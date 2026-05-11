【5/30（土）大阪＆zoom開催】COP30報告会：アマゾンの森から未来を問う ～先住民の知恵と気候正義～ブラジル現地取材に基づく最新報告

一般社団法人ウータン・森と生活を考える会

5月30日（土）に開催する大阪会場／オンラインハイブリッドの学習会イベントを案内させていただきます。



2025年にブラジルで開催されたCOP30（国連気候変動枠組条約締約国会議）ではどのような成果があったのか？

現地アマゾンの先住民はどのような声をあげたのか？

今回は、長年ブラジルの民衆運動や先住民族を取材されているジャーナリストの下郷さとみさんをお迎えします。



イラン情勢をはじめ、世の中が大きく変化しながらも、環境問題はずっと待ったなしの状態であり、未来世代にこれ以上のツケを残すことはできません。

巨大開発に抗う先住民たちの「自然の権利」や「気候正義」という視点からも、私たちがこれからどのようなアクションを起こしていけるのか、今だからこそ共に考える時間を持ちたいと思います。



■開催概要

COP30報告会：アマゾンの森から未来を問う～先住民の知恵と気候正義～ブラジル現地取材に基づく最新報告

https://d.bmb.jp/9/3002/2288/31587



【日時】

2026年5月30日（土） 14:00～16:00（終了後、有志で懇親会）



【会場】

・会場参加：大阪市立生涯学習センター 第2研修室 （大阪駅前第2ビル6階）

・オンライン：Zoom配信



【参加費】

無料（活動継続のため、寄付を歓迎しております）



【内容】

・COP30ベレン会議 現地レポート

・市民による「ピープルズ・サミット」の様子

・先住民が語る「自然の権利」と気候正義～ボトムアップの変革を目指して～



【講師】

下郷さとみさん（ジャーナリスト）

リオデジャネイロのファベーラ（スラム）やアマゾン先住民族居住区などをフィールドにブラジルの民衆運動を取材し続けている。著書に『地球の未来へ125の提案』（毎日新聞社）、『平和を考えよう』（あかね書房）、共著書に『創造と抵抗の森 アマゾン』（現代企画室）『コロナ危機と未来の選択』（コモンズ ）、『ブラジルの社会思想』（現代企画室）など。



■お申し込み

以下のフォームより、5月29日（金）までにお申し込みください。

申し込み：

https://d.bmb.jp/9/3002/2290/31587



※フォームが開けない場合は、お名前・参加方法（会場orオンライン）を添えて本メール、またはウータンのメール（ contact-hutan@hutangroup.org （ mailto:contact-hutan@hutangroup.org ） ）までご返信ください。



皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

よろしくお願いいたします。



ウータン・森と生活を考える会

石崎雄一郎



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