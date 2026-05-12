メイクはひと塗りで終わらせない。重ねて仕込むことで生まれる、奥行きとニュアンス。DIDIONから、レイヤードを楽しむ春の新作コレクションが登場。

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MNインターファッション株式会社






MNインターファッション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉本一心）のグループ会社、ファッションネット株式会社（本社所在地：東京都港区）が展開するコスメブランドDIDION（ディディオン）は、2026年5月12日（火）より、新作リップキット2色、シングルアイカラー新色2色、コラボレーションポーチを発売いたします。



DIDION LAYERED LIP KIT　2色展開　2,420円（税込）


ひと塗りでは完成しない、立体的な唇へ。


リップスティックとリップライナーを組み合わせ、輪郭・質感・ボリュームを自在にコントロールする、DIDION初のリップキット。


レイヤードすることで生まれる、奥行きのあるリップメイクをお楽しみください。



▼DIDION PLUMPING LIPSTICK (MINI)


大人気の定番リップ “DIDIONプランピングリップスティック”がそのままミニサイズに！


球状パウダーをミックスしたエアプライマーを配合し、ふんわりと唇に密着しながら自然なブラー　リング効果を演出。


唇に均一にフィットし、プランピング効果で立体感を引き出して、唇のシワまでなめらかにカバー　します。



▼DIDION LIP LINER (MINI)


唇に寄り添う、なめらかなジェルテクスチャー。


体温でとろけるメルティンググロウエフェクトにより、唇に自然に溶け込むように密着し、さりげ　ないツヤと立体的なボリューム感をプラスします。



◼︎01 Mont Blanc Latte


洗練された抜け感を纏う、クリーミーなブラウン。


DIDION プランピング リップスティックの人気No.1カラー "01 Merrow Out"が好きな方ならマストハブ！






◼︎02 Sugar Bear


素の唇に自然に馴染む、ニュートラルなピンクベージュ。


ピュアさと色気を両立した一色。







DIDION SINGLE EYECOLOR　新色2色　1,540円（税込）


◼︎13 Avril


大小さまざまなパールをバランスよく配合し、奥行きのある繊細な輝きを放つベビーピンクラメ。


しっとりとした質感でまぶたに密着し、粉飛びを防ぎながら美しい輝きをキープ。






◼︎14 Silent Glow


目元だけでなく、頬や唇などマルチに使えるクリアバーム。


ベースとして仕込むことで、後からのせるメイクアップアイテムのカラーをキープ。


単品使い、もしくは上地使いすることで、内側から溢れるような透明感のある光沢感を演出できます。


ベースとしてや質感作りなど、1つ持っておくことでメイクアップの可能性を広げる、マルチアイテムです。











DIDION x FLAPPO SILICONE POUCH　1,980円（税込）


＋DIDION LAYERED LIP KIT SET　4,000円（税込）


＋DIDION SINGLE EYECOLOR 13・14 SET　4,660円（税込）






シリコン雑貨ブランド「p+g design(R)︎(ピージーデザイン)」のFLAPPOシリーズと、DIDIONが別注コラボレーション！


オリジナルにはないキーホルダーチャームを追加したことで、新作のリップキットはもちろん、DIDIONアイテムを可愛く、スマートに携帯できる新しいお出かけアイテムです。


新作アイテムと共に、スペシャルプライスでご用意しています。


組み合わせることで広がるメイクアップと機能性を、より自由にお楽しみいただけます。



p+g design(R)︎(ピージーデザイン)


https://pgdesign.stores.jp/



"LISTEN TO YOUR COLOR"


あなたは誰にも真似できない美しさがある


誰もあなたのことをジャッジすることはできない


あなたが歩み、奏でてきた自分だけの色に誇りを持とう


自分自身に迷ったとき、新しい自分を探したいとき


DIDION（ディディオン）を手にとってあなたの色と響かせあおう


どんなあなたも世界に向けて奏でていこう


私たちは何色にでもなれる



■DIDION HP : https://didion-beauty.com/


■公式アカウント：Instagram @didion_beauty(https://www.instagram.com/didion_beauty/)


■本リリースに関するお問い合わせや取材、資料をご希望の方は下記までご連絡ください



問い合わせ先　ファッションネット株式会社 didion@fashion-net.co.jp


■会社概要

MNインターファッション株式会社（MN Inter-Fashion Ltd.）
会社名：MNインターファッション株式会社（MN Inter-Fashion Ltd.）


代表取締役社長 ：吉本一心


本社：東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー


事業内容：機能資材、機能テキスタイル、産業資材、アパレル・服飾雑貨、ブランドマーケティングなど


URL：https://mn-interfashion.com(https://mn-interfashion.com/?utm_campaign=TIMES_2605_DIDION&utm_id=TIMES_2605_DIDION)



ブランドの詳細は、公式サイトおよび自社素材ブランドの情報発信プラットフォーム「LaunchPark(ローンチパーク)」のSNSアカウントにて随時公開しております。
LaunchPark：https://launch-park.com/(https://launch-park.com/?utm_campaign=TIMES_2605_DIDION&utm_id=TIMES_2605_DIDION)
Instagram：https://www.instagram.com/launchpark_mag/



ファッションネット株式会社


会社名：ファッションネット株式会社　（Fashion Net Inc.）


代表取締役社長：梅田　幹博


本社：東京都港区赤坂8丁目11番37号 3階


事業内容：アパレルOEM・ODM事業、自社ブランド事業


URL：https://www.fashion-net.co.jp/