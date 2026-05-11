【Webクリエイター向け】AIデザインを失敗させないための準備とは？5/21（木）無料セミナー「AIを使う前にやるべきUIの整え方」開催（オンライン）

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は5月21日（木）、Web業界などで活躍するクリエイターの方などを対象に、無料のオンラインセミナー「AIを使う前にやるべきUIの整え方 ～AIデザインを失敗させないための準備とは～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173936/?rls)」を開催します。なお、本セミナーは、全編英語で行いますが、同時通訳を通して日本語でお聞きいただくことも可能です。



※ご自身でオリジナル（英語）または通訳チャンネルを選択していただくことができます。

AIは、UIデザインのスピードを劇的に高めてくれる素晴らしいツールです。場合によっては、数時間、あるいは数分でデザインを形にすることもできます。とはいえ、UIの準備が整っていない状態でAIを使っても、デザインはうまく機能しません。使いにくさや構造的な問題を抱えたUIに、そのままAIデザインを追加してしまうと、問題は解決するどころか、むしろ悪化してしまうことがあります。そこでC&R社では、「AIを導入する前にやるべきUIの整え方・見直し方」にフォーカスしたセミナーを開催します。



講師を務めるのは、多くのグローバル企業やローカル企業でリーダーポジションを歴任してきたジェイコブ・ネルソン氏。AIデザインを失敗させないための考え方とプロセスをわかりやすく解説します。AIデザインを本当に活かすためには、どのようにUIを整理し、どんな状態を「準備」してからAIを使うべきなのでしょうか？ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。



＜セミナーの内容＞

・既存UIにAIデザインを追加する際によく起こる問題

・AIを使う前にやるべき、UIの分析・レビュー方法

・AIが生成したデザインの「使える部分／使えない部分」の見極め方

・デザインプロセスの中で、AIをどこに取り入れるべきか



＜こんな方におすすめ＞

・AIをUIデザインに取り入れてみたい方

・AIを使ってみたものの、思ったほど成果が出なかった方

・既存のUIを改善・リデザインする仕事に関わっている方

・AIを使う前に、何を整理すべきか知りたい方

・UI/UXデザインの基本を改めて見直したい方

・AI時代でも通用するデザインの考え方を身につけたい方

AIを使う前にやるべきUIの整え方 ～AIデザインを失敗させないための準備とは～

■日時

2026年5月21日（木） 19：30～20：30



■場所

オンライン開催



■登壇者

Webディレクター・コンサルタント・デベロッパー＆UI/UXデザイナー

ジェイコブ・ネルソン氏

ワシントン大学で情報管理を専攻し、修士課程で卒業。その後、デザインR&D責任者、UX＆PX戦略責任者、デジタルマーケティング＆ブランド責任者など、グローバルおよびローカル企業で複数のリーダーポジションを歴任。スタッフォードシア大学、ワシントン大学のデザインメンターも務めた。キャリアを通じて数え切れないほどのサイト、アプリ、モバイルゲームプロジェクトに取り組み、彼のモバイルゲームはGooglePlayやAppStoreの「注目のゲーム」「トップチャート」で紹介されたこともある。また2018グローバルキャリアアワードで「ベストマーケティングチーム」賞を受賞。最近の出版物には、PX＆UXデザインに関する教育シリーズや、共同論文「メンタルヘルスに関する感情コンピューティング」（ヘルスケア向けゲームIoT）がある。

▼グローバルに活躍するエキスパートに聞く！日本のUX戦略と未来

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/ui-designer/113016/



■参加費

無料



■定員

60名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173936/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173936/?rls)

※締切：2026年5月21日（木）20：30





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「AIを使う前にやるべきUIの整え方」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜デザイン・クリエイティブ関連セミナー＞

▼卓越したUIを作る ゲーム、アプリ、Webサイト（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154594/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154594/?rls)



▼UXディスカバリー: プロダクト開発の調査フェーズをマスターしよう （eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/149411/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/149411/?rls)



▼UIデザインのための精密なサイズとスペーシングシステム（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154584/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154584/?rls)



▼その他のデザイン・クリエイティブ関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/?rls)



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【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)