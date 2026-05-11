【箱根リトリート fore & villa 1/f】箱根の新緑に包まれて味わう、森にほどける一杯。「クラウディー ベイ」のフリーフロー滞在

株式会社ホテルマネージメントジャパン

豊かな自然に囲まれる箱根・仙石原のフォレストリゾートホテル「箱根リトリート fore & villa 1/f」（所在地: 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原）は、2026年5月11日（月）から9月30日（水）までの期間、初夏の新緑から夏にかけての森の表情を味わうワインフリーフロー付き宿泊プランを販売いたします。本プランでは、新緑が最も美しい季節に合わせ、ニュージーランドを代表するワイナリー「クラウディー ベイ」のワインをフリーフローで楽しむ体験を滞在に組み込みました。箱根のフォレストリゾートならではの静けさと自然の余韻に寄り添う、上質なひとときを提案します。

当施設が位置する箱根仙石原は、標高約600～660mの高原地帯です。気象学的には、標高が100m上がるごとに気温は約0.6℃下がるとされており、都心部と比べて日中でも約4℃ほど涼やかな気候に恵まれています。特に夕暮れ時には、森を渡る風、やわらかな木漏れ日、虫の音が静かに重なり合い、心身がふっとほどけていくような、“高原ならではの夕涼み”を体感できます。

また、温泉地としての印象が強い箱根ですが、「夏に涼を味わう旅先」としての認知は、まだ十分に広がっているとは言えません。だからこそ、標高の恩恵を受ける仙石原という立地から、「実は穴場の避暑地・箱根」という新たな魅力を発信したいと考えています。

本企画では、ニュージーランドを代表するワイナリー「クラウディー ベイ」のワインを、15:00のチェックインから22:00まで、滞在の流れに寄り添うかたちで提供します。ワイングラスを片手に、館内や敷地内を自由に歩きながら、思い思いの場所で味わえるのも、本プランならではの魅力です。free bird & terraceやcafe & loungeでのくつろぎの時間、薪火料理を楽しめるWOODSIDE dining、料亭「俵石」でのディナーとともに、午後から食後まで、シーンを変えながらワインが静かに寄り添います。敷地内の随所にはベンチや腰掛けられるスペースが点在し、森を眺めながら、会話を交わしながら、あるいは一人静かに過ごすなど、それぞれの感覚で、ゆるやかな時間をお過ごしいただけます。

高原の涼やかな気候と、森の静けさに包まれて過ごす時間に、ワインが静かに寄り添うことで、滞在そのものの価値はより一層深まります。本プランは、箱根の夏を「涼を味わう滞在」として再定義する試みでもあります。

【宿泊プラン】

【森の涼に包まれる大人の避暑ステイ】

＜夕朝食付＞CLOUDY BAY 滞在中フリーフロー付

・宿泊対象期間

2026年5月11日（月）～

・宿泊料金

fore：

2名1室夕朝食付き 78,000円～ （税金・サービス料込、入湯税別）

villa 1/f：

2名1室夕朝食付き 138,000円～（税金・サービス料込、入湯税別）

・宿泊予約

fore：https://bit.ly/4nnV6Mv

villa 1/f：https://bit.ly/4uZQmQ3

【ご予約・お問い合わせ】

箱根リトリートfore & villa 1/f

TEL：0460-83-9090（受付時間：10:00～18:00）

■箱根リトリート fore & villa 1/fについて

箱根連峰・仙石原の豊かな自然に囲まれた「箱根リトリート fore & villa 1/f」は、四季折々の自然に癒される特別なリラクゼーション空間を提供します。モダンなホテル「fore」全37室と、独立コテージ「villa 1/f」全18棟から成り、2024年8月には新たに7棟のvillaが完成しました。薪火料理を楽しめる「WOODSIDE dining」、日本料理の料亭「俵石」、カフェ＆ラウンジ「cafe & lounge」、温泉「ONSEN f」、スパ「konoha spa」などを完備しています。また、四季折々の植物や木々のゆらぎ、空の色や風の香りでくつろげる「free bird & terrace」では、ドリンク類や季節のウェルカムサービスをインクルーシブでお楽しみいただけます。北欧リゾートを彷彿とさせるデザインと共に、至福のひとときをお届けします。

-ホームページ：https://www.hakone-retreat.com

-Instagram：https://www.instagram.com/hakone.retreat/

■オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内18ホテル（総客室数4,837室）を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

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-CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental/

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内27ホテル（総客室数9,051室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は4,033名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2026年4月現在）

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