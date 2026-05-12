業務標準化×健康管理でつくる“負けない組織”― 生産性向上と組織活性化を実現するウェビナー開催 ―

株式会社テンダ

マニュアルトータルソリューションを提供し、企業の業務効率化を支援する株式会社テンダ(本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長CEO：薗部 晃、以下「テンダ」)は、合同会社DMM.com(本社：東京都港区、イノベーションカンパニーCEO：緒方 悠、以下「DMM」) が展開するDMMヘルスケアと共に、オンラインセミナー（ウェビナー）『負けない組織づくりの新常識──業務標準化と健康管理の相乗効果──』 を2026年5月27日（水）に開催いたします。

本セミナーでは、慢性的な業務過多やパフォーマンス低下といった組織課題に対し、「業務標準化」と「健康管理」を掛け合わせたアプローチを解説します。参加者の業務効率化と組織活性化につながる実践的なヒントをお届けします。

セミナーの概要

お申込はこちら（無料） :https://form.k3r.jp/tenda_marke/20260527_webinar- セミナーに関するお問い合わせ：https://tepss.com/contact/

多くの企業において、「特定の人に業務が集中している」「忙しさが慢性化し、組織に余裕がない」「メンバーの不調がパフォーマンスに影響している」といった課題が顕在化しています。これらは属人化した業務運営や、組織全体のコンディション管理の不十分さに起因し、持続的な成長の阻害要因となっています。

本ウェビナーでは、こうした課題に対し「業務標準化」と「健康管理」を掛け合わせることで実現する、“負けない組織づくり”の考え方と実践手法を解説します。業務の属人化を解消しながら、組織全体の生産性とコンディションを同時に高めるアプローチについて、現場で明日から活用できるヒントをお伝えします。

テンダは、マニュアル整備による業務標準化の観点から、人に依存しない業務体制の構築方法や継続的に運用できる仕組みづくりについて、事例を交えてご紹介します。あわせて、本ウェビナーでは健康管理の観点から組織パフォーマンスを向上させる取り組みも取り上げ、業務と人材の両面から組織力を高めるポイントをお届けします。

＜このセミナーで学べること＞

- 属人化した業務を見える化・標準化する具体的な進め方- 限られた人員でも業務を回せる仕組みづくりのポイント- マニュアルを活用したナレッジ蓄積と共有の実践方法- 健康管理を組織パフォーマンス向上につなげる考え方- 業務と人材の両面から生産性を高めるアプローチ

＜こんな方におすすめ＞

開催概要

- 業務改善やDX推進を担っているが、現場のリソース不足に課題を感じている方- 特定の担当者に依存した業務体制から脱却したいと考えている方- メンバーの不調やパフォーマンス低下に課題を感じている管理職の方- 健康管理の取り組みを、組織パフォーマンス向上につなげたい方- 人に依存しない仕組みづくりで、持続的に成長できる組織を目指したい方

セミナー名：負けない組織づくりの新常識─業務標準化と健康管理の相乗効果─

開催日時：2026年5月27日（水）13:00～14:00

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

登壇企業：株式会社テンダ／合同会社DMM.com

プログラム：

PC操作のマニュアルなら、自動作成ソフト「Dojo」について

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「Dojo」は、累計導入社数3,000社以上の実績がある、PC操作のマニュアルを自動作成できる

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さまざまな形式に出力することができ、Excel・Word・PowerPoint形式のドキュメントの他、システムの運用定着に効果的な動画マニュアル、PC操作を疑似体験できるシミュレーションマニュアルも簡単に作成できます。

※“Dojo”（ドージョー）は、株式会社テンダの登録商標です。

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【本社所在地】東京都渋谷区渋谷2-24-12 WeWork 渋谷スクランブルスクエア内

【設 立】1995年6月

【代表者】代表取締役会長兼社長CEO 薗部 晃

【資本金】325百万円（2025年11月末日時点）

【事業内容】DXソリューション事業、Techwiseコンサルティング事業、ゲームコンテンツ事業

【URL】https://www.tenda.co.jp/

【採用情報】https://recruit.tenda.co.jp/

取材に関するお問い合わせ

株式会社テンダ 広報担当 E-mail:pr@tenda.co.jp