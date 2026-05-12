着物は「購入」か「レンタル」か｜約半数がレンタルを選択

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株式会社LIN


株式会社LIN（本社：岐阜県可児市、代表取締役：林竜吾）が運営する着物レンタルサービス「レンタル衣裳マイセレクト」は、30～50代女性100名を対象に、「着物の着用機会や選び方」に関するアンケート調査を実施しました。


その結果、着物を利用する際、「購入」よりも「レンタル」を選択する人が多いことが分かりました。


近年は、物価高やライフスタイルの変化を背景に、“所有”よりも“必要な時だけ利用する”という考え方が広がっていると考えられます。


約半数が「レンタル」を選択


「着物は購入とレンタルどちらを選びましたか？」という質問では、


●レンタル：47％


●購入：22％


●両方経験あり：16％


という結果となりました。


レンタル利用者は約半数に達しており、“特別な日に必要な分だけ利用する”という価値観が広がっていることが分かります。


レンタルを選ぶ理由は「合理性」と「手軽さ」


また、着物を選んだ理由については、


●好きなデザインだった：38％


●家族の意向：22％


●着る機会が少ないため：21％


●費用を抑えたかった：18％


という結果となりました。


特にレンタルでは、


●保管不要


●必要な時だけ利用できる


●メンテナンス不要


●流行に合わせて選べる


といった“合理性”を重視する傾向が強く見られます。


「価格だけ」ではなく、“後悔しない選択”へ


一方で、着物選びで重視したポイントとしては、


●色（全体の印象）：58％


●柄（デザイン）：49％


●価格（予算）：38％


という結果となりました。


単純な“安さ重視”ではなく、


●写真映え


●家族写真との調和


●上品に見えるか


●自分に合っているか


など、“後悔しない選択”を重視する人が増えています。


「準備負担」を減らしたい意識も


「着物選びで後悔したこと」については、


●準備が大変だった：24％


●思ったより費用がかかった：22％


●色・柄選びに迷った：22％


という結果となりました。


着物は、


●サイズ確認


●小物準備


●保管


●クリーニング


など負担も多いため、“できるだけ手軽に利用したい”というニーズも高まっています。


「所有」から「必要な時に選ぶ」時代へ

今回の調査では、


●必要な時だけ利用したい


●保管負担を減らしたい


●写真ではきちんと残したい


という、“合理性と満足感の両立”を求める傾向が明らかになりました。


特に七五三・お宮参り・結婚式など、着用頻度が限られるイベントでは、“購入よりレンタル”という選択が広がっていると考えられます。


当社の取り組み

レンタル衣裳マイセレクトでは、


●フルセットレンタル


●分かりやすい料金表示


●動画による色味確認


●初心者向けサイズ案内


●シーン別コーディネート提案


などを強化しております。


今後も、“初めてでも安心して選べる着物レンタル”を目指し、分かりやすく利用しやすいサービスづくりに取り組んでまいります。


【調査概要】

・調査主体：株式会社LIN（レンタル衣裳マイセレクト）


・調査方法：インターネット調査


・調査期間：2026年5月7日


・調査対象：30～50代女性（七五三・お宮参り・成人式・結婚式等で着物を着用した経験のある方）


・有効回答数：100名


・調査機関：Freeasy