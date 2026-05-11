FinGroupとNoah Holdingsが戦略的提携。AIインフラ時代のグローバル資産再編を見据え、日本市場を軸としたクロスボーダー資本連携を加速

フィングループ株式会社

【背景と目的：二社の強力なタッグで挑むAIインフラ時代】

日本のブティック型投資銀行であるフィングループ株式会社（以下「FinGroup」）は、中国最大級の独立系ウェルスマネジメント企業、诺亚控股有限公司（Noah Holdings）傘下のOlive Asset Management（以下「Olive」）と、日本市場における戦略的パートナーシップを大幅に強化いたしました。

2026年5月8日、東京・品川にて両社共同による投資展望会「暖宅雅聚」を開催。AIテクノロジーの普及に伴うエネルギー、データセンター、コンピューティングネットワークといった「AIインフラ資産」への大規模な資本移動に対し、両社のリソースを融合させた新たな投資機会の提供を目指します。

東京・品川の新拠点「N+ Club」の本格始動を祝い、伝統の「鏡開き」を行うFinGroupおよびNoah Holdings / Oliveの代表メンバー

【品川「N+ Club」始動：日本的美意識とグローバル金融の融合】

提携の象徴的な一歩として、品川のウェルスマネジメント拠点「N+ Club」を本格始動させました。当日は両社代表による「鏡開き」のセレモニーを行い、日本的美意識と高度な金融サービスを融合させた新しい顧客体験を披露。東京を生活拠点とするグローバル華人ファミリー層に対し、ファミリー信託や長期資産承継、AIインフラ投資のハブとして機能してまいります。

【投資戦略：HALOフレームワークによる資産再定義】

セッションでは、AI市場の競争軸がモデル開発から「長期的安定性を持つ実物資産」へと移行する中、以下の「HALO」フレームワークに重点を置いた議論が行われました。

HALO ＝ Heavy Assets（重厚な実物資産） ＋ Low Obsolescence（低い陳腐化リスク）

AIインフラを次世代の“公共インフラ”と定義し、電力、データ基盤、ハードテック領域への長期資本投資を推進します。

【日本市場の再評価と今後の展望】

マクロ不確実性が高まる中、安定した制度環境と高度な産業基盤を持つ日本は、国際資本の戦略的重要拠点として再評価されています。FinGroupの「日本国内の産業ネットワーク」とNoah Holdingsの「グローバルな顧客基盤」を掛け合わせ、クロスボーダーな資本配置を最適化する国際金融プラットフォームの構築を推進します。

■ FinGroup CEO 神月陸見のコメント

「AIサイクルという歴史的転換点において、Noah Holdingsという強力なパートナーと共に日本市場の価値を世界へ発信できることを誇りに思います。『世界の資本、日本の未来』を掲げ、持続可能な金融ソリューションの創出に尽力してまいります。」

■会社概要

FinGroupは東京に本社を置くブティック型投資銀行であり、クロスボーダー投融資およびM&Aアドバイザリーを中心に事業を展開している。投融資アドバイザリー、M&A、事業再編、戦略コンサルティングを通じて、日本の優良資産とグローバル資本を結びつけるとともに、「資金調達（Raise）・投資（Invest）・管理（Manage）・退出（Exit）」に至る全ライフサイクルをカバーするサービスを提供している。

公式サイト：https://www.fingroup.jp/

■ お問い合わせ先

FinGroup株式会社 広報担当

E-mail：marketing@fingroup.jp