オフィスワーカーの約28％が職場の家具・設備に「不満あり」。気になる点のトップは「デスクの広さ」

株式会社NEXER

■職場のオフィス環境、どれくらい仕事に影響している？

毎日通うオフィスでは、デスクやチェア、空調、照明などの設備が「あるのが当たり前」になりがちです。しかし、こうした環境が整っているかどうかで、集中力やモチベーションが大きく変わることもあります。

近年は働き方が多様化し、オフィスの役割そのものを見直す企業も増えています。

では、実際にオフィスで働く人たちは、職場の家具や設備についてどのように感じているのでしょうか。

ということで今回は中古オフィス家具通販の「オフィスレスキュー119Happy（ハッピー）」と共同で、事前調査で「現在オフィスで働いている」と回答した全国の男女178名を対象に「オフィス環境と働きやすさ」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと中古オフィス家具通販のオフィスレスキュー119Happy（ハッピー）による調査」である旨の記載

・中古オフィス家具通販のオフィスレスキュー119Happy（ハッピー）（https://www.119happy.com/ws/main）へのリンク設置

「オフィス環境と働きやすさに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年4月22日 ～ 4月30日

調査対象者：事前調査で「現在オフィスで働いている」と回答した全国の男女

有効回答：178サンプル

質問内容：

質問1：職場のオフィス環境（デスク・チェア・レイアウトなど）は仕事のパフォーマンスや集中力に影響すると思いますか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：職場の家具や設備に「不満・不便さ」を感じたことはありますか？

質問4：どんな点が気になりましたか？（複数回答可）

質問5：理想のオフィス環境に最も重要だと思う要素は何ですか？

質問6：その理由を教えてください。

質問7：オフィス家具の質が「社員のモチベーションや定着率」に影響すると思いますか？

質問8：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■84.9％が、オフィス環境は仕事のパフォーマンスや集中力に「影響する」と回答

まずは、オフィス環境が仕事のパフォーマンスや集中力に影響するかどうかについて聞いてみました。

その結果「とても思う」が34.3％、「やや思う」が50.6％となり、合わせて84.9％の人が影響を感じていると回答しました。一方で「あまり思わない」は10.1％、「まったく思わない」は5.1％にとどまっています。

影響を感じている理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

影響を感じている理由

・綺麗で清潔なオフィスなら作業も捗る。（20代・男性）

・物の配置や使い勝手が良ければストレスが減り、業務に集中したり効率よく動けたりするから。（30代・女性）

・動線がちゃんとあって室内の空気もキレイだと気分も違います。（30代・男性）

・椅子の座り心地で体への負担が大分違うから。（40代・男性）

・気温や眩しさによって集中力が途切れることがあるからです。（40代・女性）

・接遇場所の快適さ、コピー機への動線など空間や人の動きやすさを確保することで、仕事の効率化が図れるから。（50代・男性）

寄せられた声を見ると「座り心地」「空調」「動線」「明るさ」など、影響を感じる場面はさまざまです。長時間使うチェアやデスクが体への負担に直結するという声もあれば、温度や照明、空気感といった空間そのものへの言及もありました。

職場のオフィス環境は、単なる「働く場」ではなく、集中力や生産性を左右する基盤として捉えられているようです。

■27.5％が、職場の家具や設備に「不満・不便さを感じたことがある」と回答

続いて、職場の家具や設備について、不満や不便さを感じた経験があるかを聞いてみました。

その結果「ある」は27.5％、「ない」は72.5％でした。

数字だけ見ると少数派にも思えますが、職場で日々使うものに不満が生じているという事実は、決して見過ごせません。

■気になる点のトップは「デスクの広さ」で51.0％

続いて、職場の家具や設備に不満・不便さを感じたことが「ある」と回答した方に、気になった点を聞いてみました。

最も多く挙げられたのは「デスクの広さ」で51.0％でした。

次いで「チェアの座り心地」と「収納の少なさ」がともに44.9％、「空調」が24.5％と続きました。

書類やパソコン、モニター、文房具など、デスクの上で使うものは意外と多いものです。十分なスペースがないと、作業のしやすさにも影響します。

また、長時間座るチェアの座り心地や、整理整頓に欠かせない収納の少なさも、職場環境への不満につながりやすいようです。

■理想のオフィス環境に最も重要な要素、トップは「チェアの質」で24.7％

続いて、全回答者に理想のオフィス環境について聞いてみました。

最も支持を集めたのは「チェアの質」で24.7％でした。

僅差で「空調」が23.6％、「デスクの広さ」が18.0％と続きました。

座り心地、体感温度、作業スペースは、いずれも勤務時間中に長く影響する要素です。

日々の働きやすさに直結する部分が、上位に並ぶ結果となりました。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「チェアの質」と回答した方

・腰の負担にかかわるから。（20代・男性）

・長時間座ることが多くパフォーマンスに影響するから。（30代・男性）

・椅子の高さによって腰に与える負担が違う。（40代・男性）

「空調」と回答した方

・暑がり、寒がりなため。（30代・男性）

・冬場、暖房をつけても私の席だけ寒すぎる。社長の席は暑くなると言って、設定温度を下げたり暖房を止めたりしてしまう。どんなに着込んでも極寒で、手足が冷え、内臓も冷えていく感じがする。寒さを凌ぐことに気を取られ、仕事をするにあたってベストパフォーマンスを発揮できないから。（30代・女性）

・健康への影響が気になるから。（40代・男性）

「デスクの広さ」と回答した方

・広いと何かと便利で楽。（20代・男性）

・作業しやすい広さが欲しいから。（30代・女性）

・広すぎるくらいのデスクがちょうど良い。直ぐに物が溢れ手狭になるから。（50代・男性）

チェアの質を選んだ方からは、長時間座ることによる身体への負担を懸念する声が目立ちました。空調については、温度や湿度が体調や集中力に直結するという意見が多く、特定の席だけ冷えるといった具体的な悩みも寄せられています。

デスクの広さについては、「資料を広げたい」「モニターを置きたい」など、業務スタイルに合った空間を求める声が見られました。理想とするオフィス環境は人によって異なるものの、快適に集中して働きたいという思いは共通しているようです。

■60.1％が、オフィス家具の質は「社員のモチベーションや定着率に影響する」と回答

最後に、オフィス家具の質が「社員のモチベーションや定着率」に影響すると思うかを聞いてみました。

その結果「とても思う」が18.0％、「やや思う」が42.1％で、合わせて60.1％の人が影響を感じると回答しました。一方で「あまり思わない」は28.1％、「まったく思わない」は11.8％となっています。

過半数が「家具の質はモチベーションや定着率に関わる」と捉えていることになります。

「社員のモチベーションや定着率」に影響すると思う理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

「社員のモチベーションや定着率」に影響すると思う理由

・職場が寒すぎるというだけで、行くのが嫌だと思うから。（30代・女性）

・長時間仕事をする場所だから些細なことでも影響は大きい。（40代・男性）

・体調を悪くするようなチェアを使わないといけないので、仕事の進捗状況が遅くなる。（50代・女性）

・汚いオフィスでは働きたくない。（20代・男性）

・空間でモチベーションが変わるから。（30代・男性）

・フリーアドレスだと席に優劣がついて不公平感がでてくるから。（40代・男性）

・働きにくい環境だと心身ともに疲れるから。（50代・男性）

オフィスの清潔感やデザイン性が、出社する気持ちに影響しているという声が見られました。また、空調や席の決め方など、家具そのものだけでなく、職場環境の運用面に目を向けた意見もあります。

長時間過ごす場所だからこそ、細かな不便さや不快感が積み重なり、働く人の気持ちにも影響しやすいようです。オフィス家具の質は、単なる物理的な快適さだけでなく、仕事への向き合い方や組織への定着にも関わる可能性がうかがえます。

■まとめ

今回の調査では「オフィスの家具や設備」が、働く人の集中力やモチベーションに大きく関わっていることがわかりました。8割以上の方が、オフィス環境は仕事の質に影響すると考えており、27.5％の方が実際に不満や不便さを感じた経験があると回答しています。

気になる点としては「デスクの広さ」「チェアの座り心地」「収納の少なさ」が上位に並びました。また、理想のオフィス環境に必要な要素としては、「チェアの質」「空調」「デスクの広さ」など、日々の業務に直結する項目が多く選ばれています。

働く人にとって、オフィスは一日の多くの時間を過ごす場所だからこそ、家具や設備の選び方は、単なるコストの問題ではありません。生産性や働きやすさを支える基盤として、改めてオフィス環境を見直してみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと中古オフィス家具通販のオフィスレスキュー119Happy（ハッピー）による調査」である旨の記載

・中古オフィス家具通販のオフィスレスキュー119Happy（ハッピー）（https://www.119happy.com/ws/main）へのリンク設置

【オフィスレスキュー119Happy（ハッピー）について】

社名：株式会社トミザワ

所在地：〒272-0013 千葉県市川市高谷1855-2 市川流通団地協同組合Ａ棟

代表取締役社長：池島 隆

Tel：047-327-7119

URL：https://www.119happy.com/ws/main

事業内容：1999年よりオフィス家具・家電・ビジネスフォンのリユース事業を開始し、中古オフィス家具通販「オフィスレスキュー119Happy（ハッピー）」を運営。首都圏最大級の在庫数を誇り、ビジネスフォン、コピー機、複合機など事務所で必要なものの販売・レンタル・買取をしています。

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作