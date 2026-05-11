Tリーガーが参加 卓球普及イベントを香川県三豊市で開催

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグは、Tリーグパートナーのバタフライ（株式会社タマス）、株式会社小学館集英社プロダクションとの協業で、株式会社小学館アカデミーおよび香川県三豊市と連携し、2026年5月23日（土）に卓球普及イベントを開催いたします。

本イベントは、幼児から一般参加者まで幅広い世代を対象に、Tリーガーとの交流を通じて、卓球の楽しさや競技の魅力を体感いただくことを目的としています。



■開催概要

【１.幼児対象プログラム】

日時：2026年5月23日（土）9:00～10:00

会場：三豊市立高瀬南部保育所

対象：市内在住の年中・年長児（30組・保護者同伴）

内容：読み聞かせ、ラケットづくり体験など

目的：幼児期における身体活動・スポーツ体験の促進

ゲスト

張本美和選手（木下アビエル神奈川）

松崎キミ代氏（世界卓球殿堂入り・三豊市出身）



【２.一般対象プログラム】

日時：2026年5月23日（土）11:00～12:00

会場：三豊市総合体育館

対象：一般参加者（事前申込制）

内容：トップ選手による技術披露、交流イベント

目的：卓球競技の魅力発信と競技人口拡大

ゲスト

張本美和選手（木下アビエル神奈川）

木村香純選手（トップおとめピンポンズ名古屋）

■Ｔリーグとしての開催意義

Ｔリーグは「卓球を通じて人と地域をつなぐ」ことを理念に掲げ、競技の普及と次世代育成を推進しています。

本イベントでは、トップ選手のプレーを“見る・触れる・交流する”という体験型プログラムを通じて、子どもから大人までが卓球の魅力を身近に感じられる機会を創出します。

特に幼児対象プログラムでは、スポーツの楽しさを早期に体感することで、将来的な運動習慣形成や健全な成長の一助となることを目指します。



■今後の展開

Ｔリーグでは今後も自治体・教育機関・パートナー企業と連携し、地域に根ざした卓球普及活動を全国各地で展開してまいります。