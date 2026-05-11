9人のキッズアンバサダーがニューヨーク国連本部へ！

一般財団法人ピースコミュニケーション財団2026年4月開催「マイナビキッズアンバサダーオリエンテーション」での様子

5月14日、9人のマイナビキッズアンバサダーがニューヨークの国連本部を訪問し、特別カリキュラムを体験するとともに、これまでの活動の成果を国連本部へ届けます。

マイナビキッズアンバサダーに任命された9人の子どもたちが米ニューヨークの国連本部を訪問し、今年3月に開催された「第6回国連を支える世界こども未来会議」（Tokyo Innovation Base）で提案された「平和」「AIにはできない新しい仕事を創ろう」のアイデアをまとめたアイデアブック（提言書）をNY国連本部に届けます。

当日は、マイナビキッズアンバサダーたちが国連職員による特別カリキュラムを体験。世界が直面する課題について学ぶとともに、国際社会における国連の役割、特に国と国が対立した際に果たす調整と平和維持の機能について理解を深めます。

また同日、国連本部内にて「国連を支える世界こども未来会議～The Project Event in New York United Nations 2026」を開催いたします。本イベントは、日本政府代表部およびUNIS（国連インターナショナルスクール）と協定を締結し、2025年にスタートいたしました。

当日は、マイナビキッズアンバサダーの代表者5名が、「第6回国連を支える世界こども未来会議」で発表したアイデアを、国連関係者および参加者の前で発表いたします。その後、UNISからの代表生徒も参加し、マイナビキッズアンバサダーとともに、「平和」および「AI」というテーマについて発表を行います。

2025年5月「国連を支える世界こども未来会議～プロジェクトイベント in New York 2025～」での様子国連本部内にてマイナビキッズアンバサダーによるアイデア発表の様子

前日、5月13日には、マイナビキッズアンバサダー9名がUNISを訪問します。14日に予定されている国連本部での発表に向けたワークショップを行うほか、同校の授業を体験し、現地の生徒との交流を行います。さらに午後には、日本政府代表部を表敬訪問する予定です。

４月26日には本プロジェクトの開催を控え、都内でオリエンテーションを開催しました。マイナビキッズアンバサダー12人が集まり、キッズアンバサダーの証となるバッジが贈呈され、一人ひとりがニューヨークでの活動に向けての意気込みを語りました。