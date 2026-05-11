『東方Project』より、「レミリア・スカーレット」がフィギュアで登場。あみあみ限定特典付きでご案内中。
大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「Novel Stella」より、『東方Project レミリア・スカーレット 1/7スケール 完成品フィギュア』を、あみあみ限定特典「A2クリアポスター」付きで現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●東方Project レミリア・スカーレット 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201698&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■東方Project レミリア・スカーレット 1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：28,050円(税込)
□発売日：2027年2月予定
□ブランド：Novel Stella
【スケール】1/7
【サイズ】全高：約380mm(台座含む)
【素材】PVC、ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
≪特典≫
・差分表情付き頭部パーツ
・小型胸像台座
≪あみあみ限定特典≫
・A2クリアポスター
≪あみあみ限定特典≫A2クリアポスター
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●東方Project レミリア・スカーレット 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201698&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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(C)上海アリス幻樂団
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