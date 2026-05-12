東京本店開催、2026年５月の靴の体験会日程が決定しました！

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自分サイズを体感できる「靴の体験会」は、開業当時から大好評イベントで、足の計測を通して、「自分の足を知りたい」「足に合う靴を履いてみたい」というご希望を叶えていただくとともに、外反母趾が痛い、足に合う靴がない等、これまで抱えてきた足と靴のお悩みの原因と対策をお伝えさせていただきます。グループカウンセリングでは、人の足と比べながら自分の足の現在地とあるべき姿をご確認いただけます。東京本店はご予約で満席になることが多く、イベントスペースの確保が難しいため、開催を停止していましたが、小さい靴の体験会（22.0cm以下限定）への「普通サイズの体験会はありませんか？」のお問い合わせを多数いただき、お応えする形で約７年ぶりに開催する運びとなりました。【アンド・ステディ東京本店 靴の体験会】５月19日（火）18：00〜19：15 ／ ５月24日（日）14：00〜15：15第一部：グループカウンセリング 30分第二部：靴の試着・体験 30分第三部：Q&Aなど 15分

靴は「履かないとわからない」ものです。靴というモノだけではなく、「本当の自分サイズの靴」を試着し、足に合うという感覚を磨いていただく体験・コトを提供することで、人生100年時代、本当に足に合う靴を選び、自分の足で歩き続けることで、足からの健康づくりを目指す女性たちをもっと増やし、健康寿命を延ばすことに貢献して参ります。



