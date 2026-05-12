Google Cloud・アリババクラウド、NTTドコモ登壇、AI導入の選定・定着・実装の最前線が集結！「AI Market ExCon 2026」注目セッションの見どころを公開｜6月2日開催

BizTech株式会社

最適なAI会社やAIサービスの選定を支援するコンシェルジュサービス「AI Market」を運営するBizTech株式会社（東京都豊島区、代表取締役 森下 佳宏）は、2026年6月2日（火）に開催する、AI特化展示会＆カンファレンス『AI Market ExCon（エクスコン） 2026(https://ai-market.jp/ai-market-excon-202606/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_content=0512&utm_campaign=excon06)』において、AI導入・活用の実務に直結する多彩な講演セッションを実施いたします。

本イベントは、最先端のAIソリューションを提供する企業が一堂に会し、展示・講演・相談を通じてAI導入を具体的に推進するビジネス向け専門イベントです。40社以上のAI企業が出展・登壇し、生成AI、AIエージェント、RAG、画像認識、フィジカルAIなど、最新のAI技術・ソリューションを展示します。

また、堀江貴文氏、日本マイクロソフト株式会社、アクセンチュア株式会社などによる基調講演に加え、アリババクラウド・ジャパンサービス株式会社、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社、株式会社NTTドコモ、Sansan株式会社、株式会社スキルアップNeXt、株式会社リベルクラフト、株式会社Hakky、JTP株式会社、株式会社APTO、株式会社Verbex、ジンベイ株式会社、株式会社ハイレゾ、株式会社日本経済新聞社といった各領域を代表する企業が登壇し、AI導入の実務に直結するセッションを多数実施します。

ご来場いただくことで、展示ブースでAIソリューションを比較検討できるだけでなく、企業担当者と直接相談しながら、自社に最適なAI導入の方向性を検討することができます。

AIの社会実装が加速する中、本イベントでは「探していたAIと出会う」ことをテーマに、企業のAI活用を強力に後押しします。

▷▷▷来場登録（無料）はこちら(https://ai-market.jp/ai-market-excon-202606/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_content=0512&utm_campaign=excon06)◁◁◁

グローバルAIプレイヤーが語る、AI選定と活用戦略の最前線

生成AIの進化により、企業にとって「どのAIを選び、どう活用するか」は、単なる技術選定ではなく、事業競争力を左右する経営レベルの意思決定へと変化しています。

本イベントでは、グローバルにAI領域をリードする企業であるグーグル・クラウド・ジャパン合同会社およびアリババクラウド・ジャパンサービス株式会社が登壇し、AI活用の最前線を解説します。

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社は、「Gemini」を活用し、社内ドキュメントや業務システムと連携したAIエージェント活用をテーマに、組織全体で情報資産を最大限に活かすための実践的なアプローチを提示します。企業に蓄積されたデータをどのようにAIと結びつけ、業務効率化にとどまらない価値創出へつなげるか、その具体像を示します。

アリババクラウド・ジャパンサービス株式会社は、大規模言語モデル「Qwen」および画像生成AI「WAN」を題材に、AIコモディティ時代における競争優位の築き方を解説します。「どのAIを使うか」ではなく「どのように使い分けるか」という観点から、コスト・性能・拡張性を踏まえた実践的な選定戦略を提示します。

世界をリードするAI企業の知見をもとに、企業が今押さえるべきAI戦略の要点を短時間で把握できる、注目度の高いセッションです。

▷▷▷来場登録（無料）はこちら(https://ai-market.jp/ai-market-excon-202606/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_content=0512&utm_campaign=excon06)◁◁◁

AI導入の実務課題と業務変革の最前線

AI導入が進む中で、多くの企業が直面しているのは「導入そのもの」ではなく、「現場で活用されない」「成果につながらない」といった実務課題です。AIは単なるツールではなく、業務プロセスや顧客接点そのものを変革する存在であり、その真価は現場への定着と活用の広がりによって初めて発揮されます。

株式会社NTTドコモは、AIを単なる導入で終わらせず、現場に根付かせるために必要なプロセス設計や意思決定のあり方について、実際の社内DXの取り組みを踏まえて解説します。企画から定着までを一貫して推進するための“現場起点の思考”を共有します。

株式会社Verbexは、コールセンターやホテルなどの実運用事例をもとに、リアルタイム音声AIがどこまで人間の業務を代替できるのかを提示し、顧客接点領域におけるAI活用の現実的な到達点と課題を明らかにします。

AIを「導入する」から「成果を出す」へと進めるために不可欠な視点を得られる、実務担当者にとって示唆の大きいセッションです。

▷▷▷来場登録（無料）はこちら(https://ai-market.jp/ai-market-excon-202606/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_content=0512&utm_campaign=excon06)◁◁◁

データ・一次情報・AI人材が左右するAI活用の成否

AI活用の高度化に伴い、成果を左右する要素は「モデル」から「データ」「情報」「人材」へとシフトしています。本セクションでは、AI活用の土台となる領域にフォーカスしたセッションを展開します。

株式会社スキルアップNeXtは、生成AI時代におけるデータサイエンティストの役割変化をテーマに、AIを使いこなす側に求められる新たなスキルセットと組織設計の方向性を提示します。

株式会社日本経済新聞社は、一次情報と生成AIを組み合わせることで実現する意思決定の高度化について解説し、ビジネスにおける情報の信頼性と活用のあり方を再定義します。

また、Sansan株式会社は、生成AI活用の成果を左右する要素としてのデータ整備に着目し、売上拡大に直結する実践的なアプローチを提示します。

AIを「使う」だけでなく、「使いこなす」ために必要な前提条件を整理できるセッションです。

▷▷▷来場登録（無料）はこちら(https://ai-market.jp/ai-market-excon-202606/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_content=0512&utm_campaign=excon06)◁◁◁

AI実装・システム開発・全社展開を成功させる実践知

AI導入が進む中で、実際に業務へ組み込み、継続的に成果を生み出すための「実装力」と「全社展開力」が企業競争力の源泉となりつつあります。

株式会社リベルクラフトは、自社ナレッジとRAGを組み合わせたAI活用により、業務やサービスそのものを変革するための実装ステップを提示し、「ツール活用」にとどまらない事業インパクト創出の道筋を示します。

株式会社Hakkyは、AIエージェントの普及を背景に変化するシステム開発のあり方を解説し、発注側・提供側双方に求められる新たな役割や判断軸を提示します。

また、JTP株式会社は、生成AIの全社展開における定着や統制の課題に焦点を当て、現場で実際に起きる課題とその解決アプローチを具体的に解説します。

AI活用を「PoC止まり」で終わらせず、組織として成果を出すための実践的な知見が得られるセッションです。

▷▷▷来場登録（無料）はこちら(https://ai-market.jp/ai-market-excon-202606/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_content=0512&utm_campaign=excon06)◁◁◁

フィジカルAI、OCR、GPUなど注目領域も網羅

本イベントでは、生成AIにとどまらず、企業の現場業務に直結する多様なAI領域についても取り上げます。

株式会社APTOは、双腕ロボットによるPhysical AI開発の実装現場を紹介し、データ収集からモデル活用までのリアルな課題を共有します。

ジンベイ株式会社は、生成AIを活用したOCRによる業務変革を取り上げ、従来の文字認識を超えた業務効率化の可能性を提示します。

また、株式会社ハイレゾは、AI活用を支えるGPU基盤に焦点を当て、世界的な動向や企業に求められる選定視点について整理します。

▷▷▷来場登録（無料）はこちら(https://ai-market.jp/ai-market-excon-202606/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_content=0512&utm_campaign=excon06)◁◁◁

※各セッションには定員がございます。事前登録状況により、満席となっている場合がございますので、あらかじめご了承ください。

AI導入を“比較・相談・学習”できる1日へ

AI Market ExCon 2026は、展示ブースでAIソリューションを比較検討できるだけでなく、講演セッションを通じてAI導入の実務に必要な知識や論点も体系的に把握できるイベントです。

生成AI、AIエージェント、RAG、データ活用、Physical AI、音声AI、OCR、GPU基盤まで、AI活用の全体像を1日で横断的に学ぶことができます。

AI導入をこれから検討する企業はもちろん、すでに導入済みで成果創出に課題を感じている企業にとっても、次の一手を見つける機会となります。

本イベントでは、「探していたAIと出会う」をテーマに、企業のAI活用を具体的に前進させる機会を提供します。

▷▷▷来場登録（無料）はこちら(https://ai-market.jp/ai-market-excon-202606/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_content=0512&utm_campaign=excon06)◁◁◁

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78849/table/130_1_014091dfad46e63dfa1b65bf6becb438.jpg?v=202605121151 ]

次のAI時代を切り拓く知見を、ぜひ多くの方にシェアいただけることを期待しております。

▷▷▷来場登録（無料）はこちら(https://ai-market.jp/ai-market-excon-202606/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_content=0512&utm_campaign=excon06)◁◁◁

AI Marketについて

AI Marketは、ビジネスでのAI導入を検討している企業様に向けて、最適なAI会社を無料でご紹介する累計紹介件数1,000件超えのAI会社選定支援コンシェルジュサービスです。

AI活用を進めたいけどどう進めたら良いかわからない、AI開発を進めているけどうまく行かない、などAI導入にお困りならいつでもご相談ください。

▶ AI会社選定支援コンシェルジュサービス｜AI Market(https://ai-market.jp/)

▶ AI Market Youtubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCJbUw1UP3EbrS-RcUfgoDoA)

パートナー契約をご希望のAI企業様はこちら(https://ai-market.jp/partner_contact/#form)からお気軽にご相談ください。

関連記事）

生成AIとは？(https://ai-market.jp/purpose/what-generative-ai/)

ChatGPTとは？(https://ai-market.jp/technology/chatgpt/)

LLM（大規模言語モデル）とは？(https://ai-market.jp/purpose/llm/)

AIエージェントとは？(https://ai-market.jp/technology/ai-agent/)

Claude3/3.5とは？(https://ai-market.jp/purpose/claude3/)

Veoとは？(https://ai-market.jp/services/video-generative-ai-veo/)

AI開発・生成AIに強い開発企業(https://ai-market.jp/services/ai_development_company/)

LLM・RAG開発に強いAI企業(https://ai-market.jp/services/llm_company/)

BizTech株式会社 会社概要

・社名：BizTech株式会社

・本社所在地：東京都豊島区東池袋1-32-4 藤原ビル4階

・代表取締役：森下 佳宏

・設立：2019年7月4日

・HP：https://biz-t.co.jp

※掲載されている会社名および商品・製品・サービス名・ロゴマーク等は、各社の商標または各権利者の登録商標です。