【業務提携】株式会社給与アップ研究所、株式会社B-Rocaと提携

株式会社給与アップ研究所

株式会社給与アップ研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役：高橋 恭介）は、生成AI・LLM実装支援を行う株式会社B-Roca（代表取締役：二宮 忠志郎）と業務提携し、中小企業向けの「業務棚卸×生成AI」による生産性向上支援を共同展開することをお知らせいたします。

また、本提携に伴い、株式会社B-Roca 代表取締役 二宮 忠志郎氏が、株式会社給与アップ研究所のCTOに就任いたしました。

本サービスでは、給与アップ研究所が5年間・500社以上で培ってきた業務改善メソッド「ジョブオペ(R)」と、B-Rocaが持つ最先端の生成AI・Claude Code実装技術を融合。

“効率化”に留まらず、生産性向上・ 業績向上・ 給与アップ

までを一気通貫で実現する、新たなAI活用モデルを提供してまいります。

■ 提携の背景

最低賃金の上昇、人材不足、業務の属人化などを背景に、多くの中小企業では「賃上げしたくても原資がない」という課題が深刻化しています。

一方で、生成AIへの注目は高まるものの、

・AIを導入しても現場定着しない

・一部社員しか使えない

・業務改善につながらない

・“効率化”止まりで終わってしまう

という課題も増えています。

給与アップ研究所ではこれまで、「ジョブオペ(R)」を通じて、業務可視化・業務改善・目標管理・報酬制度連動を支援してきました。

今回の提携では、この業務改善ノウハウにClaude Codeをはじめとする生成AI技術を統合し、

「効率化のAI」ではなく、

「業績向上と給与アップにつながる業務改善AI」として、中小企業へ提供してまいります。

■ ジョブオペ(R)AI駆動サービスとは

ジョブオペ(R)AI駆動サービスは、

・画像 ・音声録画 ・各種業務データ ・Claude Code

を統合し、営業・コンサル・マーケ・接客・採用・管理・評価など10領域で、従来不可能だったQCD（Quality / Cost / Delivery）のアウトプットを実現する新サービスです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/80381/table/136_1_ead70bfc269c090054e5fd8b6e7276ee.jpg?v=202605121151 ]

ジョブオペ(R)AI駆動が変える3つの軸

■ 提供価値

１. 生産性向上

提案書・議事録・分析・マニュアル・評価ドラフトなどを高速生成し、付加価値業務へ集中できる時間を最大化します。

２. 業績向上

会議・商談・顧客対応・経営判断のスピードと品質を向上させ、売上・利益改善につなげます。

３. 給与アップ

生産性向上によって創出された利益を、人事評価制度・報酬制度と連動し、社員へ還元する仕組みづくりを支援します。

■ 想定される効果

100名規模企業モデルでは、

年間 約1.53億円のリソース再配分価値 年間 約2.89億円の収益創出効果

合計 約4.43億円の経営インパクト

を試算しています。

また、創出された利益の20%を給与原資へ還元した場合、社員1人あたり年間約88万円規模の昇給原資創出も可能と試算しています。

■ 共催セミナー開催のお知らせ

本提携を記念し、2026年5月27日(水)にオンラインセミナーを開催いたします。

セミナータイトル

「経営者必見！AIを使えない会社から利益が消える。初回商談前に受注が決まる！？

Claude Codeを活用した個別提案資料作成術 徹底解説セミナー」

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/80381/table/136_2_a3d98aa8e0cb18bedff6ab70c2385460.jpg?v=202605121151 ]お申込みはこちら :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Rwlf1nfmS3m5JAPKenh96A



セミナー概要

本セミナーでは、給与アップ研究所が持つ業務可視化・業務改善支援ノウハウと、B-RocaによるClaude Code活用技術を掛け合わせ、

個別提案資料の高速作成

商談前の提案精度向上

営業工数削減

提案の差別化

受注率・利益率向上

を実現する具体的な活用法を、実演を交えながら解説いたします。

こんな方におすすめ

・提案資料作成に多くの時間がかかっている企業

・営業組織の生産性を向上したい経営者

・Claude Codeや生成AIを営業へ活用したい方

・提案品質を標準化したい企業

・営業工数を削減し、商談数を増やしたい方 AIを使って利益率を改善したい企業

■ 両社代表コメント

株式会社給与アップ研究所

代表取締役 高橋 恭介

「これまで私たちは、“業務改善が業績向上と給与アップにつながる仕組み”を多くの中小企業へ提供してきました。

今回のジョブオペ(R)AI駆動サービスでは、従来の業務改善に生成AIを融合することで、“効率化”ではなく、“企業そのものの生産性と競争力を引き上げる仕組み”へ進化させていきます。

業績向上と給与アップが両立する企業を、日本にもっと増やしていきたいと考えています。」

株式会社B-Roca

代表取締役 二宮 忠志郎

「生成AIは、単なる自動化ツールではなく、“企業の意思決定やアウトプット品質そのものを変える技術”だと考えています。

ジョブオペ(R)AI駆動サービスでは、音声・画像・業務データを統合し、現場で発生する情報をリアルタイムで価値へ変換していきます。

今回の提携を通じて、日本企業の生産性向上と、新しい業務改善のスタンダードづくりに挑戦してまいります。」

■ 今後の展開

両社は今後、

・ジョブオペ(R)AI駆動サービス

・業務棚卸診断

・生成AI導入/定着支援

・人事評価制度×AI連動

・AI活用人材育成

・共催セミナー

などを共同展開し、「生産性向上による給与アップ」を支援してまいります。

■ 会社概要 株式会社給与アップ研究所

所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目20番15号アトリウム恵比寿南一丁目ビル 1階

設立：2021年1月

資本金：37,750,000円

代表者：代表取締役 高橋 恭介

URL：https://www.salary-up.com/

事業内容

- 生成AI評価制度「壁打ち」プラン- 「営業まるごとDX」工数予実伴走支援サービス- 人事評価コンサルタント認定講座