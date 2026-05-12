TikTok総いいね180.4万＆「ブスかわいい」動画再生！ 87.3万突破の中毒系アンセム

株式会社アデッソ（本社：東京都）は、“デーヴァ・ヴォイス”の新星アーティスト・舞香によるデジタルシングル『ブスかわいい』を、2026年5月12日（月）にアデッソ―レーベルより配信リリースいたします。

ブスかわいい

https://linkco.re/SXPqEUyG

＜リリース情報 ＞ タイトル：『ブスかわいい』 アーティスト： 舞香 配信日： 2026年5月12日（月） レーベル： アデッソ―レーベル 配信形態： 各種音楽配信サービスにてデジタルリリース TikTok 上で先行公開された楽曲『ブスかわいい』は、投稿直後から急速に拡散。 現在、関連動画の総再生数は87.3万回を突破、総いいね数は180.4万を記録し、 「気づいたらループしてる…」 「クセになる…中毒性ヤバい」 「サビが頭から離れない」 「自己肯定感バグる曲」 など、Z世代を中心に圧倒的な反響を呼んでいます。 “かわいい”は、誰かに決められるものじゃない。 『ブスかわいい』は、コンプレックスや周囲の評価さえもエネルギーに変え、 “自分を楽しんだ人が最強”というメッセージを込めた、自己肯定アンセム。 舞香の持つソウルフルで感情をえぐる歌声と、 耳に残って離れないビート、 さらにTikTok で真似したくなる中毒性ダンスが融合し、 SNS 時代ならではの“体感型楽曲”として話題を集めています。 ＜舞香 コメント ＞ 「昔は“かわいくなきゃダメ”って思ってました。 でも今は、コンプレックスも全部含めて自分なんだって思える。 この曲を聴いて、“自分って意外と最高かも”って思ってもらえたら嬉しいです。」 ＜TikTok で拡散中の注目ポイント ＞ • 一度聴いたら離れない“ループ系”サビ • 真似したくなる中毒ダンス • リアルすぎる歌詞世界 • “コンプレックス肯定”という新時代メッセージ • SNS世代の感情に刺さる共感型ソング ＜今後の展開 ＞ 舞香は今後、TikTokライブやショート動画企画、インフルエンサーコラボ、ライブイベント出演などを予定。 『ブスかわいい』を皮切りに、“デーヴァ・ヴォイス”という新ジャンルを牽引する存在として活動を本格化してまいります。 【本件に関するお問い合わせ】 株式会社アデッソ アデッソ―レーベル

舞香

2001年12月27日生まれ。福島県郡山市出身。 幼少期から音楽に親しみ、小学校では合奏部に所属。 中学・高校では吹奏楽部にてトロンボーンとボーカルの両面で才能を発揮し、マーチングで全国大会出場を果たす。 昭和音楽大学短期大学部ポピュラーボーカル科を特賞で卒業。 確かなテクニックと、心を揺さぶるソウルフルな歌声で聴く者を惹きつける。 趣味は食べること、料理、そして気ままな散歩。 人の心に寄り添う温かさと、ステージでの圧倒的な存在感を併せ持つ次世代の歌姫。 都会的なエッジと内なる情熱が交差する、“デーヴァ・ヴォイス”の新星。 HP：https://adessonet.co.jp/works/maika/ tiktok：https://www.tiktok.com/@maika062 YOUTUBE：https://www.youtube.com/channel/UCNPG9x8P1dW29TDtveoaHXA Instagram：https://www.instagram.com/m.maika_31/

【未経験OK】モデル・タレント・ミュージシャン デビューオーディション | 芸能事務所直結 | 株式会社アデッソ

「ENTAMA MOVIE STUDIO」多目的レンタルスタジオ

https://www.tiktok.com/@maika062/video/7576466154810510599?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7637405399154509330 TikTok投稿 : https://www.tiktok.com/@maika062/video/7576466154810510599?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7637405399154509330https://www.adessonet.com/https://mover-entama.link/?page_id=1067

株式会社アデッソ HP：https://adessonet.co.jp/ X：https://twitter.com/adesso_official instagram：https://www.instagram.com/adesso_official_account/ Facebook：https://www.facebook.com/adesso.official.account/