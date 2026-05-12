5月13日は【愛犬の日】アクションチャンネル視聴者2,200人に聞いた「愛犬にしたいワンコ」視聴者投票で1位になったのは、やっぱりあのレジェンドワンコ！

株式会社ＡＸＮエンタテインメント

日本唯一の（*1）アクション海外ドラマ専門チャンネル「アクションチャンネル」（株式会社ＡＸＮエンタテインメント、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 野島 亮司）は、5月13日の【愛犬の日】（*2）にちなみ、アクションチャンネルで放送中の作品に登場するワンコの中から「愛犬に迎え入れたい」と思うワンコに視聴者の皆様に投票してもらうキャンペーンを実施し、このたびランキングが決定しました。

第１位は、総得票数の1/3を占めて圧倒的な人気の高さを見せつけた「ハドソン＆レックス～セントジョンズ警察シェパード犬刑事」のレックス！可愛いだけでなく超優秀なシェパード犬のレックスが家族にいてくれたら、きっと探し物を見つけてくれたり、家事も手伝ってくれるかもしれません。そして、強敵レックス軍団を抑えて第2位に躍り出たのは、「豆助のニッポンっていいな。」の柴犬、豆助！コロコロした姿で、まるでぬいぐるみのような愛くるしさ満点の豆助は、まさに理想の愛犬です。続いて、「レックス～ウィーン警察シェパード犬刑事～」のレックスが第3位にランクインし、レックス界のレジェンドとしての強さを見せました。そして第5位の「ロレンツォ＆レックス～ローマ警察シェパード犬刑事」のレックスを抑えて第4位となったのは、「ドクター・ドッグ 心を癒す最強の相棒」に登場するオーストラリアン・シェパードのケーテ。人の心に優しく寄り添ってくれるセラピー犬のケーテがいてくれたら、傷ついたことがあっても癒してくれそうです。

今回の投票では、全6匹のレックスが総得票数の半分以上を占め、改めて「レックス・シリーズ」がアクションチャンネル視聴者の皆様に愛されていることがわかる結果となりました。そんな大人気「レックス・シリーズ」の中でも元祖レックスが活躍する「レックス～ウィーン警察シェパード犬刑事～」のシーズン5（チャンネル初放送）を含め、すべてのワンコたちが登場する人気作品を集めた特別編成を、5月13日の【愛犬の日】に一挙放送でお届けします。愛犬がいる方もそうでない方も、ワンコがいっぱいの特別編成を朝から晩までお楽しみください。

（*1）自社調べ（2026年5月1日）。日本国内における放送サービスとして。（*2）戦後創刊された雑誌『愛犬の友』を出版していた誠文堂新光社が、昭和30年代の5月13日に犬のイベントを開催したことが由来と言われている。

■愛犬にしたいワンコランキング 結果発表

第1位：レックス『ハドソン＆レックス～セントジョンズ警察シェパード犬刑事(https://www.axn.co.jp/programs/hudson_and_rex/)』（ジャーマン・シェパード）

●人間味あふれる表情や、仕草。ハドソンとの掛け合い。すべてがかわいいです。それに強くて賢い、そして優しい。こんな子見たことないです。迷うことなく一票！（50代 女性）

●表情がたまらない！何度も一緒に首かしげながら番組見ていました。寄り添ってくれて慰めてくれて、仕事はこなして、完璧なワンコ。（40代 女性）

第2位：豆助『豆助のニッポンっていいな。(https://www.axn.co.jp/programs/mamesuke_beauty_of_japan/)』（柴犬）

●コロッとした真ん丸のような子犬の柴犬がとても可愛く思わず顔がほころびます。まるで人間の赤ちゃんのようでチョコチョコと歩く姿が可愛くてたまりません。（60代 女性）

●唐草模様のスカーフ姿がとても可愛い。コロンとした体を抱きしめたい。（70代 女性）

第3位：レックス『レックス～ウィーン警察シェパード犬刑事～(https://www.axn.co.jp/programs/kommissar_rex/)』（ジャーマン・シェパード）

●表情や仕草、果敢に犯人に挑む姿など、すべてにおいて愛くるしい。愛嬌のある顔にいつも癒されています。初代レックスは永遠です！（50代 男性）

●とにかくかわいい！行動もお茶目で、捜査している時の勇敢さとのギャップがたまらない。レックスと毎日過ごしたい。（70代 女性）

第4位：ケーテ

『ドクター・ドッグ 心を癒す最強の相棒(https://www.axn.co.jp/programs/dr-dog/)』

（オーストラリアン・シェパード）

●人の心の微妙な悲しみや苦悩などの機微を敏感に察知し、それに寄り添うときの繊細な演技に心をわしづかみにされてしまいました。

（60代 女性）

●セラピードッグの優秀さと優しさを教えてくれたドラマでした。ケーテの瞳が何とも言えず美しいです。（60代 女性）

第5位：レックス

『ロレンツォ＆レックス～ローマ警察シェパード犬刑事(https://www.axn.co.jp/programs/lorenzo_and_rex/)』（ジャーマン・シェパード）

●ロレンツォと顔を寄せて会話してる時にかしげる首が可愛すぎる！！（50代 女性）

●主演男優賞もののチャーミングさです。（60代 女性）

第6位：アクティー

アクションチャンネル公式キャラクター(https://www.axn.co.jp/static/acty-mysty/)

●サングラスの下に隠れた愛らしいお目にキュンとしました。真っ白な体に赤いスカーフがカッコイイです♪（30代 女性）

●トランスフォームできるなんて凄すぎる（笑）ラインスタンプいつも活躍してます！（30代 女性）

第7位：シュトゥレ

『WAPO：ベルリン水上警察(https://www.axn.co.jp/programs/wapo_berlin/)』（パーソン・ラッセル・テリア/ミックス）

●つぶらな瞳ともふもふっとした毛並みが可愛い！触りたい！と思いました。（40代 女性）

●クリクリのお目目に癒されます。（60代 女性）

●ほっとけない感じがたまらないです！（60代 男性）

第8位：レックス

『ダヴィデ＆レックス～ローマ警察シェパード犬刑事(https://www.axn.co.jp/programs/davide_and_rex/)』（ジャーマン・シェパード）

●イケメンコンビの推しワンコに一票！ダヴィデのそばで優しく寄り添い心通わせて行く姿と強い絆に胸キュンしました。（60代 女性）

●甘えっ子で、ダヴィデさんが大好きなレックスと、レックスが可愛くて仕方ないダヴィデさんが大好きです。（50代 女性）

★詳しいランキングはこちら :https://www.axn.co.jp/pickup/e6o5xqu8jg016s7i.html

【調査概要】

●調査対象：10代～90代の男女

●調査期間：2026/4/13～2026/5/6

●調査機関：アクションチャンネル

●調査方法：インターネット

●有効回答数：2,281件

■5/13（水）愛犬の日 特別編成ラインナップ

午前10:00 レックス～ウィーン警察シェパード犬刑事～(https://www.axn.co.jp/programs/kommissar_rex/)（シーズン5・第1～3話）字幕版 ★チャンネル初放送

オーストリア・ウィーンを舞台に、ウィーン警察の刑事モーザーと相棒のシェパード犬レックスのコンビが事件を捜査していく、オーストリアの国民的ドラマ。

【登場ワンコ：ジャーマン・シェパードのレックス】

第1話あらすじ

旧ガス貯蔵庫の敷地で、夜な夜な若者たちが改造車でレースを行っていた。シューと名乗る男はリーダー格のハインツと勝負を行うが、ハインツによってライトで目をくらまされて負ける。以前、メンバーのマックスも同じ手口でハインツに負け、激突して死亡していた。しかしその後、ハインツが何者かに殺害される。捜査線上に浮上したのは、ハインツと争っていたシューだった。しかも彼は銃まで隠し持っていた。モーザーはシューが何かを知っていると見て追及する。一体、彼は何者なのか…？

(C) BETA FILM ALL RIGHTS RESERVED午後1:15 ザ・トラベラー さすらい捜査官と未解決事件(https://www.axn.co.jp/programs/the_traveller/)（第1話）字幕版

【登場ワンコ：ベルジアン・シェパード・ドッグ・マリノアのエミ】

(C)M_Toussaint午後2:55 ロレンツォ＆レックス～ローマ警察シェパード犬刑事(https://www.axn.co.jp/programs/lorenzo_and_rex/)（第2話）字幕版

【登場ワンコ：ジャーマン・シェパードのレックス】

(C) LEADER PRODUCTIONS Srl 2007夕方4:20 豆助のニッポンっていいな。(https://www.axn.co.jp/programs/mamesuke_beauty_of_japan/)（第3話）

【登場ワンコ：柴犬の豆助】

(C) テレビ大阪夕方4:25 マルコ＆レックス～ローマ警察シェパード犬刑事 シーズンゼロ(https://www.axn.co.jp/programs/rex_special_unit_s0/)（第1話）字幕版

【登場ワンコ：ジャーマン・シェパードのレックス】

(C) DOG'S LIFE SRL 2012夕方5:25 ＜レックス特別編＞アンドレアス＆レックス(https://www.axn.co.jp/programs/andreas_and_rex/) 字幕版

【登場ワンコ：ジャーマン・シェパードのレックス】

夜7:15 豆助のニッポンっていいな。（第9話）

(C) DOG'S LIFE SRL 2012夜7:20 シカゴ・ファイア(https://www.axn.co.jp/programs/chicagofire/)（シーズン10・第9話）字幕版

【登場ワンコ：ダルメシアンのチューズデー】

(C) 2021 OPEN 4 BUSINESS PRODUCTIONS LLC. All Rights Reserved.夜8:10 ドクター・ドッグ 心を救う最強の相棒(https://www.axn.co.jp/programs/dr-dog/)（第1話）字幕版

【登場ワンコ：オーストラリアン・シェパードのケーテ】

夜9:55 豆助のニッポンっていいな。（シーズン2・第3話）

(C) DasErste.de夜10:00 ダヴィデ＆レックス～ローマ警察シェパード犬刑事(https://www.axn.co.jp/programs/davide_and_rex/)（シーズン2・第12話）字幕版

【登場ワンコ：ジャーマン・シェパードのレックス】

夜11:00 WAPO：ベルリン水上警察(https://www.axn.co.jp/programs/wapo_berlin/)（第1話）字幕版 特別先行放送 ★独占日本初放送

(C) Beta Film 2011

大人気クライム・アクション「WAPO：」シリーズから、ベルリン編が日本初上陸！

大都市ベルリンを舞台に、水上警察の捜査チームが難事件に挑む！

【登場ワンコ：パーソン・ラッセル・テリア（ミックス）のシュトゥレ】

第1話あらすじ

警部のヤスミン・サイエットは試験的に新設されたベルリン水上警察、通称WAPOの責任者に任命される。そして初仕事の日、湖で双子の窃盗犯のうちの1人、スヴェンの遺体が発見され、時を同じくして大聖堂の高価な彫刻が盗まれる窃盗事件も発生する。両事件に関わりがあるとにらんだヤスミンは、被害者の双子の兄弟であるマルコや、双子の窃盗事件をずっと追い続けていた窃盗課の刑事のライナーに疑いの目を向けるのだが…。

(C) ARD/Markus Nass/istock深夜0:00 ハドソン＆レックス～セントジョンズ警察シェパード犬刑事(https://www.axn.co.jp/programs/hudson_and_rex/)（シーズン4・第13話）字幕版

【登場ワンコ：ジャーマン・シェパードのレックス】

(C) Shaftesbury/Pope Productions

★公式キャラクター（アクション犬）「アクティー」の紹介動画は特集の合間に登場！ぜひチェックしてみてください！

＜アクションチャンネルについて＞

https://www.axn.co.jp/

世界中から厳選したアクションドラマをお届けする日本唯一のアクション海外ドラマ専門チャンネル。北米・ヨーロッパ作品を中心に、日本初上陸の最新作や話題作、定番の人気作品を豊富にラインナップ！世界の「レックス」シリーズをはじめとした数々のワンコドラマに加え、「リサーチ・ユニット」シリーズ、「プロファイリング パリ犯罪捜査課」、「フラッシュポイント -特殊機動隊SRU-」など、チームワークが光るメガヒットアクションドラマが集結！スカッと気持ちを晴れやかにし、奮い立たせる、刺激溢れるドラマとの出会いをお届けします。

＜アクションチャンネルのご視聴方法＞

https://www.axn.co.jp/howtowatch/

アクションチャンネルは、スカパー！、J:COM、ひかりTV、auひかり、全国のケーブルテレビでご視聴頂けます。スカパー！でのご視聴を希望の場合、ご自宅のテレビでCS161/QVCを選局してスカパー！が映ることをご確認ください。映ることが確認できましたら、B-CASカードをご準備頂き、WEB（https://www.axn.co.jp/join/） で簡単に加入お申し込みができます。お申し込み後は約30分でご視聴可能になります。

＜ご視聴に関するお問い合わせはこちら＞

アクションチャンネル カスタマーセンター

0570-009-311（一部IP電話等 03-4334-7630）

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