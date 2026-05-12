ポップなハローキティと一緒にかき氷で暑さ対策！発売10周年・累計販売台数150万台突破の「とろ雪かき氷器」シリーズにハローキティデザインが登場

株式会社ドウシシャとろ雪かき氷器のハローキティデザイン（左：電動、右：手動）

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区、以下 サンリオ）の大人気キャラクター「ハローキティ」がデザインされた「電動ふわふわ とろ雪かき氷器」と「手動ふわふわ とろ雪かき氷器」を2026年5月中旬よりドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や一部通販サイトを通じて発売します。

URL：（電動）https://do-cooking.com/toroyuki/dts-b5/

（手動）https://do-cooking.com/toroyuki/is-ty-b5/

【開発背景】

2016年から販売している「とろ雪かき氷器」は、ジュースなどを凍らせた味付け氷を削ってとろっとした食感のかき氷（台湾風かき氷）を楽しむことができる家庭用かき氷器です。家庭用かき氷器市場において高いシェアを占めるドウシシャの中でも、10年連続売上NO.1※1を誇る人気シリーズであり、累計販売数量は150万台を突破※2しました。多くのご家庭で夏の定番アイテムとして、近年では猛暑対策としても親しまれています。

この度発売10周年を記念し、「ハローキティ」とコラボレーションしたモデルが登場します。赤と白のツートーンカラーの本体に、横向きのハローキティのデザインをあしらいました。夏の風物詩であるかき氷と、世代を超えて愛されるハローキティ、そして最新のかき氷器が融合した特別な一台です。

※1 ドウシシャ出荷数量ベース 2016年4月～2026年3月末

※2 ドウシシャ出荷数量ベース 2026年3月末時点

【商品特長】

◆お店で食べるようなとろっとしたフレーバーかき氷を自宅で再現できる

本製品は、水だけを凍らせた透明の氷だけではなく、ジュースや練乳などを凍らせた甘い味付け氷（以下 味付け氷）を削ることができます。味付け氷は水だけの氷よりも柔らかく溶けやすいので削りづらいのですが、本製品では氷を押さえるスパイクの長さと樹脂部の凹凸を工夫することで、他のかき氷器では削れなかった氷もしっかり削ることができます。これにより、自宅にいながらかき氷専門店のような、とろっと口の中で溶ける口当たりのフレーバーかき氷を楽しむことができます。

各パーツを分解できるので、糖分でべたつくかき氷器のお手入れも水洗いで簡単にできます。

◆バラ氷や冷凍フルーツも削れるのでいつでも楽しめる

ご家庭の冷凍庫でつくるバラ氷や市販の冷凍フルーツも削ることができます。かき氷器に付属している専用の製氷カップを使用した氷でなくても、いつでも食べたいときに楽しめる手軽さがあります。

◆刃の調節ダイヤルで“シャリシャリ”から“ふわふわ”までお好みの食感が楽しめる

刃の高さ調節ダイヤルで氷を削る刃の高さを変えることで、氷にあたる面積を調節し、かき氷の粗さを変更できます。

◆収納簡単なコンパクト設計

本体は上下2つに分解ができ、オフシーズンの収納に便利なコンパクト設計です。

◆お好みに合わせて選べる手動・電動の2種類

手で回す感触が楽しい手動タイプと、スイッチを押すだけで簡単な電動タイプの2種類をご用意しています。

◆かわいい化粧箱のパッケージ

ポップなハローキティが描かれたかわいい化粧箱のパッケージで、ご自宅用にも、プレゼント用にもおすすめです。

パッケージ（手動タイプ）

【製品概要】

名称 ：電動ふわふわ とろ雪かき氷器 ハローキティ

型番 ：DTS-B5KT

サイズ（約）：幅160×奥行210×高さ360mm

質量（約） ：1.3kg

付属品 ：レシピ×1、製氷カップMサイズ×2、お手入れ用ブラシ×1

希望小売価格：6,908円（税込）

電動ふわふわ とろ雪かき氷器 ハローキティ

名称 ：手動ふわふわ とろ雪かき氷器 ハローキティ

型番 ：IS-TY-B5KT

サイズ（約）：幅265×奥行210×高さ355mm

質量（約） ：1.1kg

付属品 ：レシピ×1、製氷カップMサイズ×2、お手入れ用ブラシ×1

希望小売価格：4,708円（税込）

手動ふわふわ とろ雪かき氷器 ハローキティ

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481（平日 9：00～17：00）

※プレスリリース記載の情報は、情報公開日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。