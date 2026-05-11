『東方Project』より、「レミリア・スカーレット」がフィギュアで登場。あみあみ限定特典付きでご案内中。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「Novel Stella」より、『東方Project レミリア・スカーレット 1/7スケール 完成品フィギュア』を、あみあみ限定特典「A2クリアポスター」付きで現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●東方Project レミリア・スカーレット 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201698&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■東方Project レミリア・スカーレット 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：28,050円(税込)

□発売日：2027年2月予定

□ブランド：Novel Stella

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約380mm(台座含む)

【素材】PVC、ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

≪特典≫

・差分表情付き頭部パーツ

・小型胸像台座

≪あみあみ限定特典≫

・A2クリアポスター

≪あみあみ限定特典≫A2クリアポスター

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●東方Project レミリア・スカーレット 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201698&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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(C)上海アリス幻樂団

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