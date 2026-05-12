【新商品のご案内】6月中旬販売開始｜1枚2.4円の次世代型使い捨て衛生手袋「TSC エラストマー手袋」予約受付開始！

株式会社TSC

株式会社TSC（本社：神奈川県厚木市、代表取締役：佐藤慎也）は、独自の圧縮技術を活かしニトリル手袋やPVC手袋の代替えとして最適な、次世代型使い捨て衛生手袋「TSC エラストマー手袋」を6月中旬より販売開始する運びとなりました。

本製品は、従来のポリ手袋にはない伸縮性を持ちながら、**1枚あたり2.4円（税別）**という圧倒的なコストパフォーマンスを実現しております。食品衛生法にも適合しており、調理・清掃・介護など、衛生管理が重要視される現場の経費削減に大きく貢献いたします。

この度予約受付開始となりました。是非ご検討のほど宜しくお願い申し上げます。

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https://prtimes.jp/a/?f=d100193-28-995aae5ef2587b551c090e492857f8b3.pdf

■ 製品の特長

・優れた伸縮性： TPE素材により、しなやかに伸びて手にぴったりフィットします。

・スムーズな着脱： 内側エンボス加工により、素早い装着が可能です。

・圧倒的なコストメリット： 1枚あたり2.4円（税別）にてご提供いたします。

・安全性： 食品衛生法適合品。ラテックスフリーのため、アレルギーの方も安心です。

■ 商品概要

・販売開始時期： 2026年6月中旬予定（※商品の出荷は2026年6月15日より順次開始予定）

・予約受付開始： 2026年5月7日（木）～

・単価： 9,600円 / ケース（1枚あたり2.4円）※税別

・入数： 4,000枚（100枚入×40箱） / ケース

・サイズ： M / L（サイズ混載での発注も可能です）

・送料： ケース単位の発注で送料元払いにてお届けいたします。

※北海道（札幌市内以外）・沖縄・離島・特殊条件運賃先を除きます。

【サンプル予約受付中】

販売開始に先立ち、実際のフィット感をお試しいただけるサンプルをご用意しております。

ご希望の際はお気軽にお申し付けください。

【衛生ラボ 楽天市場店】

https://www.rakuten.co.jp/eiseirabo/

＜法人向け、卸売に関するお問い合わせ＞

株式会社TSC

〒243-0014 神奈川県厚木市旭町1-33-5 本多ビル7F

TEL：0467-54-6715（TSC受注センター）

MAIL：shop@tsc-clean.com

公式サイト：https://tsc-clean.com

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※本製品は法人・施設向けの業務用商品です。

個人のお客様もご購入いただけます。1ケースから送料無料。