【横浜エクセレンス】「りそなグループ B2 PLAYOFFS THIRDPLACE GAME 2025-26(※3位決定戦)」対戦相手決定！

株式会社横浜エクセレンス

いつも横浜エクセレンスを応援いただきありがとうございます。

この度、「りそなグループ B2 PLAYOFFS THIRDPLACE GAME 2025-26(※3位決定戦)」の対戦相手が「信州ブレイブウォリアーズ」に決定しましたのでお知らせいたします。



「りそなグループ B2 PLAYOFFS FINALS 2025-26(※決勝)」進出とはなりませんでしたが、B2昇格初年度での3位フィニッシュへ！

今シーズン最後の試合も熱い応援、よろしくお願いいたします！

「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」概要

【出場クラブ】

・「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」における各地区の1位、2位および3位のクラブと、各地区の上位3クラブを除いた8クラブのうち上位2クラブが本大会に参加する。



【大会フォーマット】

・8クラブによるトーナメント方式で行い、準々決勝、準決勝、3位決定戦および決勝はそれぞれ2試合行う。

・準々決勝、準決勝、3位決定戦および決勝の2試合が終了した時点で1勝1敗となった場合は、別日に3試合目を行い、順位を決定する。3試合目の試合は通常の競技規則を採用して実施し、3試合目の試合終了時点で同点の場合は、1回5分の延長時限を勝敗が決定するまで行う。

※上記全ての試合を、出場順位上位クラブのホームゲームとする。



・本大会に優勝したクラブが「2025-26シーズン B2リーグ」の年間優勝クラブとなり、準優勝したクラブが年間準優勝クラブとなり、3位となったクラブが年間3位クラブとなる。

りそなグループ B2 PLAYOFFS THIRDPLACE GAME 2025-26(※3位決定戦)

「りそなグループ B2 PLAYOFFS THIRDPLACE GAME 2025-26(※3位決定戦)」では、アウェーで「信州ブレイブウォリアーズ」と対戦します！



アウェーで迎える今シーズン、そして「B2リーグ」最後の試合で2勝し3位フィニッシュへ！！

今シーズンのメンバーで戦える最後の公式戦も引き続き最後まで熱い応援をよろしくお願いいたします！！



【日程】

Game1：2026年5月16日(土)14:05

Game2：2026年5月17日(日)14:05

※Game3：2026年5月18日(月)19:35

※2戦先勝方式により、GAME2終了時に1勝1敗の場合のみGAME3が開催されます。



【対戦相手】

信州ブレイブウォリアーズ

(「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」東地区1位)



【アリーナ】

ホワイトリング

〒381-2204 長野県長野市真島町真島2268-1

パブリックビューイング開催決定！！

なお、今シーズン最終戦のパブリックビューイングの開催も決定！

※Game3が開催される場合のパブリックビューイング開催はございません。



詳細はこちら(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=22973)よりご確認いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UtfqoU5-d2g ]

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試合は「バスケットLIVE」でご視聴いただけます！！

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※外部リンクとなります。

株式会社横浜エクセレンス

横浜を拠点に活動しているプロバスケットボールクラブ。

かつては「東京エクセレンス」として活動するも2021年、本拠地の横浜移転に伴い、クラブ名称を「横浜エクセレンス / YOKOHAMA EXCELLENCE」へと改称いたしました。

クラブ名は「Strive for Excellence」という常に自己向上の努力を惜しまないという生き方を表現しています。

すなわち、「EXCELLENCE」には心技体の全てにおいて「素晴らしい」という意味を表しています。