人気キャラクター「エスターバニー」と生理用ナプキン「エリス」が初のコラボ！「エリス コンパクトガード×エスターバニー コラボデザイン」数量限定発売

大王製紙株式会社

衛生用紙製品No.1ブランド※1の「エリエール」を展開する大王製紙株式会社（本社：東京都千代田区）は、人気キャラクター「エスターバニー」とコラボレーションした生理用ナプキン「エリス コンパクトガード×エスターバニー コラボデザイン」（全10商品）を2026年6月1日（月）から数量限定で全国発売します。

■発売の狙い

「だれかではなく、あなたのそばに。」をブランドメッセージに掲げる「エリス」は、多様性を尊重し、ひとりひとりの生理に寄り添うことを目指して「meet my elis」プロジェクトを展開しています。「エリス」は自分に合った生理用ナプキンを見つけていただきたいという想いが込められた本プロジェクトの一環として、個性溢れる世界観で人気の画家・ヒグチユウコさんや、世界中で人気を誇る「Care Bears(TM)（ケアベア(TM)）」などのコラボデザイン商品を展開し多くの反響をいただきました。

このたび、「エリス」のコラボデザインに、ファッショニスタで愛くるしい人気キャラクター「エスターバニー」が初登場します。“Love Myself, Love Yourself”をコンセプトに、自分自身を大切にすることの大切さを発信している「エスターバニー」と、「エリス」の“ひとりひとりの生理の悩みに寄り添いたい”という想いが合致し、コラボレーションが実現しました。外装・個包装デザインには「リボンバニー」「クリームバニー」「ラベンダーバニー」が登場し、全10商品（大容量パックを含む）を数量限定で発売します。

■商品について

「エリス コンパクトガード×エスターバニー コラボデザイン」は、「リボンバニー」「クリームバニー」「ラベンダーバニー」が登場する全7種のイラストを、外装パッケージ・個包装デザインに採用しています。外装には、サイズ展開に合わせて、エスターバニーが起床して身支度をし、カフェやお買い物に出かけ、夜はベッドで携帯を見る…といったエスターバニーの“起床から就寝までの1日の過ごし方”を描いており、思わず全種類を並べたくなるようなストーリー性のある可愛らしいデザインに仕上げました。「エリス コンパクトガード」は、”魅せるデザインで生理中の気分を上げる”ことをコンセプトに、カラフルなデザインとわずか1.9mmの極薄シートながらも従来のナプキンの2倍吸収※2を実現した、機能性とデザイン性を兼ね備えた超スリムタイプの生理用ナプキンです。今回のコラボデザインは、「エリス コンパクトガード」の特長に合わせ、持ち歩くたびに気分が上がるカラフルでポップなデザインを採用しています。エスターバニーの可愛らしい世界観を取り入れたデザインが、憂うつになりがちな生理期間の気分を前向きにしてくれます。

※1:インテージSRI＋ ティシュー市場、トイレットペーパー市場、キッチンペーパー市場、ペーパータオル市場の合算（2025年1～12月 メーカー別売上金額）

※2:当社「エリス 新・素肌感 多い昼~ふつうの日用 羽つき」との比較

＜Esther Kim（エスター・キム）さんメッセージ＞

私は生理中、予定を詰め込みすぎず、できるだけ心地よいペースで過ごすことを大切にしています。しっかり睡眠をとり、栄養のある食事を意識しながら、夜は優しい灯りの中で甘いものを楽しむなど、自分を労わる時間をつくっています。そんな時間は、心と体を整えてくれる大切なひとときです。今回、このようなコラボレーションに参加できたことをとても嬉しく思っています。エスターバニーの可愛いデザインのナプキンが、少し憂うつになりがちな日にもそっと寄り添い、皆さんの日常を少しでも明るくしてくれたら嬉しいです。

【「ESTHER BUNNY（エスターバニー）」とは】

韓国系アメリカ人であるアーティストEsther Kim氏がデザインした、POPでガーリーなテイストのウサギのキャラクター。ロサンゼルスで生まれ、10代を東京で過ごしたEsther Kim氏が描く、多様な文化や価値観に触れた経験から生み出された独特の世界観が大きな魅力。エスターバニーは “Love Myself, Love Yourself”を大切にしたメッセージを発信し、世代や文化を超え多くの人々から幅広い共感を得ています。

WEBサイト：https://estherbunny.jp/

X：https://x.com/estherbunny_jp

Instagram：https://www.instagram.com/estherbunny_jp

ー「エリス コンパクトガード×エスターバニー コラボデザイン」商品概要ー

【商 品 名】エリス コンパクトガード×エスターバニー コラボデザイン

【発 売 日】2026年6月1日（月）から数量限定で全国発売

【商品内容】全7種10商品／オープン価格

【公式HP】https://www.elleair.jp/elis/compact-guard/esther-bunny/

【商品特長】

持ち歩くたびに気分が上がるエスターバニーのイラストを、外装パッケージ・個包装デザインに採用。外装では、エスターバニーが起床から就寝までの1日の過ごし方をイラストで表現し、思わず並べたくなるような可愛らしいデザインに。わずか1.9mm(17cmは1.4mm)ながらもたっぷり吸収する極薄シートで持ち運びにも便利。フィルム個包装を使用。

＜個包装デザイン＞★は入り枚数の多い大容量パックをご用意しています。

＜外装パッケージ＞

17cm 羽なし（イエロー）/23cm 羽つき（ピンク）/25cm 羽つき（ブルー）/ 36cm 羽つき（パープル）外装パッケージと個包装17cm 羽なし（イエロー）/23cm 羽つき（ピンク）/25cm 羽つき（ブルー）/ 36cm 羽つき（パープル）の個包装23cm 羽つき

【エリス コンパクトガード】

次世代をつくる活動的な女性に向けた超スリムタイプ生理用ナプキンとして2018年に誕生。2022年4月、わずか1.9mmの極薄シートながらも、従来のナプキンの2倍吸収を実現させ、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズにリニューアル。

ファーやデニムなどさまざまな素材感のカラフルなデザインで、生理用品に見えず持ち歩きやすい個包装が特長です。

【お問い合わせ】エリエールお客様相談室 フリーダイヤル：0120-205205

お問い合わせフォーム：https://www.elleair.jp/inquiry/rules

＜エリス「meet my elis」プロジェクトとは＞

「meet my elis」とは、「だれかではなく、あなたのそばに。」をブランドメッセージに掲げるエリスが、多様性のある社会でひとりひとりの生理に寄り添うために発足したプロジェクトです。その一環として、経済面や環境面など、さまざまな理由から生理用品の入手に困っている学生2,000名を対象に、生理用ナプキンを1年間無償で配布する「奨学ナプキン」を行うなど、プロジェクトを通してひとりひとりの価値観やライフスタイルに寄り添ってまいります。