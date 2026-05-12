法人向け「フィジカルAIセミナー」を提供開始―ーサービス開始記念でUdemy講座を先着100名に無料公開

デジタル情報戦略室株式会社

デジタル情報戦略室株式会社（本社：東京都、代表取締役：村上 優行、以下「当社」）は、2026年【5月1日】より、法人向けに「フィジカルAIセミナー」の提供を開始したことをお知らせいたします。本サービスは、NVIDIAが提唱する第4ステージAI「フィジカルAI」の全体像を、技術スタックから産業活用、グローバル競争構造、自社への示唆までを最短60分から半日で体系的に学べる法人向け研修プログラムです。料金はオンライン1時間あたり5,000円～と導入しやすい価格設定で、貴社の事業判断と人材育成を加速します。

サービスサイト：https://disr-inc.com/?page_id=211

■ サービス開始記念｜Udemy講座を【先着100名様】に無料ご招待

本サービス開始を記念し、当社が提供するUdemy公式講座 「【2026年最新】フィジカルAI完全ガイド ― ヒューマノイド・VLA・ ロボティクスが変える次の10年」を、先着1,000名様に無料でご受講 いただけるキャンペーンを実施いたします。

社内研修への導入をご検討中の方や、フィジカルAIをまずは個人で 体系的に学びたい方は、ぜひこの機会にお試しください。

▼ 受講方法 下記URLより、専用クーポンコードを適用してご登録ください。

URL：https://www.udemy.com/course/2026ai-vla10/?referralCode=661D4D3428DE8F91990E クーポンコード：【182FA52D183FEDF26B8E】

▼ 適用条件

・先着100名様限定

・適用期限：2026年【5月31日】まで

・新規Udemyアカウントの方も適用可

・通常価格【\14,800】→ 0円（100%OFF）

■ 開発の背景：「フィジカルAI」は次の10年の事業競争力を左右する

2025年1月のCESにおいて、NVIDIA CEOジェンスン・フアン氏は「動くものはすべてロボットになり、AIによって具現化されていく」と発言し、AIが画面の中から飛び出して現実世界で行動する「フィジカルAI」の時代到来を宣言しました。NVIDIAの試算では、フィジカルAIは製造業・物流業に対し50兆ドル規模のインパクトをもたらすとされています。

国内でも「日本AI基盤モデル開発」や「一般社団法人AIロボット協会」が始動するなど、官民で1兆円規模の投資が進む一方、現場の理解とスキル獲得は大きく出遅れているのが実情です。

当社は、人型・犬型ロボットのレンタル事業「Robo Renta」を運営する実務家視点から、企業内の共通理解形成と意思決定の加速を支援するため、本サービスを開始いたします。

■ 「フィジカルAIセミナー」の特徴

研修資料サンプル：なぜ今フィジカルAIか1. 現場でロボットを動かすエンジニア視点

講師は、四足歩行ロボット（Unitree Go2）や人型ロボット（Unitree G1/R1等）を自社で運用するフィジカルAI実務家。教科書的な解説ではなく、ロボットを実際に触っている人間の視点で、技術と事業の両面から具体的な示唆をお届けします。

2. 全9章のフレームワークで体系化

「なぜ今フィジカルAIか」「ロボットの種類とキーデバイス」「学習技術（VLA・Sim2Real等）」「産業別活用事例」「グローバル競争と日本の勝ち筋」「課題とリスク」まで、全9章のフレームワークで断片知識を構造化された理解へと整理します。

3. 60分から半日まで、目的別に柔軟に対応

経営層向けの60分入門から、開発・技術部門向けの半日実践コース、業界特化のフルカスタム研修まで、受講対象と目的に応じて柔軟に対応。オンライン／講師派遣（全国対応）どちらの形式も選択可能です。

■ 料金プラン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/154193/table/4_1_3d2a248b631d76f709d26df3f5358028.jpg?v=202605121151 ]

※ 受講人数・カスタマイズ内容・派遣先により変動します ※ 講師派遣の場合は別途交通費・宿泊費が発生します ※ 初回お打ち合わせは無料です

■ 講師プロフィール

村上 優行（むらかみ ゆうこう）

デジタル情報戦略室株式会社 代表取締役 兼 室長

東京理科大学電気電子情報工学科卒業後、陸上自衛隊通信団・ITベンチャーを経て、アクセンチュア株式会社にてAI導入コンサルティング及びデジタル組織立ち上げ支援にManager職として従事。2022年にAWS全資格取得。京都大学発スタートアップでドローンデータ解析を経験後、2024年にデジタル情報戦略室株式会社を設立。人型・犬型ロボットのレンタル事業（Robo Renta）と法人向けフィジカルAIコンサルティングを展開している。

■ 想定する利用シーン

■ 今後の展望

講師：村上 優行- 製造業・物流業でのロボット導入を検討する事業企画／DX部門の社内勉強会- 経営層・役員向けのフィジカルAI動向ブリーフィング- ベンチャーキャピタル・投資家向けの市場理解セミナー- 大学・研究機関での特別講義- ロボティクス／AI関連スタートアップの社内研修

当社は本サービスを起点に、フィジカルAI関連事業として、2026年内に100社の法人導入を目標としております。今後はロボットレンタル事業「Robo Renta」との連携によるハンズオン研修プログラムや、業界特化型のカスタムコンサルティングサービスへの展開も予定しております。

■ 会社概要

■ 本件に関するお問い合わせ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/154193/table/4_2_d30efd10a9a4203dd52a25f625f9ee89.jpg?v=202605121151 ]

デジタル情報戦略室株式会社

Email：contact@disr-inc.com

サービスサイト：https://disr-inc.com/?page_id=211

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