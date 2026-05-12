明石海峡大橋と直結！淡路ハイウェイオアシスで、季節イベント「オアシス初夏祭り」を開催！「それいけ！アンパンマン ショー」 「ダンスステージ」「キッチンカー」「地元名産品が当たる抽選会」など

ユーアールエー株式会社

淡路島の玄関口に位置し、明石海峡大橋を眺めながら旬の食材を味わえるレストランや、特産品のショッピングを楽しめる淡路ハイウェイオアシス(運営：ユーアールエー株式会社／所在地：兵庫県淡路市大磯)では、初の季節イベント「オアシス初夏祭り」を開催いたします。（開催日時：2026年5月24日（日）11時～16時）

【ご注意など】

＊本イベントは、予告なくイベント内容を中止又は変更させていただく場合がございます。

イベントの詳細（イベント広場）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40849/table/231_1_48e881a5590d9ad215a2f048361e4511.jpg?v=202605121151 ]

その他イベント

※アンケートに答えて淡路島の名産品が当たる「ガラポン抽選会」（館内開催）

※オアシスの公認ゆるキャラ「淡路タマ子さん」グリーティンググリーティング時間（1）11：30～ （2）13：00～ （3）15：00～※キッチンカー＆地元名店出店

簡単なアンケートにお答えいただくと、淡路島の名産品が当たるガラポン抽選会に参加できます。

先着300名様限定。

※淡路ハイウェイオアシスについて

明石海峡大橋オアシス館（淡路ハイウェイオアシス）

兵庫県立淡路島公園内に位置し、島内の玄関口となる「淡路ハイウェイオアシス」。明石海峡を眺めながら、地元ならではの旬の食材を存分に味わえるレストランや、淡路島の特産品などショッピングが楽しめる淡路物産館を併設する、島の魅力ぎゅっと詰め込んだ施設です。休憩だけでなく、1日中遊んで過ごせる施設です。

淡路島観光のお帰りには、淡路北スマートIC経由でのアクセスが便利です

淡路ハイウェイオアシス 兵庫県淡路市岩屋大林2674-3

TEL0799-72-0220

http://www.awajishimahighwayoasis.com/



淡路北スマートインターチェンジについて

http://www.awajishimahighwayoasis.com/access/smart_IC.html

会社名 ：ユーアールエー株式会社 http://www.ura.co.jp

所在地 ：〒656-2302 兵庫県淡路市大磯6番地

設立 ：1963年(昭和38年)5月13日

資本金 ：5,000万円

代表 ：代表取締役社長 井植 敏彰

従業員数 ：660名

事業内容 ：フードサービス全般

レストラン・ショップ 淡路ハイウェイオアシス

http://www.awajishimahighwayoasis.com/(http://www.awajishimahighwayoasis.com/)

サービスエリア内レストラン・フードコート、

パーキングエリア内レストラン・ショップ、

ゴルフ場内レストラン

食品製造 竹ちくわ等加工食品、

クラフトビール(淡路ビール)他

https://awajibrewery.com/

ＦＣ事業 ミスタードーナツ、ザ・丼

商業施設運営 waSTEP AWAJISHIMA

https://www.wastepawajishima.com/ (https://www.wastepawajishima.com/)

事業所給食 サンフードサービス(株)

関連会社 ：淡路フェリーボート（株）、塩屋土地（株）、

アイジー興産（株）［ジェームス山自動車学院］

ホテルアナガ