メイクはひと塗りで終わらせない。重ねて仕込むことで生まれる、奥行きとニュアンス。DIDIONから、レイヤードを楽しむ春の新作コレクションが登場。
MNインターファッション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉本一心）のグループ会社、ファッションネット株式会社（本社所在地：東京都港区）が展開するコスメブランドDIDION（ディディオン）は、2026年5月12日（火）より、新作リップキット2色、シングルアイカラー新色2色、コラボレーションポーチを発売いたします。
DIDION LAYERED LIP KIT 2色展開 2,420円（税込）
ひと塗りでは完成しない、立体的な唇へ。
リップスティックとリップライナーを組み合わせ、輪郭・質感・ボリュームを自在にコントロールする、DIDION初のリップキット。
レイヤードすることで生まれる、奥行きのあるリップメイクをお楽しみください。
▼DIDION PLUMPING LIPSTICK (MINI)
大人気の定番リップ “DIDIONプランピングリップスティック”がそのままミニサイズに！
球状パウダーをミックスしたエアプライマーを配合し、ふんわりと唇に密着しながら自然なブラー リング効果を演出。
唇に均一にフィットし、プランピング効果で立体感を引き出して、唇のシワまでなめらかにカバー します。
▼DIDION LIP LINER (MINI)
唇に寄り添う、なめらかなジェルテクスチャー。
体温でとろけるメルティンググロウエフェクトにより、唇に自然に溶け込むように密着し、さりげ ないツヤと立体的なボリューム感をプラスします。
◼︎01 Mont Blanc Latte
洗練された抜け感を纏う、クリーミーなブラウン。
DIDION プランピング リップスティックの人気No.1カラー "01 Merrow Out"が好きな方ならマストハブ！
◼︎02 Sugar Bear
素の唇に自然に馴染む、ニュートラルなピンクベージュ。
ピュアさと色気を両立した一色。
DIDION SINGLE EYECOLOR 新色2色 1,540円（税込）
◼︎13 Avril
大小さまざまなパールをバランスよく配合し、奥行きのある繊細な輝きを放つベビーピンクラメ。
しっとりとした質感でまぶたに密着し、粉飛びを防ぎながら美しい輝きをキープ。
◼︎14 Silent Glow
目元だけでなく、頬や唇などマルチに使えるクリアバーム。
ベースとして仕込むことで、後からのせるメイクアップアイテムのカラーをキープ。
単品使い、もしくは上地使いすることで、内側から溢れるような透明感のある光沢感を演出できます。
ベースとしてや質感作りなど、1つ持っておくことでメイクアップの可能性を広げる、マルチアイテムです。
DIDION x FLAPPO SILICONE POUCH 1,980円（税込）
＋DIDION LAYERED LIP KIT SET 4,000円（税込）
＋DIDION SINGLE EYECOLOR 13・14 SET 4,660円（税込）
シリコン雑貨ブランド「p+g design(R)︎(ピージーデザイン)」のFLAPPOシリーズと、DIDIONが別注コラボレーション！
オリジナルにはないキーホルダーチャームを追加したことで、新作のリップキットはもちろん、DIDIONアイテムを可愛く、スマートに携帯できる新しいお出かけアイテムです。
新作アイテムと共に、スペシャルプライスでご用意しています。
組み合わせることで広がるメイクアップと機能性を、より自由にお楽しみいただけます。
p+g design(R)︎(ピージーデザイン)
https://pgdesign.stores.jp/
"LISTEN TO YOUR COLOR"
あなたは誰にも真似できない美しさがある
誰もあなたのことをジャッジすることはできない
あなたが歩み、奏でてきた自分だけの色に誇りを持とう
自分自身に迷ったとき、新しい自分を探したいとき
DIDION（ディディオン）を手にとってあなたの色と響かせあおう
どんなあなたも世界に向けて奏でていこう
私たちは何色にでもなれる
■DIDION HP : https://didion-beauty.com/
■公式アカウント：Instagram @didion_beauty(https://www.instagram.com/didion_beauty/)
■本リリースに関するお問い合わせや取材、資料をご希望の方は下記までご連絡ください
問い合わせ先 ファッションネット株式会社 didion@fashion-net.co.jp
■会社概要
MNインターファッション株式会社（MN Inter-Fashion Ltd.）
会社名：MNインターファッション株式会社（MN Inter-Fashion Ltd.）
代表取締役社長 ：吉本一心
本社：東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー
事業内容：機能資材、機能テキスタイル、産業資材、アパレル・服飾雑貨、ブランドマーケティングなど
URL：https://mn-interfashion.com(https://mn-interfashion.com/?utm_campaign=TIMES_2605_DIDION&utm_id=TIMES_2605_DIDION)
ブランドの詳細は、公式サイトおよび自社素材ブランドの情報発信プラットフォーム「LaunchPark(ローンチパーク)」のSNSアカウントにて随時公開しております。
LaunchPark：https://launch-park.com/(https://launch-park.com/?utm_campaign=TIMES_2605_DIDION&utm_id=TIMES_2605_DIDION)
Instagram：https://www.instagram.com/launchpark_mag/
ファッションネット株式会社
会社名：ファッションネット株式会社 （Fashion Net Inc.）
代表取締役社長：梅田 幹博
本社：東京都港区赤坂8丁目11番37号 3階
事業内容：アパレルOEM・ODM事業、自社ブランド事業
URL：https://www.fashion-net.co.jp/