の感性や技術力、新たなデザイン表現が集まっています。

作品撮りだけではない。リアルなサロンワークにも価値を

REMILA BHCでは、クリエイティブ作品だけではなく、実際のお客様への施術をテーマとした「リアリティー部門」を設けています。

デザイン性だけではなく、お客様の悩みにどう向き合い、どんな変化を生み出したかまでを評価対象としている点が特徴です。

作品撮りだけではなく、日々のサロンワークそのものにも価値がある。

そうした考え方に共感した美容師たちから、多くの作品が寄せられています。

第3期では過去最多となる89作品が集結。 リアリティー部門では、実際のお客様の悩みに寄り添った作品が大きく増加しました。

美容業界トップクリエイターがBWJ東京公式ステージに集結

授賞式では、第1期～第3期を通して集まった220作品の中から、クリエイティブ部門とリアリティー部門 それぞれの年間グランプリをはじめ、各賞を発表いたします。

年間グランプリには賞金300万円を贈呈。 美容業界トップクリエイターによる審査を経て、年間グランプリ作品が決定します。

当日は、JHAグランプリ受賞者や業界を代表する美容師たちによる特別トークセッションも実施予定です。 作品審査を通して感じたことや、バックスタイル表現の可能性について語ります。

グランプリ予想投票も開催中

開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/149758/table/39_1_84aac8a835e4b1f57ab16b773aa9e843.jpg?v=202605121151 ]

『REMILA BHC 2026』では、どの作品が年間グランプリに選ばれるのかを予想する投票企画も開催中です。専用投票ページから気になる作品へ投票いただけます。

投票いただいた方の中から、抽選でプレゼントが当たるキャンペーンも実施しています。

▶投票ページは こちら(https://remilabhc.com/public-vote)

株式会社リサスティーについて

株式会社リサスティーは、業務用美容機器や脱毛機器を開発し、理美容業界のニーズに応える革新的なサービスを提供しています。月額サブスクリプションモデルの「REMILA（レミラ）」は、全国800台以上導入され、理美容業界に新たなメニュー価値を提案。美容室や理容室の新たな売上の柱となり、経営安定を支援します。理美容業界に新たなメニュー価値を提案し、業界全体の進化と価値向上に貢献していきます。

【会社概要】

会社名：株式会社リサスティー

代表者：代表取締役 伊藤 翔太

所在地：東京都渋谷区南平台町1-9

南平台宝来ビル8階

設立：2014年12月4日

資本金：9,000万円(資本準備金8,500万円)

事業内容：業務用美容機器の企画・製造・販売・レンタル／ヘアサロンの売上向上を目指すサービス提案

URL：https://resusty.co.jp/

＊1 REMILA（レミラ）は、株式会社リサスティーの登録商標です。

＜本件に関する報道関係者お問い合わせ先＞

株式会社リサスティー 担当：根本

E-mail：info@resusty.com

TEL：03-6555-3127