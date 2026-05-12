小型ガジェットのような佇まいのハンディファン「アイスターボファン　ポッケ」を発売

株式会社ドウシシャアイスターボファン ポッケ

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、冷却プレートがついたポケットサイズのハンディファン「アイスターボファン ポッケ」を、2026年5月よりドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国の量販店などを通じて発売をします。

URL：https://e-doshisha.com/lineup/handyfan_jfsb-31b.html

【開発背景】

猛暑の長期化や気温上昇を背景に、持ち歩きを想定したコンパクトな扇風機の需要が拡大しています。手軽に持ち運べる利便性と、パーソナルな暑さ対策ができる実用性が評価され、通勤・通学時はもちろん、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦、テーマパークなど幅広いシーンで活用されるなど、夏の必需品として定着しています。

本製品は、持ち歩きに便利なハンディファンでありながら、機能性とデザイン性を高めたモデルです。100段階の風量調整機能に加えてペルチェによるアイス機能（冷却プレート）を備え、送風と瞬間冷却のダブルアプローチで、暑さ対策機能を凝縮しました。

また、プロダクトデザインにもこだわり、一見すると小型カメラやプロジェクターを思わせるガジェット感のある佇まいを実現しました。スタイリッシュな外観で、暑いから“仕方なく持つもの”ではなく、“持つこと自体がスタイルになる”ようなハンディファンをご提案します。

【商品特長】

◆大風量×瞬間冷却のダブルアプローチ

本製品は、高速モーターを搭載した大風量のハンディファンです。100段階の風量調節ができます。

さらに本体正面には冷却プレートを備えており、ファンで涼むと同時に、アイス機能で直接肌を冷却することができます。ファンと冷却プレートは併用できますが、冷却プレート使用時は、風量が50までしか使えない安全設計となっています。

◆100段階の風量調節

風量切替ボタンを長押しすると100段階の風量調節ができます。単押しすると、ジャンプ機能で5段階（風量1・25・50・75・100）に調節可能です。ファン部分の中央に表示部があり、風量や充電池残量が表示されます。

◆コンパクトなポケットサイズ

ポケットサイズで持ち歩きにも便利です。

◆こだわりのカラビナスタンドストラップ付き

カラビナスタンドストラップがついているので、カバンやベルトループなどに取り付けて持ち運びができます。またカラビナ部分が台座となり、本製品を卓上で使うこともできます。カラビナ部分の形状を工夫しており、丸みのある扇風機本体が転がらないようにしっかりとストッパーの役割を果たします。さらに、台座に置いたままでも充電できるようにコードが通るように設計しています。

カラビナスタンド＋ストラップカラビナススタンド裏面カラビナスタンドを使用して卓上使用

◆デザインと識別に配慮した操作ボタン

操作ボタンは正面から見えない背面に設置し、デザインに配慮しています。ボタンを見なくても操作できるように、ボタンサイドには突起を設けました。凸が1つのボタンは電源/風量切替ボタン、凸が2つのボタンがアイス機能の冷却ボタンとなっていて、触るだけで識別しやすい仕様になっています。

アイスターボファン ポッケ 背面

◆ガジェット感のあるデザイン

一見すると小型カメラやプロジェクターを思わせるガジェット感のある佇まいで、扇風機らしさを感じさせないスタイリッシュな外観に仕上げました。正面はブラック×シルバーを基調とし、本体はシボ加工を施したマットなくすみ系カラーとなっています。暑いから“仕方なく持つもの”ではなく“持つこと自体がスタイルになる”ような、スマートな暑さ対策アイテムです。

アイスターボファン ポッケ 正面アイスターボファン ポッケ 側面

【製品概要】

名称 ：アイスターボファン ポッケ

型番 ：JFSB-31B

カラー ：ブラック（BK）、オフホワイト（OWH）、オリーブ（OL）

風量調節 ：100段階

電源 ：DC5V USB電源（5V、1A以上）／内蔵充電池

充電時間（約） ：3.5時間（電池が空状態から充電を開始／室温25度時）

使用時間（約） ：（最大風量100：送風のみ）2時間、（最小風量1：送風のみ）9時間

（最大風量50：冷却併用時）1.5時間

消費電力（約） ：5.5Ｗ

サイズ（約） ：W50×D65×H90mm

質量（約） ：160 g（本体のみ）

コード長さ（約）：0.7ｍ

付属品 ：充電コード（Type-C）、取扱説明書・保証書、カラビナスタンドストラップ

希望小売価格 ：3,828円（税込）

URL ：https://e-doshisha.com/lineup/handyfan_jfsb-31b.html

ブラック（BK）オフホワイト（OWH）オリーブ（OL）

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481 （平日 9：00～17：00）

※プレスリリース記載の情報は、情報公開日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。