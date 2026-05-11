Chatlock、梅雨・夏の外出シーズン前に「玄関防犯チェックリスト」を公式サイトで公開

チャットロック株式会社

スマートロックブランド「Chatlock」を展開するチャットロック株式会社（本社：東京都、以下「Chatlock」）は、2026年5月、梅雨・夏の外出シーズンを前に、家庭で見直したい玄関まわりの防犯対策をまとめた「玄関防犯チェックリスト」を公式サイトにて公開いたしました。

本チェックリストでは、鍵の閉め忘れ対策、合鍵管理、郵便物・宅配物の放置防止、玄関まわりの照明確認、家族間での鍵共有ルール、実家や高齢家族の住まいにおける防犯確認など、日常生活で取り入れやすい玄関防犯のポイントを紹介しています。

梅雨から夏にかけては、旅行、帰省、週末の外出などにより自宅を不在にする機会が増える時期です。Chatlockでは、外出前に玄関防犯を見直すきっかけとして本チェックリストを公開し、防犯意識の向上と、スマートロックを含むスマートホーム製品の活用を提案してまいります。

「玄関防犯チェックリスト」公開の背景

近年、共働き世帯や一人暮らし世帯の増加、高齢家族の見守りニーズの高まりを背景に、玄関まわりの防犯対策に対する関心が広がっています。

特に、日常生活の中では以下のような不安が見られます。

・外出時に鍵を閉めたか不安になる

・合鍵の管理が複雑になっている

・郵便物や宅配物の放置が気になる

・一人暮らしの防犯対策を強化したい

・離れて暮らす親や高齢家族の住まいが心配

・賃貸住宅でも導入しやすい防犯設備を探している

こうした背景を受け、Chatlockでは、家庭で確認しやすい玄関防犯のポイントを整理した「玄関防犯チェックリスト」を公式サイトで公開いたしました。

「玄関防犯チェックリスト」の主な内容

今回公開したチェックリストでは、梅雨・夏の外出シーズン前に確認したい項目として、以下のポイントを紹介しています。

・外出前の施錠確認

・合鍵の保管場所と管理方法の見直し

・玄関まわりの照明や死角の確認

・郵便物・宅配物を放置しないための対策

・家族間での鍵共有ルールの確認

・実家や高齢家族の住まいにおける防犯確認

・スマートロックやオートロック機能を活用した閉め忘れ対策

これらの項目を通じて、日常生活で見落としがちな玄関まわりの防犯対策を、家庭ごとに見直せる内容となっています。

スマートロックが役立つ玄関防犯の場面

鍵の閉め忘れや紛失、家族間での合鍵管理は、日常生活の中で起こりやすい玄関防犯の課題です。

工事不要で設置できる後付け型スマートロックは、住まいの状況に合わせて導入しやすく、外出時の閉め忘れ対策や、家族間での鍵共有、実家や高齢家族の防犯対策などに活用できます。

Chatlockは、スマートフォン解錠、指紋認証、オートロック機能、家族間での鍵共有機能などを通じて、物理鍵だけに頼らない鍵管理をサポートします。

“便利な鍵”から“家族を守るスマートホーム”へ

これまでスマートロックは、「鍵を持ち歩かなくてよい」「荷物が多い時でも解錠しやすい」といった利便性の面で注目されてきました。

一方で近年は、鍵の閉め忘れ対策、一人暮らしの防犯、子どもの帰宅確認、実家の防犯対策、高齢家族の見守りなど、家族の安心を支えるスマートホーム製品としての役割も広がっています。

Chatlockでは、今回の「玄関防犯チェックリスト」公開を通じて、生活者が外出前に玄関防犯を見直す機会を提供するとともに、スマートロックを活用した安心で便利な住環境づくりを提案してまいります。

【Chatlockについて】

Chatlockは、防犯性能だけでなく、「離れていても家族を気にかけられる暮らし」に寄り添うスマートホームブランドとして、日本の住宅環境に適した製品・サービスを展開しています。

今後も、“安心して暮らせる住環境”を支える存在として、日本の暮らしに合ったスマートホーム体験を提案してまいります。

【会社概要】

会社名:チャットロック株式会社

所在地:東京都江戸川区春江町5-5-13

事業内容:スマートホームデバイス、セキュリティ機器の企画・開発・販売

公式HP:https://www.chatlock.co.jp/jp

YouTube：https://www.youtube.com/@chatlock-jp

Instagram:https://www.instagram.com/chatlock2018/

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