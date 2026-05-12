サンソフトがBitSummit PUNCHに出展決定！2つの新作の試遊ができて、豪華ノベルティもついてくる！

サン電子株式会社

サンソフト（サン電子株式会社）は、BitSummit PUNCHにSUNSOFTブースを出展することを発表いたします。SUNSOFTブースでは2つの新作ゲームの試遊と、たくさんのノベルティを配布予定です。ぜひ会場ならびにSUNSOFTブースに足をお運びください！

■ブース出展ゲーム

『Hard Edge - War Zone』

本作は、原作『ハードエッジ』が描いたハードSFな世界を舞台に、銃撃戦の緊張感とカードゲームの戦略性を融合させた全く新しいタクティカルバトル対戦ゲームです。プレイヤーは4人1組のチームに分かれ、手札のカードを駆使してチームの勝利を目指します。

試遊版ではAI対戦や、ミッションモードなどを一定時間プレイすることができます。

ゲームの詳細はコチラ：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000029510.html

『Hard Edge - War Zone』

発売予定日：2026年内

価格 ：未定

対応ハード：Steam(R)

公式サイト：https://www.sun-denshi.co.jp/soft/hardedge-warzone/top

『Hard Edge - War Zone』はSteam Nextフェスで体験版の配信も予定しています。最新情報をゲットするために、WishList登録をしましょう！

『ROUTE16R』

『ROUTE16R』は1980年代に発売された「ルート16」シリーズの完全新作です。

前作と同様、プレイヤーは敵車両やモンスターの妨害を避けながら、ステージにあるすべてのお金を回収するのが目的です。 また、さまざまなアイテムやギミックが仕掛けられた迷路を攻略する「メイズモード」と、16のメイズで構成されたステージ全体を見渡せる「レーダーモード」をダイナミックに切り替えることで、シンプルなゲーム性ながらも常に緊張感のあるカーチェイスアクションを楽しむことができます。

ゲームの詳細はコチラ：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000078.000029510.html

『ROUTE16R』

発売日 ：2026年8月6日(木)

価格 ：3,300円(税込)

対応ハード：Nintendo Switch(TM)/ Steam(R)(DL専売)

公式サイト：https://www.sun-denshi.co.jp/soft/route16r/top/

■配布ノベルティ

最新作や、試遊で遊べるゲームに関する様々なノベルティを配布予定！ここでしか手に入らない限定のアイテムとなります。ノベルティの数には限りがあり、無くなり次第終了となりますのでお早めにお越しください。

ROUTE16 COLLECTIONステッカー ROUTE16TURBO オリジナルTシャツ

『ROUTE16R』試遊でプレゼント！『ROUTE16 COLLECTION コレクターズBOX』予約者にプレゼント！

Hard Edge - War Zone トレーディングカード 鑑定士(仮)ゲーム オリジナルクリアファイル

1パック2枚入り。『Hard Edge - War Zone』試遊で1パック、ウィッシュリスト登録でさらに1パック貰える！好評発売中の「鑑定士(仮)ゲーム」オリジナルクリアファイル！ブース来展者にプレゼント！

『GAME 最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？～地下迷宮と謎の少女～』

発売日 ：発売中

価格 ：3,300円(税込)

対応ハード ：Nintendo Switch / PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Steam(R)

ゲーム公式サイト：https://www.sun-denshi.co.jp/soft/kanteishikari-game/top

権利表記 ：(C)SUNSOFT (C)2026あてきち・アルファポリス/鑑定士（仮）製作委員会

■BitSummit PUNCHの詳細

■BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ） 概要

開催日：2026年5月22日（金）～24日（日）※22日（金）はビジネスデイになります。

開催場所：〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9-1（二条通東大路東入）

京都市勧業館みやこめっせ

公式HP：https://bitsummit.org/

会場内マップ：https://bitsummit.org/venue/

※サンソフトブース位置：1F-B08

■SUNSOFTとは

SUNSOFTは1980年代から続く老舗ゲームブランド。レトロブームを追い風にグローバルに展開中！こだわりと遊び心を大切に少数精鋭で開発しています。YouTubeでは、最新作からレトロゲーム解説までいろいろ配信中！

【SUNSOFT情報】

■YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@sunsoftdemo

■サンソフト公式X（旧Twitter）：https://x.com/sunsoftgames

■サンソフト公式サイト：https://www.sun-denshi.co.jp/soft/

【本件に関するお問合せ先】

サン電子株式会社 サンソフトお客様サポートまで

https://www.sun-denshi.co.jp/soft/support/