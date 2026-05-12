千葉県柏市・柏市教育委員会と「熱中症等の健康被害対策の推進に関する協定」を締結

ウォータースタンド株式会社

浄水型ウォーターサーバーのレンタル事業を行うウォータースタンド株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：本多 均、以下当社）は、2026年4月8日（水）に千葉県柏市（市長：太田 和美）・柏市教育委員会（教育長：田牧 徹）と「熱中症等の健康被害対策の推進に関する協定」を締結したことをお知らせいたします。

▲（右より）柏市教育委員会教育長 田牧 徹様、柏市長 太田 和美様、当社関東第2支社長 長井 康之

■協定の概要

本協定は、柏市及び柏市教育委員会とウォータースタンド株式会社が連携し、市立小中学校における熱中症等の健康被害対策の推進を図ることを目的として締結するものです。学校へのマイボトル用給水機の設置を通じて、児童生徒の適切な水分補給を促進するとともに、マイボトルの活用を通じたSDGs教育の機会を創出し、学校現場における取組を進めていきます。

市及び教育委員会は、給水機の活用や周知を担い、熱中症予防と環境意識の醸成を図ります。当社は、給水機の設置や情報発信への協力に加え、技術や知見の提供を通じて取組を支援します。双方が連携し、子どもたちの健康維持と持続可能な社会の実現に向けた取組を推進します。

■柏市長 太田 和美様コメント

夏は楽しいことが多い一方で、こどもたちの安全・安心な学校生活を守るためには、私たちがケアすべきことが多く、その一つが熱中症対策です。

熱中症予防に欠かせないのは、こまめな水分補給であることは言うまでもありません。ほとんどのこどもたちは学校に水筒を持参していますが、夏場はすぐに水筒が空になってしまうことが多く，また，柏市の水道水は安全でおいしい水として評価を受けておりますが、夏場のぬるい水道水を飲むことに抵抗があるこどもや、水筒の水が無くなった際に我慢してしまうこどもがいることが課題となっておりました。夏の暑さの中で、手軽に冷たくておいしい水を飲めることは、こどもたちにとって大変ありがたいことです。

全市立小中学校への設置は、千葉県内で初の取り組みとなります。ウォータースタンド株式会社と最大限の協力をし、こどもたちに快適な水分補給環境を提供してまいります。

■ウォータースタンドについて

浄水型ウォーターサーバー「ウォータースタンド」は、ボトル不要でいつでもおいしい飲料水が使える利便性の高さと、運搬や使い捨て容器を必要としないエコな給水システムが支持され、子育て世帯を中心とした個人宅や、SDGs達成に取組む法人、大学などに支持されています。

・当社の使い捨てプラスチックボトル削減に向けた取組

当社は使い捨てプラスチックボトル30億本の削減をミッションに掲げ、柏市・柏市教育委員会を含め全国の地方公共団体・教育委員会と「ボトルフリープロジェクト」を推進しています。当社の「ボトルフリープロジェクト」は、誰もがアクセスできる水道水を活用し環境負荷が少ない給水スタンドを整備し、マイボトル活用を推進するものです。

本活動を通じて、使い捨てプラスチック削減・CO2排出抑制による地球温暖化の緩和と、水分補給による熱中症などの被害・健康増進による気候変動への適応の両立を実現します。この取組への協力を様々な組織・団体等に呼びかけながら、同様の取組を日本全国に拡大していきます。

当社の取組の事例掲載・受賞・補助事業への採択一覧

・公益財団法人さいたま市産業創造財団 デジタル技術活用新ビジネス・新サービス開発補助金

・かわさきSDGs大賞2023 特別賞「川崎市地球温暖化防止活動推進センター賞」

・令和４年度彩の国埼玉環境大賞「優秀賞」

・脱炭素チャレンジカップ2022 「オルタナ最優秀ストーリー賞」

・令和3年度「リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰」受賞

・2021年度日本子育て支援大賞

・農林水産省・消費者庁・環境省連携 サステナアワード2020 伝えたい日本の"サステナブル"

サステナアワードルーキー賞

・経済産業省関東経済産業局 中小企業のSDGs取組事例

・国立環境研究所気候変動適応センター 気候変動適応情報プラットフォーム

■自治体との協定締結実績一覧

https://waterstand.co.jp/bottlefreeproject/category/municipality/

【ウォータースタンド株式会社 概要】

代表取締役社長：本多 均（ほんだ ひとし）

本社：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-463（全国71拠点 2026年4月末）

設立：1969年3月 資本金：5,000万円

事業内容：浄水型ウォーターサーバー「ウォータースタンド」・空気清浄機レンタル

コーポレートサイト https://waterstand.co.jp/

サービスサイト https://waterstand.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d45090-246-307a62690fc152bcda1d13bb42b91d87.pdf