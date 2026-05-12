DHCから“シワ改善”するクッションファンデーションが新登場！

株式会社ディーエイチシー

株式会社ディーエイチシー(本社:東京都港区、代表取締役社長:宮崎緑、以下:DHC)は、シワ改善とシミ予防を叶える、「DHC 薬用 リンクルリペア BB クッションファンデーション」を2026年5月12日(火)に新発売いたします。DHCで初めてファンデーションに有効成分ナイアシンアミドを配合し、メークしながらシワ改善・シミ予防を実現。さらに年齢肌特有の＜シワ・シミ・色ムラ＞を自然にカバーし、ピンとしたハリ感のある、なめらかで均一な美肌へ導きます。

「DHC 薬用 リンクルリペア BB クッションファンデーション」は、有効成分ナイアシンアミド配合で、メークしながら“シワ改善”とシミ予防を叶えるBBタイプのファンデーションです。1品8役で年齢肌の気になる＜シワ・シミ・色ムラ＞を徹底カバー※1。美容液レベルの肌ケア成分を81％※2配合し、透明感※3をサポートするユキノシタエキス※4や、日中の肌にうるおいやハリ感を与えるヒアルロン酸、コラーゲン、エラスチンがなめらか均一肌に整えます。また、表情の動きにあわせて収縮するロングラスティングフィット処方で崩れやよれを防ぎ、メークしたてのような肌を長時間※5キープします。

スキンケアとメークアップを両立し、毎日のメーク時間を、肌を整える時間へと導きます。

※1:メークアップ効果による ※2:精製水を含む ※3:キメを整えることによる ※4:整肌成分

※5:12時間化粧持ち試験済み（自社調べ） ※6:メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

■商品概要

■商品特長

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30413/table/480_1_5f4773734445963e2eb9b3705dd2b856.jpg?v=202605121151 ]・1品8役！手軽に簡単キレイを叶えるオールインワン仕様

シワ改善美容液、美白美容液、日やけ止め（SPF50＋/PA＋＋＋＋）、化粧下地、ファンデーション、コンシーラー、ハイライト、カラーコントロールの8役を担い、時短でありながらキレイを叶える大人のためのクッションファンデーションです。

・年齢肌の悩み＜シワ・シミ・色ムラ＞を瞬時にカバー※1

“ストレッチリフトフィルム”が、肌の凹凸を縦横に引き伸ばしハリ感のある印象へ、微細な光沢感のある“ブライトヴェールカバーパウダー”が、くすみや色ムラを飛ばしワントーン明るい肌へ。気になる年齢肌の悩みを自然にカバーし、なめらか均一美肌へ仕上げます。

・崩れにくく、美しい仕上がりが続くロングラスティングフィット処方

表情の動きにあわせて収縮する密着フィルムと皮脂コントロールパウダーを配合したロングラスティングフィット処方で、崩れやよれを防ぎ、つけたての仕上がりを長時間※5キープします。

・こだわりの6つのフリー設計

国内最高表示基準値SPF50＋/PA＋＋＋＋でシワ・シミの原因となる紫外線を徹底カットしながらも、肌へのやさしさにこだわった設計。無香料、無鉱油、パラベンフリー、アルコールフリー、タール系色素フリー、紫外線吸収剤フリーで毎日心地よくお使いいただけます。

■発売記念キャンペーン 概要

【実施期間】2026年5月12日(火)～6月25日(木)

【ご購入】DHC通販、直営店

【内容】

・DHC 薬用 リンクルリペア BB クッションファンデーション コンパクト＋リフィル1個

定価 5,060 円(税込) → キャンペーン価格 4,444 円(税込) 12%オフ

・DHC 薬用 リンクルリペア BB クッションファンデーション コンパクト＋リフィル2個

定価 8,910 円(税込) → キャンペーン価格 7,040 円(税込) 20%オフ

・DHC 薬用 リンクルリペア BB クッションファンデーション リフィル2個

定価 7,700 円(税込) → キャンペーン価格 6,094 円(税込) 20%オフ

※リフィルは、ライトオークル・ミディアムオークルの全2色からお選びいただけます。

DHCは、ビューティとヘルスケア領域での取り組みを通じてウェルビーイング経営を目指し、お客様の健康と幸福に貢献することを使命とし、これからも安全で安心、品質にこだわった商品とサービスを提供してまいります。

DHCオンラインショップはこちらから：https://www.dhc.co.jp/