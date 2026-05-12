RightTouch、プロフェッショナルサービスを「RightTouch InX」へ刷新

株式会社RightTouch

エンタープライズ向けにAIコンタクトセンター基盤を提供する株式会社RightTouch（東京都品川区、代表取締役 野村 修平／長崎 大都、以下「RightTouch」）は、カスタマーサポートのAI戦略・実装・グロースを一気通貫で支援する「RightTouch Professional Service」の名称を「RightTouch InX（インクス）」へ刷新し、あわせてサービスサイトをオープンしたことをお知らせします。

生成AIの進化により、コンタクトセンターは効率化の対象から、企業の競争力を左右する戦略領域へと変化しています。一方で、顧客接点やデータ、業務の分断により、AIの活用が一部に留まり、検証段階で終わるケースも少なくありません。

RightTouch InXは、企業のAIコンタクトセンターの実現に向け、カスタマーサポートドメインの知見とエンタープライズAIプラットフォーム「QANT(クアント)」をもとに、カスタマーサポート×AIの戦略、AIを軸とした業務～顧客体験の設計・実装・グロースまで、顧客企業の変革を全体最適で推進します。

1.新サービス名称について新サービス名称：RightTouch InX（インクス）

名称の由来

「RightTouch InX」は、顧客と”深く”、”共創”していきたいという私たちの想いが込められた名称です。顧客の事業・業務に深く入り込み、顧客と同じ目線に立って変革を推進する姿勢を表す「In」と、プロダクト・データ・オペレーション・人の知見を掛け合わせ、AI時代におけるカスタマーサポートに変革をもたらし、価値創造を実現していくことを意味する「X」を組み合わせています。親しみやすさと呼びやすさを重視し、「インクス」という読み方を採用しています。

＜サービスサイト＞

URL：https://inx.righttouch.co.jp

2. RightTouch InXの提供価値

RightTouch InXは、金融領域をはじめとした多くの業種・業界のエンタープライズ企業への支援実績をもとに、カスタマーサポートから全社的なAI実装、AI変革を推進していきます。

特徴１.｜カスタマーサポート×AIの戦略策定

AIを軸とした次世代型のカスタマーサポートにおいて、業務プロセスや顧客体験をどのように再設計し「変える」のか。AIが担うこと、人だからこそできる役割・価値は何か。蓄積される「顧客の生の声」をどのように事業の意思決定へとつなげていくか。--企業各社の実際の現場に深く入り、データと運用知見を踏まえながら、確かな実行につながる全体戦略設計を通じてプロジェクトを具体化していきます。

特徴２.｜AIプラットフォーム「QANT」の価値を最大化する伴走支援

AIオペレーターやAIエージェント、ナレッジ、VoC、Webなどカスタマーサポート起点の顧客体験とデータをつないで、価値増幅の循環を作るプラットフォーム「QANT」を、企業の業務プロセス、組織構造、KPI、直面している課題に合わせてチューニングし、その価値を最大化していきます。

特徴３.｜AI駆動の顧客応対から全社的な構造変革へ

AIが解決し、人が価値を創り、データが部門を横断した次の改善を生む--AIオペレーターの実装支援を土台に、カスタマーサポートが企業にとっての“価値創造エンジン”へと進化するための新たな業務構造のデザインと実現プランを支援します。

3. 支援領域（一部抜粋）

以下の領域を軸に、企業の課題と目指す姿に合わせた最適なご支援をご提案します。

- 戦略構想支援：AI×カスタマーサポートの戦略／顧客コミュニケーション戦略- アセスメント：VoCアセスメント／ナレッジアセスメント- QANTプラットフォーム実装・グロース支援：AIエージェントの構築・グロース／Webサポートの企画・グロース支援- AIコンタクトセンター設計・運用支援：AIオペレーター構築／ナレッジデータのAI Ready化／Customer Intelligence Cycle（CIC）設計（※）※CIC：応対などから得られた顧客データの自動的な分析、ナレッジの自己改善、それによるAI/有人応対の品質向上という一連の循環的な改善サイクルを表すものです。CICを回すほどナレッジが充実し、AIが賢くなることで、現場の変化に適応し続けられるAIオペレーターを実現できます。メディケア生命保険株式会社 常務執行役員 奥村 真也氏／契約審査部 事務サービス企画室・室長 服部 貴浩氏

RightTouch InXには、デジタルカスタマージャーニーにおけるCX向上や各種お手続きのサポート最適化に関するご支援をいただきました。これまで定期的なコミュニケーションを通じて、当社の要望を汲み取ったコンサルティングをいただいてきましたが、お客さまの利便性を最優先とした視点と業界水準との比較分析に基づくご提案により、当社の課題を可視化・構造化していただき、今後の対応方針を共有いただきました。今後ともRightTouch InXを通じてより深い共創ができるものと考えています。

株式会社RightTouch 代表取締役 長崎 大都

RightTouchはこれまで、AIプラットフォーム「QANT」を中心にプロダクト群を拡充し、大手企業のカスタマーサポートを支えるインフラとしてご活用いただくまでに成長してきました。

一方で、生成AIの進化によりカスタマーサポートは経営アジェンダへと変わり、戦略構想から業務設計・AI実装・運用まで一気通貫で踏み込むべきテーマが急速に増えています。プロダクトを届けるだけでは解けない課題に正面から向き合うべく、このたびプロフェッショナルサービスを「RightTouch InX」として刷新しました。

お客様の事業に深く入り込み、"共に企てる"パートナーとして、プロダクト・データ・オペレーション・人の知見を掛け合わせ、AI中枢型カスタマーサポートへの構造転換を全力で伴走してまいります。

RightTouch InX（インクス）にご興味を持った方は下記より代表取締役 長崎、RightTouch InXの責任者 関の詳しいインタビューをご覧ください。

https://fortna.co.jp/righttouch_interview1/

■ QANTについて

「QANT」は、カスタマーサポートの各業務・顧客接点でのAI実装を多面的に支援し、AIコンタクトセンターを実現するプロダクトです。業務全体をつなぎ、最適化することを可能にします。課題分析や企画案の作成、ナレッジ作成など、工数のかかる業務は「AI」で自動化し、内容の確認や意思決定、対人コミュニケーションなど「人」が必要となる領域に人が集中できるようにすることで、業務負荷を下げ、より良い顧客体験の創出に注力できるようになります。

また、循環型のサイクルによる継続的なカスタマーサポートのデータの蓄積とAIの精度を高める理想的なPDCAサイクルが生まれていきます。

https://qant.jp

■ 株式会社RightTouchについて

「あらゆる人を負の体験から解放し、可能性を引き出す」をミッションに掲げ、AIと人の協働により、運用するほど精度が向上する自己進化型の「AIコンタクトセンター」基盤「QANT（クアント）」を開発・提供。AIオペレーターやVoC分析やWebサポート、コンタクトセンターオペレーション向けなど複数のプロダクトを通じて、工数削減とともに、CX/EXの飛躍的な向上を実現し、金融・インフラ・小売などさまざまな業界のエンタープライズ企業のカスタマーサポート（CS）変革を支援しています。

株式会社プレイド（東証グロース 4165）からカーブアウトしたスタートアップ。

名称 ：株式会社RightTouch

所在地 ：東京都品川区西五反田4丁目31－18 目黒テクノビル 2F

代表者 ：代表取締役 野村 修平／長崎 大都

設立日 ：2021年10月27日

事業内容：カスタマーサポートプラットフォーム「QANT」の開発、提供

企業URL：https://righttouch.co.jp/