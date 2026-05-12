最新デジタルマーケティングを学べる無料勉強会を開催― 飲食店アカウントに求められる“選ばれる発信”とは―について学べる実践型セミナー ―

はじめに

one move株式会社

ONE Lab（ワンラボ）は、one move株式会社が運営する“デジタルマーケティングを科学する”専門チームです。アルゴリズム分析や最新トレンドの検証を継続的かつ体系的に行い、マーケティング成果の最大化を追求しています。

日々、200社を超えるクライアント様の戦略設計・企画・運用・分析改善に携わる中で得た知見をベースに、Z世代の感性に響くクリエイティブ制作や、インフルエンサーを活用したプロモーション、成果につながる広告運用をテーマとしたセミナーを展開。各領域のスペシャリストが講師として登壇し、実務に直結するノウハウを提供しています。

加えて、ONE Labではナレッジの体系化や新たなマーケティング手法の研究・検証にも積極的に取り組んでおり、変化の早いデジタル市場へ柔軟に対応できる体制づくりを進めています。

今回の勉強会では、日々の分析や現場で培った知見を基に、企業成長に貢献するマーケティング戦略やSNS活用の実践を紹介。明日から取り入れられるエッセンスを、分かりやすくお届けする内容となっています。

無料勉強会のテーマ:飲食店アカウントに求められる“選ばれる発信”とは

飲食店のSNS活用が大きく変化する中、本セミナーでは“映えるだけ”では終わらない、来店につながる発信設計について解説します。従来の「映え」や「シズル感」を中心とした投稿は多くの店舗で取り入れられており、単なる料理写真だけでは差別化が難しい時代になっています。

本セミナーでは、現在のSNS環境やユーザー行動の変化を整理しながら、飲食店アカウントに求められる戦略的な情報発信の考え方を分かりやすく紹介。さらに、料理写真だけに依存しない発信として、職人のこだわり、食材、道具、空間演出、接客・おもてなしといった切り口から、店舗のブランド価値をどのように伝えていくべきかを具体事例を交えて解説します。

SNSを“投稿する場所”ではなく、“来店理由をつくるメディア”として活用するための実践的なヒントが得られるセミナーです。

開催日時と参加方法

日時 ：2026年5月26日（火）12:00（※今回のテーマ）

日時 ：2026年6月2日（火）12:00（※以下、テーマは順次発表）

日時 ：2026年6月9日（火）12:00

日時 ：2026年6月16日（火）12:00

参加方法：事前のお申し込みは不要です。

お時間になりましたら以下のURLにアクセスしてください。

https://meet.google.com/jdd-dbrf-skn

※カメラ・マイクはOFFで問題ございません。

※毎週火曜日正午より、様々なテーマで勉強会を行っております。

ミーティングURLは共通です。

会社概要

会社名 ：one move株式会社

設立 ：2020年6月

代表取締役：原 慎吾

所在地 ：東京都三鷹市井の頭5－12－17

事業内容 ：SNSプロモーション事業、有料職業紹介事業

関係会社 ：株式会社ピアラ(東京証券取引所スタンダード市場)