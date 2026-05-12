台車ロボット用 昇降機構オプション 発売

ヴイストン株式会社

ヴイストン株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：大和信夫）は、弊社製の研究開発用台車ロボットに搭載可能な「昇降機構オプション」を発売します。

昇降機構オプション 搭載例（4WDSローバーX120A-LBに、昇降機構オプションやカスタムフレームを搭載）

■主な特徴

ヴイストン株式会社製の研究開発用台車ロボットシリーズは、さまざまな分野の研究・開発用途に対して利用可能なロボットプラットフォームです。車輪の駆動方式や可搬重量が異なる多彩な本体ラインナップが用意されているほか、ROS 2に対応するオプションデバイス、各種のセンサーオプションなどが選択できることが特徴です。研究・開発の目的や用途に合わせ、ハードウェア・ソフトウェアの両面において、自由度の高いカスタマイズや改造が可能で、開発者にとって「真に扱いやすい台車ロボット」であることを目指しています。

今回発売する「昇降機構オプション」は、物体を上下させるための昇降デバイス（リフト）を搭載する、研究開発用台車ロボットシリーズ専用オプションです。適切なフレームを設置することで、搬送物のほかセンサーデバイスなどを、高さを変えて運搬・運用することができます。「足回り」としての台車ロボットと組み合わせることで、システム全体の活用可能性を飛躍的に向上させます。

（１） 台車ロボットに搭載可能な大型昇降機構

本オプションは、ヴイストン株式会社製の研究開発用台車ロボットのうち、特に大型のモデルへの搭載を想定しています。自由度の高い移動が可能な台車ロボットに対して、大型の昇降機構を追加することにより、物体の運搬や環境情報の収集、また、実環境へのロボット機器からのアプローチなど、さまざまな応用が可能となります。

台車ロボット用 昇降機構オプションリフト部分の最高位と最低位の比較

（２） カウンターウェイトを内蔵可能で、安定した運用を実現

台車ロボット用 昇降機構オプションにおいては、本体内部にカウンターウェイトを搭載することが可能です。ウェイトの重量は、運搬物や積載物の重量に合わせて任意に調整可能で、安定した運用が実現可能です。

なお、本オプションにおける想定の積載重量は15kg程度ですが、適切に重量バランスを取ることで、これ以上の重量の積載も可能です。積載重量が重くなるほど、バランスの安定化や安全性の確保が重要となりますので、運用する際には十分な配慮をお願いいたします。

本オプションにおいては、積載重量に保証値は設けておりません。

昇降機構オプション内部、カウンターウェイト搭載場所カウンターウェイト搭載例

（３） ROS 2に対応し、台車ロボット本体のバッテリーから駆動可能

本オプションは、搭載する台車ロボット本体に内蔵したバッテリーから駆動させることができます。また、台車ロボット側に「ROS PCオプション」などのROS 2対応デバイスを搭載することで、本オプションもROS 2対応デバイスとして制御することが可能です。台車ロボットの移動性能を損なわない実装、運用を実現することができます。

（４） 柔軟な設計変更、仕様変更が可能（要相談）

本オプションにおいては、昇降機構全体の高さや搭載対象の台車ロボットなどを柔軟に変更可能です。実施中の研究・開発プロジェクトの要件に合わせた設計、製作が可能ですので、詳細は弊社担当者までお問い合わせください。

■台車ロボット用 昇降機構オプション 搭載想定機種

本オプションについては、ヴイストン株式会社製研究開発用台車ロボットのうち以下の機種に搭載することを想定しています。このリストにない機種への搭載については、事前に弊社担当者までお問い合わせください。

メガローバーF120AメカナムローバーG120A4WDSローバーX120A4WDSローバーX120A-LB

■本製品のYouTube動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zboVb3uF2-o ]

https://www.youtube.com/watch?v=zboVb3uF2-o

■参考：ロボットのカスタマイズや新規開発を相談可能なWebサイト「プロトロボ」

ヴイストン株式会社では、台車ロボットやコミュニケーションロボットに関するカスタマイズや新規開発をご相談可能なWebサイト「プロトロボ」を公開しています。詳細な内容のご相談はもちろん、要件定義のレベルからのご相談も可能ですので、ぜひご活用ください。

ロボット開発・カスタマイズの総合サービス「プロトロボ」

https://proto-robo.vstone.co.jp

「プロトロボ」ロゴデータ

■寸法図

■主な仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38478/table/103_1_581532ab0b14422a712368958b94f7cb.jpg?v=202605121151 ]

（※） 製品の仕様は予告なく変更となる場合があります

■販売について

ヴイストン株式会社の公式Webショップ「ロボットショップ」にて販売します。本製品は受注生産品です。

・台車ロボット用 昇降機構オプション ： オープン価格

販売ページ： https://www.vstone.co.jp/robotshop/index.php?main_page=product_info&products_id=5421(https://www.vstone.co.jp/robotshop/index.php?main_page=product_info&products_id=5421)

■本件に関するお問い合わせ先

ヴイストン株式会社

〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島 2-15-28

E-mail: infodesk@vstone.co.jp

https://www.vstone.co.jp/

ヴイストン、Vstone、Robot Shop（ロボットショップ）、プロトロボは、ヴイストン株式会社の登録商標です。

ROSは、Open Source Robotics Foundation, Inc.によるオープンソースのプロジェクトです。

その他、記載されている製品名などの固有名詞は、一般に各社の登録商標または商標です。