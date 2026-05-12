着物は「購入」か「レンタル」か｜約半数がレンタルを選択

株式会社LIN

株式会社LIN（本社：岐阜県可児市、代表取締役：林竜吾）が運営する着物レンタルサービス「レンタル衣裳マイセレクト」は、30～50代女性100名を対象に、「着物の着用機会や選び方」に関するアンケート調査を実施しました。

その結果、着物を利用する際、「購入」よりも「レンタル」を選択する人が多いことが分かりました。

近年は、物価高やライフスタイルの変化を背景に、“所有”よりも“必要な時だけ利用する”という考え方が広がっていると考えられます。

約半数が「レンタル」を選択

「着物は購入とレンタルどちらを選びましたか？」という質問では、

●レンタル：47％

●購入：22％

●両方経験あり：16％

という結果となりました。

レンタル利用者は約半数に達しており、“特別な日に必要な分だけ利用する”という価値観が広がっていることが分かります。

レンタルを選ぶ理由は「合理性」と「手軽さ」

また、着物を選んだ理由については、

●好きなデザインだった：38％

●家族の意向：22％

●着る機会が少ないため：21％

●費用を抑えたかった：18％

という結果となりました。

特にレンタルでは、

●保管不要

●必要な時だけ利用できる

●メンテナンス不要

●流行に合わせて選べる

といった“合理性”を重視する傾向が強く見られます。

「価格だけ」ではなく、“後悔しない選択”へ

一方で、着物選びで重視したポイントとしては、

●色（全体の印象）：58％

●柄（デザイン）：49％

●価格（予算）：38％

という結果となりました。

単純な“安さ重視”ではなく、

●写真映え

●家族写真との調和

●上品に見えるか

●自分に合っているか

など、“後悔しない選択”を重視する人が増えています。

「準備負担」を減らしたい意識も

「着物選びで後悔したこと」については、

●準備が大変だった：24％

●思ったより費用がかかった：22％

●色・柄選びに迷った：22％

という結果となりました。

着物は、

●サイズ確認

●小物準備

●保管

●クリーニング

など負担も多いため、“できるだけ手軽に利用したい”というニーズも高まっています。

「所有」から「必要な時に選ぶ」時代へ

今回の調査では、

●必要な時だけ利用したい

●保管負担を減らしたい

●写真ではきちんと残したい

という、“合理性と満足感の両立”を求める傾向が明らかになりました。

特に七五三・お宮参り・結婚式など、着用頻度が限られるイベントでは、“購入よりレンタル”という選択が広がっていると考えられます。

当社の取り組み

レンタル衣裳マイセレクトでは、

●フルセットレンタル

●分かりやすい料金表示

●動画による色味確認

●初心者向けサイズ案内

●シーン別コーディネート提案

などを強化しております。

今後も、“初めてでも安心して選べる着物レンタル”を目指し、分かりやすく利用しやすいサービスづくりに取り組んでまいります。

【調査概要】

・調査主体：株式会社LIN（レンタル衣裳マイセレクト）

・調査方法：インターネット調査

・調査期間：2026年5月7日

・調査対象：30～50代女性（七五三・お宮参り・成人式・結婚式等で着物を着用した経験のある方）

・有効回答数：100名

・調査機関：Freeasy