biid株式会社(以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市 Web : https://biid.jp/ 、代表取締役社長：松尾 省三)は、湘南・江ノ島の海を眺められるカフェ「Hemingway江ノ島(https://hemingway.cafe/)」にて、2026年5月13日（水）よりグランドメニューおよびコースメニューを大幅にリニューアルいたします。今回のリニューアルでは、江ノ島の絶景ロケーションとともに楽しめる“海辺の美食体験”をテーマに、観光やデート、記念日利用にもふさわしい新メニューを多数ご用意しました。 地元名産のしらすを使ったピザや、文豪アーネスト・ヘミングウェイの世界観から着想を得た新メニューなど、ここでしか味わえないラインナップをお届けします。

江ノ島を一望する、非日常のロケーション

「Hemingway江ノ島」は、江ノ島と海を目前に望む絶好のロケーションに位置するカフェレストランです。 1階席は船内をイメージした空間となっており、まるで海を旅する船の中にいるような雰囲気を演出。2階席からは、時間帯ごとに表情を変える江ノ島の景色を一望できます。 観光の合間のランチ利用はもちろん、夕暮れ時のディナー、記念日やデートにもおすすめです。

注目のグランドメニュー

【新登場】パパ・ヘミングウェイのハンバーグステーキグラタン 1,900円（税込）

肉厚ハンバーグに濃厚ソースととろけるチーズを重ねた、熱々のごちそうメニュー。 “パパ”の愛称で親しまれたヘミングウェイの温かみある人物像をイメージした一皿です。

しらすとアンチョビのピザ 2,650円（税込）

江ノ島名物のしらすをたっぷり使用。アンチョビの塩味がアクセントとなり、お酒との相性も抜群の外はパリッと中はもちもち食感のピザです。

【江ノ島限定】「エデンの園」のアサイーボウル 1,450円（税込）

彩り豊かなフルーツとアサイーを贅沢に盛り付けた華やかな一品。ヘミングウェイの遺作『エデンの園』から着想を得た、江ノ島限定スイーツです。

シーンで選べる新コースメニュー

リニューアルにあわせて、用途に応じて選べる4種類のコースも登場します。

ベーシックコース 4,180円（税込）

シーザーサラダ、フィッシュ＆チップス、選べるパスタ、デザート、コーヒー付きの定番プラン。

プレミアムコース 5,280円（税込）

ベーシックコースに本日のステーキを加えた、ボリューム感ある人気プラン。

牡蠣尽くしコース 6,380円（税込）

生牡蠣とカキフライの両方を楽しめる、牡蠣好きのための贅沢コース。

アニバーサリーコース 6,380円（税込）

ステーキとアニバーサリープレートを中心とした、誕生日や記念日におすすめの特別コース。

提供概要

開始日： 2026年5月13日（水） 内容： グランドメニュー刷新、コースメニュー4種提供開始 メニュー詳細： https://hemingway.cafe/menu/grand_menu/ コース詳細：https://hemingway.cafe/menu/course/ ご予約はこちら：https://hemingway.cafe/reserve/flow/

店舗概要

https://hemingway.cafe/reserve/flow/

名称 ：Hemingway江ノ島 営業時間 ：11:00-21:30(フードラスト 20:45 ドリンクラスト 21:00) 場所 ：神奈川県藤沢市片瀬海岸2-16-20 電話番号 ： 0120-997-659 URL ：https://hemingway.cafe/

会社概要

https://hemingway.cafe/

会社名 ： biid株式会社 代表者名： 代表取締役 松尾 省三 所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4 電話番号： 050-2018-0924 HP ： https://www.biid.jp/ 事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、 マリン関係アイテムの販売

https://www.biid.jp/