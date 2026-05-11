子どもの体幹低下に伝統スポーツを ── こころ整体院グループ、5/17「わんぱく相撲新宿区大会」協賛

株式会社givers小学生が相撲をとっているイメージ画像

全国125院・海外2拠点・年間来院数80万人を展開する「こころ整体院グループ」（運営：株式会社givers／本社：東京都新宿区／代表取締役CEO：安藝 泰弘）は、2026年5月17日（日）に新宿コズミックスポーツセンター（東京都新宿区大久保）で開催される「第48回 わんぱく相撲新宿区大会」（主催：わんぱく相撲新宿区大会実行委員会）に協賛し、当日柔道整復師・鍼灸師等のスポーツケア専門トレーナーチームを派遣することをお知らせします。

文部科学省・スポーツ庁の体力調査でも子どもの体幹・柔軟性の低下が継続的に指摘される中、解決策として注目されているのが、四股・腰割り・すり足といった伝統スポーツ「相撲」の基本動作です。当グループは東亜大学との共同研究（国際学術誌『PLOS ONE』掲載）で蓄積した身体メカニズムの知見を、本社のある新宿区の小学生1,000名へ還元します。創業20周年（2006年2月設立）を迎える節目の取り組みです。

こころ整体院グループ▼ こころ整体院グループ 公式サイト

https://seitai.co.jp/

■ ニュースの要点

- 全国125院・海外2拠点・年間来院数80万人の「こころ整体院グループ」（運営：株式会社givers）が、2026年5月17日（日）開催の「第48回 わんぱく相撲新宿区大会」（小学生1,000名出場）に協賛- 柔道整復師・鍼灸師等のスポーツケア専門トレーナーチームを派遣し、当日のテーピング・応急対応・体調チェック・身体ケアアドバイスを担当- 背景には、文部科学省・スポーツ庁の体力調査でも継続的に指摘される現代小学生の体幹・柔軟性の低下と、その解決策として再注目される伝統スポーツ「相撲」の身体的価値- 東亜大学との共同研究（PLOS ONE掲載）で蓄積した身体メカニズムの知見を、本社所在地である新宿区の地域へ還元- 創業20周年（2006年2月設立）の節目に、新宿区を本拠とするヘルスケアグループとして地元の子どもたちの挑戦を支援

■ 現代小学生の体幹・柔軟性の低下と、伝統スポーツ「相撲」の再評価

文部科学省・スポーツ庁が毎年実施する「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」では、長期にわたり小学生の運動能力・柔軟性の低下傾向が指摘されています。都市化・スクリーンタイムの増加・外遊び機会の減少といった要因が、体幹を含む基礎的な身体機能の発達に影響していると考えられています。

当グループでは年間来院数80万人の施術現場で、保護者から「子どもの姿勢が悪い」「すぐ転ぶ」「集中力が続かない」といった相談を継続的に受けており、子どもの体幹発育は中長期的な社会課題と捉えています。

こうした課題への解決策として注目されているのが、四股・腰割り・すり足といった相撲の基本動作です。これらは片脚立ちのバランス、低い姿勢での重心移動、股関節の可動域拡大など、神経系・体幹・柔軟性を同時に鍛える特性を持ち、神経系が大人の約90%まで発達する小学生期に最も適した運動の一つとされています。

現代小学生の体幹・柔軟性の低下と、伝統スポーツ「相撲」の再評価

▼ 「子供の体幹が弱い・姿勢が悪い原因と改善法｜四股・腰割りが最強の体幹トレーニング」

https://seitai.co.jp/column/kids-taikan-sumo/

■ 東亜大学共同研究で得た知見を、地域の子どもたちへ還元

東亜大学との共同研究の成果は、国際学術誌『PLOS ONE』に掲載されており（DOI: 10.1371/journal.pone.0315596）、当グループ独自の身体メソッド「giversメソッドGIFT」の開発・改良に応用されています。

「壊れる前に整える」というスポーツコンディショニングの考え方を、プロ選手だけでなく地域の子どもたちにも届けることが、今回の協賛・トレーナー派遣の根幹にあります。

▼ 東亜大学共同研究・PLOS ONE掲載論文の概要

https://seitai.co.jp/research/

▼ 「力士の怪我とトレーニングの実際｜プロの身体を知るスポーツケアの専門家が解説」

https://seitai.co.jp/column/sumo-injury-training/

■ 「第48回 わんぱく相撲新宿区大会」概要と、当グループの協賛・派遣内容

大会名：第48回 わんぱく相撲新宿区大会

開催日時：2026年5月17日（日）9:30受付／10:15開会

会場：新宿コズミックスポーツセンター（東京都新宿区大久保3-1-2）

主催：わんぱく相撲新宿区大会実行委員会

対象：新宿区内在住・在学の小学1～6年生（男女）／定員1,000名

大会方式：2バツ方式およびトーナメント方式／各部門上位3名表彰

上位選出：4・5・6年生の学年優勝者は東京都大会出場権を獲得

大会公式：https://www.wanpaku.or.jp/tournaments/c4a1c358-1516-4243-938f-32e766752fdf

※大会概要表は、出典明記の上、引用・転載自由です。

「わんぱく相撲」は、1976年に公益社団法人東京青年会議所（東京JC）が開始した、小学生を対象とする日本最大規模の相撲大会です。現在は全国約200地区で予選大会が実施され、各地区優勝者が両国国技館での全国大会へと進みます。本大会は今年で開始から50年目を迎えます。

▼ 当グループの協賛・派遣内容

・協賛形態：第48回 わんぱく相撲新宿区大会への協賛

・派遣チーム：複数名のスポーツケア専門トレーナー（柔道整復師・鍼灸師・整体師の有資格者で構成予定）

・当日業務：テーピングサポート、怪我の応急対応、体調チェック、選手・保護者への身体ケアアドバイス

giversホールディングス株式会社代表:安藝泰弘■ 代表取締役CEO 安藝 泰弘 コメント

「子どもの運動習慣は、本当に大切だと感じています。体を動かす場や挑戦する機会が、その子の心と体の成長を支えます。今回のように地域の取り組みを支援できることを嬉しく思います。これからも、子どもたちが運動できる場・挑戦できる場を、当グループとしてサポートしていきたいと考えています」

■ こころ整体院グループについて

「良い治療家を育てる」を理念に、整体院・整骨院を全国125院・海外2拠点で展開するこころ整体院グループ（運営：株式会社givers）です。2006年2月の創業以来、2026年で創業20周年を迎え、年間来院数は約80万人にのぼります。初回全額返金保証・強引な勧誘なしの方針で運営しています。

こころ整体院グループロゴ

giversメソッドGIFT▼ GIFTメソッドの詳細

独自の身体メソッド「GIFTメソッド」と「AI姿勢分析」を全院で展開し、東亜大学との共同研究の成果は国際学術誌『PLOS ONE』に掲載されています（DOI: 10.1371/journal.pone.0315596）。研究知見をメソッドの開発・改良に応用するアプローチで、エビデンスベースのヘルスケアを実践しています。

https://seitai.co.jp/gift/

■ 新宿区内のこころ整体院グループ店舗一覧

当グループは新宿区内に6院を展開し、地域の皆様の健康をサポートしています（こころ整体院グループ公式サイト https://seitai.co.jp/ より）。

【こころ整体院 東新宿院】

住所：東京都新宿区新宿6-29-20 MATSUDA BLD 1F

https://seitai.co.jp/store/higashi-shinjuku/

【こころ整体院 新宿三丁目院】

住所：東京都新宿区新宿3-3-9 伍名館1F

https://seitai.co.jp/store/shinjuku-sanchome/

【世界のこころ整体院 新宿西口院】

住所：東京都新宿区西新宿7-1-4 ゼンコウビル2F

https://seitai.co.jp/store/shinjuku-west/

▼ 新宿区のエリア店舗詳細はこちら

https://seitai.co.jp/area/shinjuku/

■ 会社概要

・会社名：株式会社givers（こころ整体院グループ）

・所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿１丁目３４－５ Verde Vista新宿御苑 2階 (新事務所)

・代表者：代表取締役CEO 安藝 泰弘

・設立：2006年2月14日（2026年で創業20周年）

・事業内容：整体院・整骨院の運営（全国125院＋海外2拠点）／スポーツ事業（新宿givers、スポーツトレーナー部、PiPi Personal Gym）

・URL：https://seitai.co.jp/

【報道関係者の皆様へ／お問い合わせ先】

本リリースに関するお問い合わせは下記までお願いいたします。電話・メールは一般非公開とし、報道関係者の方からのお問い合わせ専用窓口です。

株式会社givers

マーケティング担当：塩野 正貴

Mail：cocoro.mark@gmail.com

■ 画像・データの引用・転載について

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