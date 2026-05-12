メイクはひと塗りで終わらせない。重ねて仕込むことで生まれる、奥行きとニュアンス。DIDIONから、レイヤードを楽しむ春の新作コレクションが登場。

MNインターファッション株式会社

MNインターファッション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉本一心）のグループ会社、ファッションネット株式会社（本社所在地：東京都港区）が展開するコスメブランドDIDION（ディディオン）は、2026年5月12日（火）より、新作リップキット2色、シングルアイカラー新色2色、コラボレーションポーチを発売いたします。

DIDION LAYERED LIP KIT 2色展開 2,420円（税込）

ひと塗りでは完成しない、立体的な唇へ。

リップスティックとリップライナーを組み合わせ、輪郭・質感・ボリュームを自在にコントロールする、DIDION初のリップキット。

レイヤードすることで生まれる、奥行きのあるリップメイクをお楽しみください。

▼DIDION PLUMPING LIPSTICK (MINI)

大人気の定番リップ “DIDIONプランピングリップスティック”がそのままミニサイズに！

球状パウダーをミックスしたエアプライマーを配合し、ふんわりと唇に密着しながら自然なブラー リング効果を演出。

唇に均一にフィットし、プランピング効果で立体感を引き出して、唇のシワまでなめらかにカバー します。

▼DIDION LIP LINER (MINI)

唇に寄り添う、なめらかなジェルテクスチャー。

体温でとろけるメルティンググロウエフェクトにより、唇に自然に溶け込むように密着し、さりげ ないツヤと立体的なボリューム感をプラスします。

◼︎01 Mont Blanc Latte

洗練された抜け感を纏う、クリーミーなブラウン。

DIDION プランピング リップスティックの人気No.1カラー "01 Merrow Out"が好きな方ならマストハブ！

◼︎02 Sugar Bear

素の唇に自然に馴染む、ニュートラルなピンクベージュ。

ピュアさと色気を両立した一色。

DIDION SINGLE EYECOLOR 新色2色 1,540円（税込）

◼︎13 Avril

大小さまざまなパールをバランスよく配合し、奥行きのある繊細な輝きを放つベビーピンクラメ。

しっとりとした質感でまぶたに密着し、粉飛びを防ぎながら美しい輝きをキープ。

◼︎14 Silent Glow

目元だけでなく、頬や唇などマルチに使えるクリアバーム。

ベースとして仕込むことで、後からのせるメイクアップアイテムのカラーをキープ。

単品使い、もしくは上地使いすることで、内側から溢れるような透明感のある光沢感を演出できます。

ベースとしてや質感作りなど、1つ持っておくことでメイクアップの可能性を広げる、マルチアイテムです。

DIDION x FLAPPO SILICONE POUCH 1,980円（税込）

＋DIDION LAYERED LIP KIT SET 4,000円（税込）

＋DIDION SINGLE EYECOLOR 13・14 SET 4,660円（税込）

シリコン雑貨ブランド「p+g design(R)︎(ピージーデザイン)」のFLAPPOシリーズと、DIDIONが別注コラボレーション！

オリジナルにはないキーホルダーチャームを追加したことで、新作のリップキットはもちろん、DIDIONアイテムを可愛く、スマートに携帯できる新しいお出かけアイテムです。

新作アイテムと共に、スペシャルプライスでご用意しています。

組み合わせることで広がるメイクアップと機能性を、より自由にお楽しみいただけます。

p+g design(R)︎(ピージーデザイン)

https://pgdesign.stores.jp/

"LISTEN TO YOUR COLOR"

あなたは誰にも真似できない美しさがある

誰もあなたのことをジャッジすることはできない

あなたが歩み、奏でてきた自分だけの色に誇りを持とう

自分自身に迷ったとき、新しい自分を探したいとき

DIDION（ディディオン）を手にとってあなたの色と響かせあおう

どんなあなたも世界に向けて奏でていこう

私たちは何色にでもなれる

■DIDION HP : https://didion-beauty.com/

■公式アカウント：Instagram @didion_beauty(https://www.instagram.com/didion_beauty/)

■本リリースに関するお問い合わせや取材、資料をご希望の方は下記までご連絡ください

問い合わせ先 ファッションネット株式会社 didion@fashion-net.co.jp

■会社概要

MNインターファッション株式会社（MN Inter-Fashion Ltd.）

会社名：MNインターファッション株式会社（MN Inter-Fashion Ltd.）

代表取締役社長 ：吉本一心

本社：東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

事業内容：機能資材、機能テキスタイル、産業資材、アパレル・服飾雑貨、ブランドマーケティングなど

URL：https://mn-interfashion.com(https://mn-interfashion.com/?utm_campaign=TIMES_2605_DIDION&utm_id=TIMES_2605_DIDION)

ブランドの詳細は、公式サイトおよび自社素材ブランドの情報発信プラットフォーム「LaunchPark(ローンチパーク)」のSNSアカウントにて随時公開しております。

LaunchPark：https://launch-park.com/(https://launch-park.com/?utm_campaign=TIMES_2605_DIDION&utm_id=TIMES_2605_DIDION)

Instagram：https://www.instagram.com/launchpark_mag/

ファッションネット株式会社

会社名：ファッションネット株式会社 （Fashion Net Inc.）

代表取締役社長：梅田 幹博

本社：東京都港区赤坂8丁目11番37号 3階

事業内容：アパレルOEM・ODM事業、自社ブランド事業

URL：https://www.fashion-net.co.jp/