富山県が「人を育てる人事管理」の実現に向けタレントマネジメントシステム「カオナビ」を導入

株式会社カオナビ

株式会社カオナビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：佐藤 寛之、以下：当社）は、富山県（県知事：新田 八朗）がタレントマネジメントシステム「カオナビ」を導入したことをお知らせします。

富山県は、「富山県職員人材育成・確保基本方針」において、「人を育てる人事管理」を掲げています。その実現には、職員一人ひとりの能力や経験、意欲、目指すべきキャリアを正確に把握し、戦略的に活用していく必要がありました。そこで、まずは人材情報を一元化し、個々の強みや意欲を可視化するDX基盤として、「カオナビ」を導入いただきました。引き続き当社では、官公庁や自治体でのタレントマネジメント推進に向けて積極的に貢献してまいります。

■ タレントマネジメントシステム「カオナビ」について

「カオナビ」は、個の力を最大化し組織を強くするタレントマネジメントシステムです。蓄積された従業員一人ひとりの経験、評価、スキル、希望などのデータをAIと掛け合わせ、人材育成・配置などの戦略人事を加速させます。さらに、労務・勤怠管理の機能も備え、戦略的な意思決定から日々の業務効率化まで一貫して支援します。

＜カオナビ ：https://www.kaonavi.jp/(https://www.kaonavi.jp/)＞

■ カオナビEnterprise Edition（エンタープライズエディション）について

カオナビEnterprise Editionは、「カオナビ」の全ての機能から、人事課題解決に向けたコンサルティングサポート体制、大規模利用を想定したインフラ基盤までを盛り込み、大規模組織の人事課題を解決します。

＜カオナビEnterprise Edition ：https://www.kaonavi.jp/enterprise/(https://www.kaonavi.jp/enterprise/) ＞

■ カオナビ Government Cloud（ガバメントクラウド）について

当社では、官公庁・自治体向けプラン「カオナビ Government Cloud」も提供しています。なお、「カオナビ」は、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）クラウドサービスリストに登録されています。

「カオナビGovernment Cloud」詳細サイト https://www.kaonavi.jp/government/(https://www.kaonavi.jp/government/)

■ 株式会社カオナビについて

当社は、タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスを掲げています。その実現に向けて策定したビジョン「Talent intelligence(TM)」のもと、データとAIの力で人的資本（Talent）に知性（intelligence）をもたらし、タレントマネジメントを次のステージへと進化させます。そして、「個」の力を最大限に引き出すプラットフォーマーとして、組織、そして社会を革新し続けます。

＜会社HP ：https://corp.kaonavi.jp/(https://corp.kaonavi.jp/)＞

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F

設立 ：2008年5月27日

代表者 ：代表取締役社長CEO 佐藤 寛之

事業内容：タレントマネジメントシステム「カオナビ」、予実管理システム「ヨジツティクス」の開発・販売・サポート