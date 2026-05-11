『東方Project』より、「レミリア・スカーレット」がフィギュアで登場。あみあみ限定特典付きでご案内中。

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大網株式会社


大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「Novel Stella」より、『東方Project レミリア・スカーレット 1/7スケール 完成品フィギュア』を、あみあみ限定特典「A2クリアポスター」付きで現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●東方Project レミリア・スカーレット 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201698&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■東方Project レミリア・スカーレット 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：28,050円(税込)


□発売日：2027年2月予定


□ブランド：Novel Stella


【スケール】1/7


【サイズ】全高：約380mm(台座含む)


【素材】PVC、ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座


≪特典≫


・差分表情付き頭部パーツ


・小型胸像台座


≪あみあみ限定特典≫


・A2クリアポスター



≪あみあみ限定特典≫A2クリアポスター






























※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●東方Project レミリア・スカーレット 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201698&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


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(C)上海アリス幻樂団



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