冬から春限定メニュー「石焼きカルボナーラ」が5月前半の人気1位に、好評につき5月31日まで延長

有限会社ナチュラルスマイル「冬から春限定メニュー『石焼きカルボナーラ』」

有限会社ナチュラルスマイル（本社：鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8、代表取締役：浜 大祐）が運営する「魔法のパスタ伊集院店」では、当初2026年5月10日（日）までの提供を予定していた冬から春限定メニュー「石焼きカルボナーラ」について、ゴールデンウィーク期間中の反響を受け、提供期間を延長することを決定しました。

通常人気3位の季節限定メニューが、GW期間中は1位に

同店では30種類以上の石焼き生パスタメニューを展開しており、通常人気ランキングは、1位「サーモンクリーム」、2位「バジルトマト」、3位「石焼きカルボナーラ」となっています。

しかし、2026年5月1日（金）～5月10日（日）の10日間では、「石焼きカルボナーラ」が115食を記録。「バジルトマト」88食、「サーモンクリーム」87食を上回り、5月前半の人気No.1メニューとなりました。

この反響を受け、当初5月10日（日）までを予定していた提供期間を、2026年5月31日（日）まで延長いたします。

「5月前半に115食を記録した石焼きカルボナーラ」

“最後まで熱々”で楽しめる石焼きスタイル

「石焼きカルボナーラ」は、遠赤外線効果により最後まで熱々の状態を楽しめる石焼生パスタです。

ぐつぐつと音を立てながら提供される石焼スタイルは、見た目・香り・音・熱・味の五感で楽しめるメニューとして人気を集めています。

濃厚なカルボナーラソースに、生パスタならではの“つるモチ食感”を合わせ、最後まで熱々の状態で楽しめることから、家族連れやグループ利用を中心に注文数が伸びました。

また、石焼ならではのグツグツ感やチーズの香り、卵黄を絡めるシーンなど、動画映えするメニューとしてSNSでも反響が広がっています。

「濃厚ソースを絡めた石焼きカルボナーラ。最後まで熱々で楽しめる」

パスタ30種類以上、ピザ25種類以上、ドリンク20種類以上

魔法のパスタ伊集院店 では、30種類以上の石焼き生パスタに加え、25種類以上のピザ、アヒージョ、デザートなどを提供しています。

また、パスタやアヒージョは全品ドリンクバー付きとなっており、ドリンクは20種類以上を取り揃えています。

2024年6月のオープン以来、地域のお客様を中心に利用が広がり、2026年4月時点でのべ来店数は47,526人を突破しました。

「パスタ・ピザ・アヒージョを揃え、家族やグループでの食事にも対応」

日置市くらし応援商品券にも対応

なお、魔法のパスタ伊集院店 では、2026年5月1日（金）～8月31日（月）まで利用できる「日置市くらし応援商品券」に対応しています。

地域店での商品券利用時には、商品券1枚（500円）につき50円をその場でキャッシュバックするキャンペーンも実施されており、地域のお客様にとって利用しやすい環境づくりを進めています。

家族連れでも利用しやすい店舗づくり

店内はソファー席中心の60席を備え、家族やグループでゆったり利用できる空間となっています。

また、小さなお子様連れのお客様にも利用しやすい環境を整えるため、赤ちゃん椅子を従来の2台から3台へ増設しました。店内にはおむつ交換台や子ども用食器も用意しています。

「ソファー席中心の店内で、家族連れでもゆったり利用可能」「日置市伊集院町の店舗外観。駐車場は17台完備」

【店舗情報】

魔法のパスタ伊集院店

住所：〒899-2505 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉1丁目10-13

TEL：099-202-3515

営業時間

平日：11:00～15:00／17:30～22:00

土日祝：11:00～22:00（通し営業）

最終入店：21:00

駐車場：17台

全席禁煙

赤ちゃん椅子あり

おむつ交換台あり

【会社概要】

有限会社ナチュラルスマイル

代表者：代表取締役 浜 大祐

本社所在地：〒891-0108 鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8

事業内容

ピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」の運営、

ならびに「魔法のパスタ伊集院店（FC加盟店）」の運営