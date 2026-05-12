服が世界とつながる。GLOBAL WORKとSATELLITE CRAYON PROJECT（サテライトクレヨンプロジェクト）が初コラボ！宇宙から見つけた地球の色を身にまとう、アイテムが9型登場

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のGLOBAL WORK（グローバルワーク）は、宇宙にある人工衛星から見た地球の色を通じ、地球への興味を育むSATELLITE CRAYON PROJECT（サテライトクレヨンプロジェクト）とのコラボレーションアイテムを2026年6月5日（金）より発売します。

ブランドカラーのブルーが、宇宙から見た地球（BLUE MARBLE）に由来するGLOBAL WORKと、クレヨンを通じて地球の色の多様性を伝える同プロジェクトが共鳴し、特別なコレクションが誕生。地球の色のTシャツや、クレヨンのアートをプリントしたキッズTシャツ、トートバッグやPCケースなどのグッズなど全9型を展開します。発売に先駆けて、5月12日（火）より、公式WEBストアand ST（アンドエスティ）にて先行予約をスタートいたします。

コラボレーションコンセプトは、「See the world through your clothes - 服を通して世界を見よう -」。地球に存在する美しい色彩を、服を通じて表現し、「見て、着て、感じる」体験の提案をする企画です。

本コレクションの最大の特徴は、SATELLITE CRAYON PROJECTが大切にしている「色」の捉え方です。衛星写真に写る地球のありのままの色を再現し、その色が採取された場所の「経度と緯度」を記したクレヨン。なぜその場所がその色をしているのか、そこには地球の神秘や環境の変化といった理由が隠されています。この「名前はないけど、理由はある色」を忠実にアパレルやグッズへ落とし込んだ、子どもから大人まで、好奇心を刺激するラインアップです。

さらに、ただ単に服を着るだけでなく、そこから世界への興味を広げてほしいという想いから、プロダクトと店舗には知的好奇心を刺激する仕掛けを施しています。能動的な体験を通じて、この色の正体は何だろう？と自ら問い、発見する楽しさを学ぶきっかけを提供します。

プロダクト：各アイテムに付随する二次元バーコードを読み取ると、その色が生まれたストーリーを解説するページへアクセスする仕掛けを施しています。

店舗装飾：一部大型店舗には体験型POPを設置しています。ポイントは、思わず手が伸びる「めくる仕掛け」。緯度と経度だけが記された色をめくると、その色の元になった場所の衛星写真が現れます。

旗艦店イベント：GLOBAL WORK GINZAにて、2つの体験型イベントを実施します。

〈Event1〉 クイズラリーで地球の色を探す！店内回遊型イベント

地下1階から2階までの各フロアに設置されたPOPを巡り、その色が地球のどこを指しているかを当てるクイズラリーを実施します。回答いただいたお客さまには、SATELLITE CRAYON PROJECTスケッチブック（非売品）を特典としてプレゼントいたします。※先着順となります。準備数がなくなり次第終了となります。

クイズラリー（見本）SATELLITE CRAYON PROJECTのスケッチブック（非売品）

Satellite image (C) 2026 Planet Labs PBC

〈Event2〉 地球の色を塗って楽しむ！大型ぬり絵イベント

「海のクレヨン」、「山のクレヨン」、「湖のクレヨン」を実際に使って楽しめる大型ぬり絵を実施します。巨大なイラストに、地球の色のクレヨンで自由に色を塗る企画です。参加者一人ひとりが自分らしいと感じる色を選び、個性を発揮して色を乗せることで、世界に一つだけの地球のアートを全員で創り上げます。

■「SATELLITE CRAYON PROJECT with GLOBAL WORK」について

予約発売日：

2026年5月12日（火）10:00 ～ 順次

本発売日：

2026年6月5日（金）10:00 ～ 順次

予約サイト：

https://www.dot-st.com/globalwork/disp/itemlist/?dispNo=002100628

特設サイト：

https://www.dot-st.com/globalwork/cp/GW0605SCP

取扱い店舗：

GLOBAL WORK全店舗

公式WEBストア and ST（アンドエスティ）/ ZOZOTOWN / Rakuten Fashion

■商品詳細

アイテム1 ユニセックス カラーTシャツ

「湖のクレヨン」のカラーを使用した、ユニセックスTシャツ。その色が採取された場所の経度と緯度がフロントにプリントされています。

商品名：【SATELLITE CRAYON PROJECT】 カラーTシャツ半袖

価格：3,990円（税込）

カラー展開：Lake McKenzie（MIZUUMI）, Laguna Colorada（MIZUUMI）, Lake Argentino（MIZUUMI）

サイズ：S-L

アイテム2 ユニセックス グラフィックTシャツ

「海のクレヨン」のカラーを使用した、ユニセックスTシャツ。同じ海でも多彩なカラーを使用した配色スクエアデザインがポイントです。接触冷感機能がつき、ネックラインがヘタりにくいため、これからの時期の着用にピッタリ。

商品名：【SATELLITE CRAYON PROJECT】 グラフィックTシャツ/半袖

価格：4,490円（税込）

カラー展開：Ganges delta / Mouth of St.Marys River（UMI）, Kanton Island / Kasari Bay（UMI）, Western Eleuthera Island / Syvash（UMI）

サイズ：S-L

アイテム3 ユニセックス ソックス

海・山・湖のカラーを使用したラインソックス。

商品名：SATELLITE CRAYON PROJECT 2Pソックス

価格：1,980円（税込）

カラー展開：UMI, YAMA, MIZUUMI

サイズ：M(23-25cm) , L(25-27cm)

アイテム4 カラーキャップ

帽子のツバ部分に入れた、使用カラーの元になった場所を表す経度緯度の刺繍がポイントのカラーキャップ。

商品名：【SATELLITE CRAYON PROJECT】 カラーキャップ

価格：2,490円（税込）

カラー展開：Lake McKenzie（MIZUUMI）, Lake Biwa（MIZUUMI）, Kasari Bay（UMI）

アイテム5 カラートート

海・山・湖から選んだカラフルなトートバッグ。使用カラーの元になった場所を表す経度緯度のプリントがポイントです。

商品名：【SATELLITE CRAYON PROJECT】 カラートート

価格：1,980円（税込）

カラー展開：Lake McKenzie（MIZUUMI）,

Mt. Everest / Chomolungma / Sagarmāthā（YAMA）, Laguna Colorada（MIZUUMI）, Lake Biwa（MIZUUMI）, Kasari Bay（UMI）

アイテム6 PCケース

海・山・湖の、それぞれのカラーを配色で表現したPCケース。フロントに施した、海・山・湖の場所をイメージした曲線のステッチがポイントです。

商品名：【SATELLITE CRAYON PROJECT】 PCケース

価格：2,990円（税込）

カラー展開：Lake McKenzie（MIZUUMI）, Mt. Everest / Chomolungma / Sagarmāthā（YAMA）, Kasari Bay（UMI）

アイテム7 ZIPバッグ

S, M, L 3サイズが入った、デイリー使いに便利なジップバッグセット。海・山・湖それぞれのクレヨンカラーを使用しています。

商品名：【SATELLITE CRAYON PROJECT】 ZIPバッグ

価格：990円（税込）

アイテム8 キッズ カラーTシャツ

「山のクレヨン」のカラーを使用したキッズTシャツ。その色が採取された場所の経度と緯度がフロントにプリントされています。抗菌防臭、接触冷感、シワ軽減の機能、そしてネックラインがヘタりにくい特徴があります。

商品名：【SATELLITE CRAYON PROJECT】 カラーTシャツ/キッズ

価格：2,290円（税込）

カラー展開：Uluru / Ayers Rock（YAMA）, Mt. Taranaki（YAMA）, Hunga Tonga-Hunga Haʻapai（YAMA）

サイズ：100-160

アイテム9 キッズ グラフィックTシャツ

「山のクレヨン」のカラーを使用したキッズTシャツ。バックにはカラフルなクレヨン柄をプリントしています。抗菌防臭、接触冷感、シワ軽減の機能、そしてネックラインがヘタりにくい特徴があります。

商品名：【SATELLITE CRAYON PROJECT】 グラフィックTシャツ/キッズ

価格：2,490円（税込）

カラー展開：Hues Unnamed Yet Meaningful, Unraveling Nature's Mystery, Explore, Envision, Embrace

サイズ：100-160

■「SATELLITE CRAYON PROJECT」について

SATELLITE CRAYON PROJECT とは、宇宙実業社であるスカパーＪＳＡＴ株式会社が立ち上げた、人工衛星から見た地球の色を扱うカラーブランドです。宇宙から撮影した衛星写真にうつる地球の色を通して、色の豊かさを伝えるとともに、地球に興味を持ってもらい、好きになってもらうことを目的としています。第一弾として制作された「海のクレヨン」は、世界三大デザイン賞をはじめ、日本文具大賞、グッドデザイン賞など国内外で数々の賞を受賞しています。各色にあえて色の名前はつけておらず、代わりに色を採取した場所の緯度・経度を記載しているのが特徴です。

＜公式WEBサイト＞https://satellite-crayon.skyperfectjsat.space/

＜公式Instagram＞https://www.instagram.com/satellite_crayon/

■GLOBAL WORKについて

GLOBAL WORKは、人の周りに存在する様々なものとの「つながり」こそが人生を豊かにし、心からの笑顔を生むと信じ、心地よさや好感度を大切にした、あなたが会いたい人にもっと会いたくなる服、あなたの大切な人ともっと笑顔になれる服「Good Feeling Wear」を、より高品質、納得価格にて提供するブランドです。

国内229店舗、海外25店舗（2026年4月末時点、WEBストア含む）展開。

＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ)＞ https://www.dot-st.com/globalwork/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.globalwork.jp/

＜公式Instagram＞

オフィシャル：https://www.instagram.com/globalwork_official/

キッズ：https://www.instagram.com/globalwork_kids_official/

メンズ：https://www.instagram.com/globalwork_men_official/

＜公式X＞https://x.com/globalwork_twit

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを

目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official