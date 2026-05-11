biid株式会社(以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市 Web : https://biid.jp/ 、代表取締役社長：松尾 省三)は、横浜・みなとみらいを一望できるカフェ「Hemingway横浜(https://hemingway-yokohama.cafe/)」にて、2026年5月13日（水）よりグランドメニューおよびコースメニューを大幅にリニューアルいたします。 今回のリニューアルでは、会員制施設のボートパークに併設する「船上レストラン」という非日常の空間で楽しむ“大人の海辺時間”をテーマに、日本では希少なワイナリー「ケーブルベイ」のワインと、厳選された牡蠣料理との至高のマリアージュを提案。文豪ヘミングウェイが愛した美食の世界を、みなとみらいの夜景とともに提供いたします。

みなとみらいの海に浮かぶ、最高の特等席

「Hemingway横浜」は、横浜港ボートパーク内に位置する、まさに「海の上に浮かぶカフェ」です。全席オーシャンビューの店内からは、青い海と空、都会的なビル群が一望できます。夕暮れ時からライトアップされた夜景まで、刻一刻と変化するみなとみらいの景色を楽しみながら、船上ならではの心地よい揺らぎと共にお食事をお楽しみいただけます。

注目のグランドメニュー

「移動祝祭日」の生牡蠣 6個 3,300円 / 12個 6,380円（税込）

磯の香りとレモンの酸味が広がる、海の恵みを味わう一皿。ヘミングウェイがパリで愛した牡蠣の愉しみを、横浜の海辺で再現しました。シャンパンとのマリアージュもおすすめです

潮流のクラブ＆チップス 1,250円（税込）

殻ごと食べられるソフトシェルクラブの香ばしさが魅力の、新登場メニュー。お酒のお供としてはもちろん、お子様にも喜ばれる食べ応えのある一品です。

牡蠣のバター醤油パスタ 1,900円（税込）

バター醤油の芳醇な香りと牡蠣の旨味が絡み合う、満足感のある一皿。みなとみらいの風景にふさわしい、贅沢な味わいのパスタです。

シーンで選べる新コースメニュー

リニューアルにあわせて、用途に応じて選べる4種類のコースも登場します。

ベーシックコース 4,180円（税込）

シーザーサラダ、フィッシュ＆チップス、選べるパスタ、デザート、コーヒー付きの定番プラン。

プレミアムコース 5,280円（税込）

ベーシックコースに本日のステーキを加えた、ボリューム感ある人気プラン。

牡蠣尽くしコース 6,380円（税込）

生牡蠣とカキフライの両方を楽しめる、牡蠣好きのための贅沢コース。

アニバーサリーコース 6,380円（税込）

ステーキとアニバーサリープレートを中心とした、誕生日や記念日におすすめの特別コース。

提供概要

開始日： 2026年5月13日（水） 内容： グランドメニュー刷新、コースメニュー4種提供開始 メニュー詳細： https://hemingway-yokohama.cafe/menu/grand_menu/ コース詳細：https://hemingway-yokohama.cafe/menu/course/ ご予約はこちら：https://hemingway-yokohama.cafe/reserve/flow/

店舗概要

https://hemingway-yokohama.cafe/reserve/flow/

名称 ：Hemingway横浜 営業時間 ：11:00-22:00(L.O. 21:00) 場所 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-1-1 横浜港ボートパーク 電話番号 ：045-900-1449 URL ：https://hemingway-yokohama.cafe/

会社概要

https://hemingway-yokohama.cafe/

会社名 ： biid株式会社 代表者名： 代表取締役 松尾 省三 所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4 電話番号： 050-2018-0924 HP ： https://www.biid.jp/ 事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、 マリン関係アイテムの販売