混ざっているからこそ、美しい。Parallel Plastics、プラスチックリサイクル素材の“見本帳”『Material Library』をWeb公開

Hamee株式会社

Hamee株式会社（本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、東証スタンダード：3134）が運営するプラスチックリサイクルサービス「Parallel Plastics（パラレルプラスチックス）」は、2026年5月12日、自社サイトに素材アーカイブ『Material Library』を公開しました。

これまでの共創から生まれた素材を、カラー・原料別に見比べていただける見本帳です。不要なプラスチックの活用を考えているブランドやメーカーの、最初の一歩を支える場所として運営してまいります。

公開ページ：https://www.parallelplastics.net/material/

■ 「分別しない、だから美しい」--廃棄コストを価値に変える逆転の発想

組成の異なる不要なプラスチックを溶かして混ぜ合わせると、混ざりが模様になります。同じものは二つと生まれず、天然石のような不規則な表情をまとった素材が生まれます。

不要なプラスチックを、素材の来歴ごとプロダクトに変える。コンセプト企画からプロダクトデザインまで、Parallel Plasticsがトータルで担います。

■ 共創事例：不要なプラスチックが、新たなプロダクトへ

これまでに、育児用品、化粧品、百貨店など多様な領域の企業様と共創を重ねてまいりました。（※2025年度グッドデザイン賞受賞）



事例1（育児用品メーカー様）： 哺乳瓶製造時の未使用プラスチックを、メダル型写真立てとして再生。

事例2（百貨店・化粧品ブランド様）： 店頭で回収した化粧品容器を、コスメのコームとして再生。



今回公開した『Material Library』は、これらの共創から生まれた素材をカラー別・原料別にWebで一覧できるアーカイブです。「不要なプラスチックを活かしたいけれど、何から始めればいいか分からない」と感じていらっしゃるブランドやメーカーが、共創のご相談に入る前に素材の選択肢を俯瞰していただける、共通の入り口となります。

サービス名「Parallel」には、分別とバージン材を前提とする従来のリサイクルと“並行”して、もう一つの道を切り拓くという想いが込められています。Material Libraryは、その“もう一つの道”を素材として一覧化したプラットフォームでもあります。

今後は、共創パートナーとともに新しいプロダクトが生まれるたびに、Material Libraryに素材を追加してまいります。

『Material Library』の主な特徴- カラー別／原料別に、プラスチックリサイクル素材を横断検索できるWebアーカイブです。- もととなった不要なプラスチックと、生まれ変わった後の表情を見比べていただけます。- 共創パートナー候補の「最初の一歩」を支える、素材の入り口として運用してまいります。

公開URL：https://www.parallelplastics.net/material/

サービス詳細・導入相談：https://www.parallelplastics.net/

「Parallel Plastics（パラレルプラスチックス）」について

「Parallel Plastics」は、倉庫に眠る型落ち製品や製造端材などを、そのまま活かしながら、新たな視点とデザインで価値あるプロダクトへと再生するサービスです。クリエイティブディレクションは有限会社ドリルデザインが担当しています。Hameeの自社在庫の廃棄課題から生まれ、多様な業種の企業との共創を経て、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。「100％リサイクル、排出量ゼロのものづくり」を目指しています。

【Hamee（ハミィ）株式会社 概要】

会社名 ：Hamee株式会社（東証スタンダード 証券コード：3134）

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ByURブランドを展開するビューティー事業、

ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

不要なプラスチックをアップサイクルするParallel Plasticsなどの脱炭素事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp