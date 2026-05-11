『そらのおとしものFinal 永遠の私の鳥籠』より、「イカロス」フィギュアが待望の再生産。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「コトブキヤ」より、『そらのおとしものFinal 永遠の私の鳥籠 イカロス 1/6スケール 完成品フィギュア（再販）』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●そらのおとしものFinal 永遠の私の鳥籠 イカロス 1/6スケール 完成品フィギュア（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201731&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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■そらのおとしものFinal 永遠の私の鳥籠 イカロス 1/6スケール 完成品フィギュア（再販）

【製品情報】

□参考価格：16,500円(税込)

□発売日：2026年12月予定

□ブランド：コトブキヤ

【スケール】1/6

【サイズ】全高：約150mm

原型製作：海鞘満

「あの…、マスター…？」――

大人気シリーズ「そらのおとしもの」より、天然かわいい「イカロス」が4-Leavesレーベルより満を持しての登場！商品化希望アンケートで2度のトップ得票に輝いた人気キャラクターがファン待望のフィギュア化です！

何かを伝えたいかのように僅かに開かられた口元、無垢な瞳でこちらを見つめながらそっと手を差し出す、見る者すべてを魅了する天使のようなたたずまいから、付属のスイカを手の下に置くことにより、スイカをなでなでしているホンワカしたワンシーンにも早変わり(？)の、いかにもイカロスらしい姿でまとめました。めりはりのある美しくしなやかな魅惑のボディラインや、交差するリボンを施した複雑なツインテールの造形、パールコートされた美しい翼など、各所に見どころ満載です。

同レーベルの「ニンフ」同様、フィギュアを保護するクッションベースが付属。また、ニンフの原型サイズを基にして、徹底的にスケールを合わせる事にこだわって制作しましたので、ニンフをお持ちの方はふたり並べて飾ってみてはいかがでしょうか？

※本製品は再生産です。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●そらのおとしものFinal 永遠の私の鳥籠 イカロス 1/6スケール 完成品フィギュア（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201731&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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(C)2014 水無月すう/KADOKAWA 角川書店刊/空美町パートナーズ

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