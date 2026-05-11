ソーシャス、SSBJ 2027年4月適用に向けた無償AI診断ツール『SSBJ Readiness Check』を提供開始--3分で7軸の準備状況を可視化

提供開始の背景

ソーシャス株式会社

ソーシャス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：尹世羅）は、サステナビリティ基準委員会（SSBJ）が公表した「サステナビリティ開示基準」の2027年4月期からの段階的適用に向けて、東証プライム上場企業の準備状況を3分で診断できる無償AI診断ツール『SSBJ Readiness Check』を本日（2026年5月11日）より提供開始いたしました。

SSBJ・ISSB（IFRS S1/S2）対応に特化した AI ベースの診断ツールとしては、国内初の取り組みとなります。

開発の背景--「準備期間 2026年内」が実質リミット

東証プライム市場の上場企業約1,600社は、2027年4月期から SSBJ 開示基準への段階的適用が予定されています。ガバナンス体制、戦略・リスク管理、シナリオ分析、Scope 1/2/3 排出量、データ収集基盤、第三者保証への対応--これらすべてを1年で実装するためには、2026年内の現状把握と計画立案が実質的なリミットとなります。

しかし、多くの企業は「自社が今、どこまで準備できているのか」を客観的に把握する手段を持たないまま、外部コンサルティングの初期診断（数百万円規模）に依存してきました。

『SSBJ Readiness Check』は、この初期診断のハードルを実質ゼロに下げ、すべての対象企業が現状を可視化できる環境を提供します。

ツールの3つの特長

1. 7軸×3分で SSBJ 準備状況を可視化

ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標、データ基盤、内部統制、第三者保証--SSBJ 適用基準の中核となる7軸について、簡易質問への回答（所要時間 約3分）から、自社の準備状況スコアと優先対応領域を即座に算出します。

2. AIによる業界別ベンチマーク

ご回答いただいた業種コード・売上規模に基づいて、同業他社の平均準備度との比較スコアを算出。自社が業界内でどの位置にあるかを把握できます。

3. 無償・無登録で利用可能

メールアドレスや会社名の登録は一切不要。ブラウザで結果を即時表示します。詳細レポートをご希望の場合のみ、コンタクトフォームからご請求いただけます。

利用方法

公式サイトから、診断ツールにアクセスいただけます：

詳細レポートの請求について

- 診断ツール URL： https://socious.io/ja/ssbj-check- 対象： 東証プライム上場企業のサステナビリティ責任者、CSO、CFO、IR 担当、サステナビリティコンサルタント- 所要時間： 約3分- 費用： 無償・無登録

簡易診断結果に加えて、貴社固有の詳細な準備状況レポート（PDF、約20ページ、業界別ベンチマーク・優先実装ロードマップ・想定工数試算を含む）を、当社公式サイトのコンタクトフォームより無償でご請求いただけます。

ソーシャス株式会社代表 尹世羅 コメント

「SSBJ 2027年4月適用は、単なる開示基準の対応ではなく、日本企業のサステナビリティ業務全体を再編する転換点です。一方で、初期診断のハードルが高すぎることが、多くの企業を『何から始めればいいか分からない』状態に留めています。

『SSBJ Readiness Check』は、この最初の一歩のハードルを実質ゼロにすることで、すべての対象企業が現状を客観的に把握し、戦略的に動き始められる環境を提供します。

私たちは、AI ファースト・サステナビリティ報告プラットフォーム『Socious Report』を通じて、サステナビリティ責任者の方々が、開示業務の作業に時間を取られるのではなく、本質的な戦略的サステナビリティ業務に集中できる環境を、これからも提供してまいります」

Socious Report について

『Socious Report』は、ソーシャス株式会社が提供する AI サステナビリティ報告プラットフォーム。CSRD（欧州）、SSBJ（日本）、ISSB（国際）の3つの主要なサステナビリティ開示基準に1つの開示プロセスで対応し、ESRSデータポイントマッピング、ダブル・マテリアリティ評価、Scope 3排出量算定までを一貫してカバーします。

製品詳細：https://socious.io/ja/report

お問い合わせ・詳細レポート請求

詳細レポートのご請求、Socious Report のデモ依頼、SSBJ 対応のご相談は、当社公式サイトのコンタクトフォームより、お気軽にお問い合わせください。

- 公式サイト： https://socious.io/ja- 診断ツール： https://socious.io/ja/ssbj-check- コンタクトフォーム： https://socious.io/ja/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=prtimes-32-socious-ssbj-readiness-check-tool(https://socious.io/ja/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=prtimes-32-socious-ssbj-readiness-check-tool)

会社概要

ソーシャス株式会社

- URL：https://socious.io/ja- 業種：情報通信- 本社所在地：東京都中央区日本橋3丁目2番14号1階- 代表者名：尹世羅- 設立：2021年07月- 事業内容：AI サステナビリティ報告プラットフォーム「Socious Report」、検証可能クレデンシャル「Socious Verify」、社会的インパクト人材プラットフォーム「Socious Work」の開発・提供