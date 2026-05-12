ケースから出し入れするだけで自動で研げるキッチンナイフ（包丁） 「エバーシャープ」がさらに進化！ ティファール「エバーシャープ デイリー」新登場！

株式会社グループセブ ジャパン

株式会社グループセブ ジャパン（本社：東京都、代表取締役社長：ジュリアン・メジャー）は2026年6月、ティファールからキッチンナイフ（包丁）「エバーシャープ デイリー」を発売いたします。

「エバーシャープ デイリー」は、シャープニング機能を備えた専用ケースにナイフを出し入れするだけで研ぐことができ、いつでもシャープな切れ味を保てるキッチンナイフです。ティファール独自の３つの特許技術により、正確に刃を研ぐことができ、常にベストな切れ味を維持します。

ナイフの刃には耐久性の高いドイツ製の鋼を採用。人間工学に基づいた握りやすいハンドルで、快適な使い心地を実現しました。さらに、ナイフを引き出す際に指を保護するガードが付いており、安全にお使いいただけます。

また、ケースは横置き・縦置きの両方に対応しており、キッチンのスペースに合わせて収納できます。清潔感のある白を基調としたかわいらしいデザインで、キッチンにもなじみます。

「エバーシャープ デイリー」で、毎日の料理をより快適にお楽しみいただけます。

「エバーシャープ デイリー」製品特長

1. 3つの特許技術で、いつでもベストな切れ味

特許技術*１. ダブルVガイダンスシステム

刃を正確な角度に誘導することで、均一な研ぎ機能を発揮します。

*特許第7550876号

特許技術*２. ピボット シャープニングシステム

回転式のセラミック砥石が、ナイフの先端から刃元まで全体を研ぎます。

*特許第 7561869号

特許技術*３. ダブル ピボットシステム

一定の圧力で安定して研ぐことができます。

*特許出願中

2. エバーシャープ デイリー 専用ナイフ

刃には耐久性の高いドイツ製の鋼を採用しています。

3. こだわりの使いやすさ

矢印のガイドと赤い差込口で刃をスムーズに誘導します。人間工学に基づいた握りやすいハンドルで使いやすく、ナイフを引き出す際に指を保護するガードが付いているため、安全に使用できます。

4. 置き方を選ばない収納設計

エバーシャープ デイリーは縦置き・横置きの両方に対応。

キッチンスペースに合わせてすっきり収納できます。

ティファール 「キッチンナイフ」 ラインナップ

【ティファール】 https://www.t-fal.co.jp/(https://www.t-fal.co.jp/)

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