【30,000件の最新データで徹底分析】店頭×SNSキャンペーンの最新戦略を解説するセミナーを開催いたします

株式会社パルディア

株式会社パルディア（https://www.paldia.co.jp/）は、日本最大級のキャンペーンデータベース「CAM-SAKU（キャンサク）」に蓄積された2025年度最新の実施データ約30,000件をもとに、店頭×SNSキャンペーンの最新動向と成果につながる設計ポイントを解説する無料オンラインセミナー「勝ちパターンをアップデート 30,000件のデータで読み解く店頭×SNSキャンペーン最新戦略(https://paldia-webinar.v2.nex-pro.com/campaign/93351/apply?np_source=pr_times)」を、2026年6月4日（木）・6月9日（火）に開催いたします。

近年、キャンペーン施策は大きく転換しています。応募手法のデジタル化やSNS・LINEの活用が進むなかで、成果につながる設計や“勝ちパターン”も変化しています。今、販促施策に求められているのは、感覚や経験に頼るのではなく、データに基づいた再現性のある戦略設計です。

本セミナーでは、2025年度のキャンペーンデータをもとに、店頭キャンペーン・SNSキャンペーンの実施傾向や成功事例を徹底分析。「なぜ成果に差が生まれるのか」「いま選ぶべきキャンペーン施策はどう変化しているのか」「成功するキャンペーンに共通する設計のポイントはどこか」といった観点から、明日からの企画・提案に活かせる実践的なヒントをお届けします。

セミナーのお申込みはこちら :https://paldia-webinar.v2.nex-pro.com/campaign/93351/apply?np_source=pr_times

セミナー概要

■セミナータイトル

勝ちパターンをアップデート

30,000件のデータで読み解く店頭×SNSキャンペーン最新戦略

■講演内容

・キャンペーンの種類 / 応募方法ごとの最新トレンドと実施傾向

・店頭キャンペーンで成果につながる手法と事例

・SNSキャンペーン（Instagram / X / LINE）の活用トレンドと設計のポイント

■調査概要

下記、弊社独自調査をもとに作成したセミナーです。



□ 調査名：2025年度 店頭・SNSキャンペーンに関する調査

□ 調査地域：全国

□ 調査期間：2025年4月1日～2026年3月31日

□ 調査対象キャンペーン数：約30,000件

□ 調査方法：『CAM-SAKU』の登録データを基に集計・分析

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29339/table/43_1_de22d28cdb03d564e003a06b05aa17a3.jpg?v=202605121151 ]

セミナーアンケート回答特典

１.セミナー投影資料

本セミナーで解説した2025年度のデータから導いた、最新トレンドと“勝ちパターン”を振り返れる

アンケート回答者限定資料です。施策設計や提案にそのままご活用いただけます。

２.流通主催＆流通タイアップキャンペーン事例集

リテールメディアを活用した最新の成功事例をまとめた実践資料です。

「どのような施策が実際に成果につながっているのか」を具体的に把握でき、企画や提案のアイデアとしてすぐにご活用いただけます。

登壇者紹介

株式会社パルディア 代表取締役社長｜大川 祐介（おおかわ ゆうすけ）

2025年4月、株式会社パルディア代表取締役社長に就任。企業の販促キャンペーンの企画提案を主軸とする株式会社パルディアにて、メーカーおよび流通チェーンで実施される店頭キャンペーンをはじめ、SNSを活用したキャンペーン運営など、幅広いカテゴリーの企業販促に携わる。

キャンペーンデータベース「CAM-SAKU」とは

パルディアが独自に運営する、日本最大級のキャンペーンデータベースです。全国のメーカー・流通・飲食・金融など30業種以上にわたる店頭・SNSキャンペーンを収集し、キャンペーン企画にお悩みの皆さまをサポートするサービスです。

単なる事例検索にとどまらず、応募方法、実施媒体、景品、対象商品、参加条件などの情報を横断的に確認できるため、「いま、どのようなキャンペーンが実施されているのか」「成果につながる施策にはどのような共通点があるのか」を把握するためのヒントとして活用できます。

＜CAM-SAKUによるキャンペーン企画・提案支援＞- 店頭・SNSキャンペーンの最新実施傾向レシート応募、シリアル応募、LINE応募、Instagram投稿、Xでのフォロー＆リポストなど、さまざまな手法の実施状況を確認できます。市場で増えている施策や、業界ごとの活用傾向を把握することで、次に検討すべきキャンペーン手法の発見につながります。- 成功事例に共通する企画設計のヒント景品設計、応募条件、告知方法、参加導線など、キャンペーンの成果を左右する要素を事例ベースで比較できます。自社やクライアントの施策検討時に、過去事例をもとにした説得力のある企画設計が可能です。- 提案・企画に活かせるリアルな市場データキャンペーンの実施時期や業界別の傾向を把握することで、季節性や販促タイミングに合わせた提案に役立ちます。感覚や経験だけに頼らない、データに基づいた施策立案をサポートします。

＜活用例＞

広告代理店様：クライアントへの提案前に、競合・類似業界の実施傾向を把握

メーカー販促担当者様：年間販促計画や新商品のプロモーション企画に活用

制作・印刷会社様：キャンペーンLP、店頭POP、応募導線設計の参考として活用

※公式サイトはこちら：https://cam-saku.com/

※フリープランのご登録はこちら：https://new.cam-saku.com/free/entry/create

会社概要

※検索画面イメージ- 社名：株式会社パルディア- 本社所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3-15-10 JRE銀座三丁目ビル 8F- 事業内容：店頭プロモーションの企画・制作 / キャンペーンの企画・運営- 創業：1996年4月9日 （営業開始 1996年10月1日）- HP：https://www.paldia.co.jp/- 電話：03-6838-9731- メールアドレス：p-mktg@paldia.co.jp