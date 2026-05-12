『ウイスキーガロア』6月号、グレンモーレンジィ、アードベッグ…全世界に熱狂的ファンを生んだ銘柄はいかに創造されたのか

株式会社ウイスキー文化研究所

スコッチのシングルモルト蒸留所をオーナー企業別に紹介する大好評企画、「スコッチ蒸留所名鑑」。第6弾では、世界一のブランデーメーカーであるエンペラドール社と世界一のラグジュアリーブランド会社であるモエ ヘネシー・ルイ ヴィトン社（LVMH）を取り上げます。そして、あの「軽井沢蒸留所」のDNAを受け継ぐ「軽井沢ウイスキー蒸留所」を現地取材！ “BARの街”松本を土屋編集長がぶらり旅…今号も徹底した現場主義でお届けします。

株式会社ウイスキー文化研究所

株式会社ウイスキー文化研究所（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：土屋守）は、日本で唯一定期刊行されているウイスキー専門誌『Whisky Galore（ウイスキーガロア）』6月号（Vol.56）を2026年5月12日に発売します。ウイスキー文化研究所オンラインショップ、全国の書店、Amazonなどのネット書店でご購入いただけます。

ウイスキーガロア6月号（Vol.56）表紙：軽井沢ウイスキー蒸留所のポットスチル。旧メルシャンの軽井沢蒸留所のスチルをそのまま再現している。

●巻頭特集「スコッチ蒸留所名鑑 エンペラドール・ディスティラーズ社／モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン社」

フィリピン最大の酒造会社にして世界最大のブランデーメーカーであるエンペラドール社は、伝説のブレンダー、リチャード・パターソン氏を擁するダルモア蒸留所をはじめ4蒸留所を保有。一方、世界一のハイブランドメーカーLVMH社は、全世界に熱狂的ファンがいるアードベッグなど２蒸留所を保有し、“樽のマジシャン”と呼ばれるビル・ラムズデン博士が在籍。独自の存在感を示す2社の全ポートフォリオを解説します。

●連続企画「日本のクラフト蒸留所最前線」

現地取材でディープな情報をお届けする「日本のクラフト蒸留所最前線」。今回は長野県に所在する3蒸留所を訪れました。昨年竣工40周年を迎えたマルス駒ヶ岳蒸溜所。国内外でカルト的人気を誇る旧メルシャン軽井沢蒸留所のDNAを継承する軽井沢ウイスキー蒸留所は、すでに熱狂的ファンから注文が殺到しているとか…。JA銀行をそのまま蒸留所に利用した御代田蒸留所の旧金庫室まで撮り下ろし！

●土屋守のぶらり旅 松本編

“BARの街”として知られる長野県・松本市。国内外のモルトファンが駆けつける名バーから、松本では昼飲み文化を支えるボトラーズウイスキー専門店、カクテルの名店など、ウイスキー好きには至福の場所を編集長が訪ね歩きました。さらに、日本酒蔵、そば処、居酒屋に舌鼓、工芸店に喫茶と城下町を散策。

●好評連載「ジャパニーズクラフトの開拓者たち」第8回 木内酒造／八郷蒸溜所 木内敏之氏

現在のクラフトウイスキーのムーブメントの礎を築いた“ジャパニーズクラフトの開拓者たち”をゲストに迎えたロングインタビュー、第8回は木内酒造の木内敏之氏が登場。常陸野ネストビールで世界的な成功をおさめ、日の丸ウイスキーのリリースも好調な同社が独自に構築した運営システムとは。グローバルな視野でローカルな取り組みを続ける木内氏の方法論を、編集長が掘り下げます。

●注目のインタビュー、リポート

グレンモーレンジィ 定番から、名優ハリソン・フォード コラボボトルまで／唯一無二のJURAその完成形／シーバスブラザーズ社 名誉マスターブレンダー サンディ・ヒスロップ氏／グレンスコシア12年

書誌情報

［誌名］ウイスキーガロア6月号（Vol.56）

［発売日］2026年5月12日（火）

［価格］1,320円（税込）

［販売書店］ウイスキー文化研究所オンラインショップ、全国の書店、Amazonなどのネット書店

2017年創刊の『ウイスキーガロア（Whisky Galore）』は、日本で唯一の定期刊行のウイスキー専門誌です。業界で30年以上のキャリアを持つウイスキー評論家の土屋守が編集長を務め、国内外のウイスキーを中心に、ジンや焼酎、ラム、テキーラなど、蒸留酒造りの最前線を多角的に取材し、造り手の想いや蒸留所のストーリー、最新情報を豊富なビジュアルとともに徹底リポート。専門誌ならではのクオリティの高さで、一般読者はもちろん、バーや酒類流通業界など、プロの皆様にも愛読いただいています。

＊ウイスキーガロアとは、「ウイスキーが“いっぱい”」という意味。

［発行］隔月（奇数月）12日

［判型］A4変形

［ページ数］128～144ページ

［編集・発行人］土屋守

［出版社］ウイスキー文化研究所

［WEBサイト］https://scotchclub.org/whiskygalore/

● プレスリリースに掲載している画像は、本件の内容以外での使用、および2次的使用はご遠慮ください。

ウイスキー文化研究所について

ウイスキー文化研究所は、ウイスキー評論家の土屋守が代表を務めるウイスキー文化の普及団体です。2001年3月の発足以来、国内外のウイスキー・酒文化全般を深く学ぶべく研究を重ね、情報の収集および発信を行っています。また業界に関わる方々とともに、ウイスキー愛好家や飲み手の育成、ウイスキー文化の普及を目的とした取り組みを企画・立案、実施してきました。

国内で唯一のウイスキー専門誌『Whisky Galore』の編集・発行、ウイスキーフェスティバルなどのイベントの企画・運営のほか、ウイスキーに関する知識、鑑定能力を問う資格認定制度「ウイスキーコニサー資格認定試験」や、ウイスキーを楽しむための知識を問う「ウイスキー検定」を主催しています。また、2019年より世界のウイスキーおよびスピリッツを審査する、日本で唯一の品評会「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）」も運営しています。

ウイスキー文化研究所代表 土屋守プロフィール

1954年新潟県佐渡生まれ。学習院大学文学部卒。週刊誌記者を経て1987年に渡英。取材で行ったスコットランドで初めてスコッチのシングルモルトと出会い、スコッチにのめり込む。帰国後はウイスキー評論家として活躍し、1998年にはハイランド・ディスティラーズ社より「世界のウイスキーライター５人」の1人に選ばれる。2014年9月から2015年3月に放送されたNHK朝の連続テレビ小説「マッサン」では、ウイスキー考証として監修を務めた。日本唯一のウイスキー専門隔月誌『Whisky Galore』の編集長、東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション実行委員長、ジャパニーズウイスキーの日実行委員長、2024年に発足した一般社団法人日本ウイスキー文化振興協会の代表理事を務める。主な著書・監修書に、『完全版 シングルモルトスコッチ大全』、『ブレンデッドウィスキー大全』、『増補新版 ウイスキー検定公式テキスト』（小学館）、『竹鶴政孝とウイスキー』（東京書籍）、『最新版 ウイスキー完全バイブル』、『ウイスキーを楽しむ教科書』（ナツメ社）、『ビジネス教養としてのウイスキー なぜ今、高級ウイスキーが２億円で売れるのか』（KADOKAWA）、『ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー』（祥伝社）、『土屋守のウイスキー千夜一夜（1～5巻）』、『ジャパニーズウイスキーイヤーブック（日本蒸留所年鑑）』（ウイスキー文化研究所）などがある。