ブライダルジュエリーの企画・販売を行うプリモグローバルホールディングス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野 直樹)が運営するブライダルリング専門店「I-PRIMO(アイプリモ)」より、12種類のバースストーン（誕生石）から選べるパーソナルオーダーのバースストーンジュエリーをご紹介いたします。誕生日や記念日に大切な人への想いを託すジュエリーとして、また自分自身のお守りのような存在として、日常に特別な輝きをもたらします。このほかにもブライダルリング専門店だからこそ叶えられる高品質なジュエリーを豊富にご用意しております。ぜひこの機会にお近くのアイプリモへお越しください。









AnniversaryGift（アニバーサリーギフト）

https://www.iprimo.jp/anniversary/anniversarygift/

















Birthstone（バースストーン）





Ridiana Birthstone

（リディアナ バースストーン）

ミラー状の台座が光をプラスしてひとまわり大きな輝きを放つ。

一粒石を包む台座のシルエットにちなみ、『みなみのかんむり座』の星名からネーミングされたネックレス。周囲の光を集める台座がバースストーンをひとまわり大きく見せてくれ、より華やかな輝きが楽しめます。

Material：K10WG/K10YG/K10PG

Price(税込) : 55,000円

URL： https://www.iprimo.jp/anniversary/ridiana_birthstone.html













Ruanna Necklace Birthstone

（ルアンナ ネックレス バースストーン）

大小のダイヤモンドとバースストーンの異なる耀きが魅せるスウィングネックレス。

縦に３つ星が並ぶことで有名な「オリオン座」の原名からネーミングされたネックレス。「天の光」という意味も備え揺れるたび、縦ラインで繋がれた大小３つのダイヤモンドとバースストーンが異なる美しい輝きを放つ、大人の魅力も備えたデザインです。

Material：K10WG/K10YG/K10PG

Price（税込） : 60,500円

URL： https://www.iprimo.jp/anniversary/ruanna_necklace_birthstone.html

















Personal Necklace

（パーソナル ネックレス）

イニシャルと誕生石を組み合わせて生まれる、世界にひとつのネックレス。小さなお守りのような耀きを胸に灯して。

好きなイニシャルやモチーフを立体的に組み合わせ、ご自身や大切な人への想いを込めたペンダントトップに。素材も3種から、チャームもそれぞれメッセージを持つ12の誕生石から選べる、あなただけのパーソナルな輝きを持ったネックレスです。

Material：K10WG/K10YG/K10PG

Price（税込）: 71,500円

URL： https://www.iprimo.jp/anniversary/personal_neckla ce.html





















■PRIMO QUALITY DIAMOND

一生もののリングだからこそ「最上級の輝き」を‐

ダイヤモンドの輝きは、光のプリズム効果による「虹色の輝き」、内部反射から生まれる「白く明るい輝き」、そして表面反射による「瞬くような輝き」の３種類に分けられます。それぞれの輝きに強弱をつけることができますが、アイプリモでは3種類の輝きが最も美しい「輝きの黄金バランス」を叶えたダイヤモンドだけを採用。約0.0001％の確率で生み出され、特別な輝きを堪能できます。

https://www.iprimo.jp/aboutiprimo/primo_quality_diamond.html













■ブライダルリング専門店「アイプリモ」

ずっと待ち望んでいた左の薬指に、これが運命だと言えるたったひとつのリングを。アジア最大級の展開エリアを誇るブライダルリング専門店。220種類以上のデザインを取り揃え、厳しい基準をクリアしたダイヤモンドのみを使用し、熟練の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。似合う指輪がわかる「パーソナルハンド診断(R)」、メンテナンスは生涯無料。おふたりの人生の物語に関われることが、私たちの喜びです。2024年に創業25周年という節目の年を迎え皆様に心より感謝をお伝えすると共に、今後もすべてのお客さまの心に寄り添う質の高いサービスを提供できるよう取り組んでまいります。

https://www.iprimo.jp/

店舗一覧：https://www.iprimo.jp/shop/

婚約指輪一覧：https://www.iprimo.jp/engagement/rings/

結婚指輪一覧：https://www.iprimo.jp/marriage/rings/

アニバーサリージュエリー一覧：https://www.iprimo.jp/anniversary/





■会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビル4F

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役 澤野 直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：日本87店舗/海外49店舗（2026年4月末時点）

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

URL ： https://www.primoghd.co.jp/company/outline/