デニーズ初！「チキンビリヤニ」や混ぜて楽しむ「D’sミールススタイル」など本格メニュー計6品が期間限定で初登場！　　南インド料理の名店「エリックサウス」稲田氏監修メニュー5月20日(水)より販売

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■エリックサウス 稲田 俊輔 総料理長プロフィール



























2011年、東京駅八重洲地下街発祥。オーセンティックな南インド料理を気軽に楽しめる専門店として、現地そのままの味わいにこだわりつつも、初心者からマニアまで幅広い層に支持されている。ビリヤニ専門店など複数の業態にも広がりつつ、現在13店舗を展開、ミールスやビリヤニの知名度を全国区に押し上げている。



稲田俊輔総料理長は、京都大学卒業後、飲料メーカー勤務を経て円相フードサービスの設立に参加し、後に同店を立ち上げた。現在さまざまな業態およびメニュー開発を手掛ける傍ら、レシピ本等、飲食文化全般に関わる書籍の出版や、各種企業とのコラボや商品監修にも携わっている。



※本リリースに掲載されている画像はイメージです。



※掲載メニューやサービスは、予告なく変更、終了する場合がございます。



※店舗により使用している食器や、メニューの仕立て、ハンバーグの焼き目が写真と異なる場合があります。



※一部販売していない時間帯があります。



※新宿西口店、赤坂駅前店のみ本フェアは実施しません。



※チキンビリヤニには、外国産米（長粒米）を使用しています。



「インド料理というのは、あくまで素材の味わいをいかに生かすかが重要な料理です。スパイスはいわば、『とても重要な脇役』。監修メニューでは、コクや旨味といった要素と、軽快さやシャープな切れ味とのバランスがベストなものになることを目指しました。ビリヤニには一際苦労がありました。ビリヤニは、単に味や香りだけではなく、食感こそが重要なポイントです。マニュアル化が難しい、職人的な技術なのですが、最終的にはとても高いレベルで完成させることができたのではないかと思っています。南インドのお米の周りに複数のカレーやスパイス料理が並ぶ「ミールス」をアレンジして生まれた 『D’sミールス』は、デニーズならではのスタイルで、料理を組み合わせることの楽しさを伝えられないかと考えました。それぞれの料理を単独で食べたり思い思いに組み合わせて食べたり、そうして最初から最後まで楽しい、さらに食べ進めれば食べ進めるほどおいしくなっていく、そんな体験ができるものに仕上がっているのではないかと思います。スパイスが華やかに香り一口目からニッコリしてしまうような奥深いおいしさをお楽しみいただければ幸いです。■エリックサウス 稲田 俊輔 総料理長プロフィール2011年、東京駅八重洲地下街発祥。オーセンティックな南インド料理を気軽に楽しめる専門店として、現地そのままの味わいにこだわりつつも、初心者からマニアまで幅広い層に支持されている。ビリヤニ専門店など複数の業態にも広がりつつ、現在13店舗を展開、ミールスやビリヤニの知名度を全国区に押し上げている。稲田俊輔総料理長は、京都大学卒業後、飲料メーカー勤務を経て円相フードサービスの設立に参加し、後に同店を立ち上げた。現在さまざまな業態およびメニュー開発を手掛ける傍ら、レシピ本等、飲食文化全般に関わる書籍の出版や、各種企業とのコラボや商品監修にも携わっている。※本リリースに掲載されている画像はイメージです。※掲載メニューやサービスは、予告なく変更、終了する場合がございます。※店舗により使用している食器や、メニューの仕立て、ハンバーグの焼き目が写真と異なる場合があります。※一部販売していない時間帯があります。※新宿西口店、赤坂駅前店のみ本フェアは実施しません。※チキンビリヤニには、外国産米（長粒米）を使用しています。

チキンビリヤニエリックサウスの看板メニューがデニーズ流アレンジで登場。厳選したバスマティライスと多彩なスパイスで炊き上げた自信作です。お米の一粒一粒に染み渡ったチキンの旨みと華やかなスパイスの共演をご堪能ください。【D’sミールススタイル】1,940円（税込2,134円）【単品】（レーズンヨーグルトつき）1,450円（税込1,595円）南インド風キーマカレーエリックサウスでもファンの多い人気メニューをデニーズ流に再現。お肉たっぷりで風味豊かな味わいが、ご飯と相性抜群。ぜひミールススタイルで味の重なりと変化をお楽しみください。【D’sミールススタイル】1,680円（税込1,848円）【単品】（ライスつき）1,190円（税込1,309円）ラッサム〜南インドの毎日スープ南インドの定番家庭料理。酸っぱさがやみつきになる、「日本のみそ汁」のような位置づけの定番スープです。500円（税込550円）色々チーズのサラダ〜スパイスハーブドレッシング実はチーズ王国のインド。通常生野菜をサラダとして食することがないインドで「もしサラダが一般的な料理として発展したとしたら？」をテーマに、チーズとスパイスを効かせた風味豊かな生野菜サラダです。500円（税込550円）■あわせて楽しみたい！デニーズオリジナルメニュー待望の復刻メニューを含むオリジナルメニューが期間限定で登場します。デリーチキンカレー復活を望む声が多かった人気メニューをリバイバル販売。ミールススタイルで新たな味わいを発見ください。【D’sミールススタイル】1,680円（税込1,848円）【単品】（ライスつき）：1,190円（税込1,309円）野菜のカラフルハンバーグカレードリア不動の人気を誇る定番メニューが装い華やかな限定仕立てで登場！スパイスの香りとチーズのコクをお楽しみいただけます。1,240円（税込1,364円）自家製ラッシー店舗で仕上げる自家製ラッシーは、ヨーグルトを贅沢に使用した濃厚なコクとレモンの爽やかな酸味が特徴の本格的な一杯です。330円（税込363円）■「D’sミールススタイル」おすすめの食べかた複数のカレーや副菜を自分好みに混ぜ合わせ、複雑に変化する味わいを楽しむのが本場流の醍醐味です。■稲田俊輔氏からのコメント