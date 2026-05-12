クラウド会計100%運用のSoNiC会計事務所が、税理士法人スピカの「freee × TaxSys（タクシス）活用定着支援」実証プロジェクトを開始

株式会社SoLabo

株式会社SoLabo（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田原 広一、以下「SoLabo」）は、税理士業界の進化を支援するTAX GROUPの取り組みの一環として、SoNiC会計事務所と税理士法人スピカによる「freee × TaxSys活用定着支援」の実証プロジェクトを応援いたします。

本プロジェクトでは、クラウド会計100%運用・フルリモート体制を構築し、TaxSys活用により自社運用において記帳業務工数の約50%削減を実現しているSoNiC会計事務所の知見を、税理士法人スピカの現場に展開します。

単なるツール導入にとどまらず、freeeとTaxSysを現場で使いこなせる状態まで定着させることで、会計事務所の生産性向上モデルを再現可能な形にすることを目指します。

■ プロジェクトの背景

税理士業界では、AI、クラウド会計、AI-OCR、Google Workspaceなど、業務効率化につながるツールの導入が進みつつあります。

一方で、実際の会計事務所の現場では、ツールを導入しただけでは生産性向上につながらないケースも少なくありません。

たとえば、以下のような課題があります。

- freeeを導入しても、一部のスタッフしか使いこなせない- 入力ルールや確認フローが標準化されていない- 代表や特定の担当者に業務が属人化している- TaxSysなどのAI-OCRツールを導入しても、前後の業務フローが整っていない- 新しい運用をスタッフに定着させるまでに時間がかかる

会計事務所の生産性向上には、ツールそのものだけでなく、現場で使いこなすための運用設計と定着支援が不可欠です。

そこで今回、SoLaboはTAX GROUPの取り組みとして、SoNiC会計事務所が持つfreee × TaxSys活用の現場知見を、税理士法人スピカの業務改善に展開する実証プロジェクトを応援します。

■ 本プロジェクトの概要

本プロジェクトでは、SoNiC会計事務所が自事務所で培ってきたクラウド会計運用・フルリモート体制・TaxSys活用の知見を、税理士法人スピカの現場に展開します。

税理士法人スピカでは、freeeとTaxSysを活用した生産性向上に取り組んでいます。

一方で、現場での運用定着やスタッフへの浸透において、業務フローの標準化・役割分担・教育設計などの課題があります。

SoNiC会計事務所は、クラウド会計100%運用を実現し、フルリモート環境でも業務が回る体制を構築してきました。

さらに、TaxSys活用により自社運用において記帳業務工数の約50%削減を実現しています。

今回の実証プロジェクトでは、SoNiC会計事務所の知見をもとに、スピカの現場に合わせた運用設計を行い、freee × TaxSysの活用定着を支援します。

■ 実施予定内容

1. 現状把握

税理士法人スピカの現在の業務フロー、freeeの利用状況、TaxSys連携状況、スタッフごとの習熟度を確認し、どこで業務が滞留しているのかを可視化します。

2. freee × TaxSys運用フローの整理

入力、確認、登録、共有までの流れを整理し、担当者ごとの役割や確認ポイントを明確化します。

TaxSysからfreeeへつなぐ前工程も含め、現場で迷わず運用できるフローを設計します。

3. スタッフ向け運用ルールの整備

未経験者や経験の浅いスタッフでも一定品質で業務を進められるよう、運用ルールや簡易マニュアルの整備を行います。

4. 現場伴走

実際の案件をもとに、運用上のつまずきや改善ポイントを確認しながら、週次ミーティング等を通じて定着を支援します。

5. 成果の可視化・事例化

工数削減、教育時間の短縮、月次処理件数の変化、freee活用率、スタッフごとの再現性などを確認し、成果を可視化します。

今後は共同事例記事やセミナー等を通じて、会計事務所の生産性向上モデルとして発信することも検討します。

■ 目指す成果

本プロジェクトでは、以下の成果を目指します。

■ SoNiC会計事務所の挑戦

- freeeを特定担当者に依存せず運用できる体制づくり- TaxSysからfreeeへの連携フローの標準化- 入力・確認・登録までの滞留時間短縮- 未経験者や経験の浅いスタッフでも回る業務設計- 月次処理件数の向上- 教育工数の削減- SoNiC会計事務所の知見を「SoNiCモデル」として可視化- 会計事務所の生産性向上モデルの再現性検証

SoNiC会計事務所は、クラウド会計100%運用・フルリモート体制を構築し、TaxSys活用による記帳業務工数の約50%削減を実現している会計事務所です。

同事務所の強みは、単にクラウド会計やTaxSysを導入していることではありません。

ツールを現場で使いこなし、スタッフが迷わず業務を進められる状態まで落とし込んでいる点にあります。

今回の取り組みでは、SoNiC会計事務所の成功を自事務所内の事例で終わらせず、他の会計事務所でも再現可能な支援モデルへと進化させることを目指します。

SoNiC会計事務所にとって、本プロジェクトは「freeeを活用している会計事務所」から、「freee活用を他事務所へ広げる会計事務所」へ進化する挑戦でもあります。

■ 税理士法人スピカの挑戦

税理士法人スピカは、若手代表を中心に、freee × TaxSysを活用した生産性向上に取り組んでいる会計事務所です。

これからの時代に合った会計事務所運営を目指し、クラウド会計やAI-OCRの活用に積極的に取り組む一方で、現場での運用定着やスタッフ教育、業務フローの標準化には課題があります。

本プロジェクトでは、SoNiC会計事務所の知見を取り入れながら、スピカの現場に合った運用モデルを構築します。

スピカの挑戦は、同じようにクラウド会計の定着や業務効率化に悩む多くの会計事務所にとって、参考となる実証事例になることを目指しています。

■ SoLabo・TAX GROUPの役割

SoLaboは、税理士業界の進化を支援するTAX GROUPを運営しています。

TAX GROUPでは、税理士事務所がAI・データ・クラウドツールを活用し、より生産性高く、より付加価値の高いサービスを事業者に提供できる状態を目指しています。

今回の実証プロジェクトにおいて、SoLaboは、SoNiC会計事務所と税理士法人スピカの挑戦を支援し、会計事務所の生産性向上モデルを業界に広げていく役割を担います。

会計事務所の中には、すでに優れた実践知が数多く存在しています。

しかし、その知見は一部の事務所内に閉じてしまうことも少なくありません。

SoLaboはTAX GROUPを通じて、現場で生まれた優れたノウハウを可視化し、他の事務所でも活用できる形にすることで、税理士業界全体の進化につながる取り組みを進めていきます。

■ 株式会社SoLabo 代表取締役 田原広一 コメント

税理士業界では、freeeやTaxSys、AI、Google Workspaceなど、便利なツールが増えています。

しかし、ツールを導入しただけで現場が変わるわけではありません。

本当に大切なのは、現場で使いこなせる状態まで落とし込むことです。

SoNiC会計事務所は、クラウド会計100%運用・フルリモート体制を構築し、TaxSys活用による大幅な業務効率化を実現している先進的な会計事務所です。

今回、その知見を税理士法人スピカの現場に展開することで、1社の成功事例を、他の会計事務所でも再現できるモデルへ進化させることを目指しています。

"会計事務所が会計事務所を支援する。"

"現場で培った知見を、業界全体の財産にしていく。"

この取り組みは、TAX GROUPが目指す世界そのものです。

SoLaboは、挑戦する税理士事務所を応援し、税理士業界の進化を支えてまいります。

■ 今後の展望

SoLaboは今後も、TAX GROUPを通じて、税理士事務所の業務効率化・生産性向上・データ活用を支援します。

また、本プロジェクトで得られた知見をもとに、freee × TaxSysの活用定着モデルをさらに磨き込み、他の会計事務所にも展開できる形を目指します。

会計事務所がより働きやすくなり、スタッフが成長し、代表が未来に向き合う時間を増やし、事業者により高い価値を届けられる業界をつくるために、SoLaboは引き続き挑戦を続けてまいります。

■ TAX GROUPについて

TAX GROUPは、税理士業界の進化を支援するためにSoLaboが運営する取り組みです。

AI・データ・クラウドツールの活用を通じて、税理士事務所の生産性向上と付加価値提供を支援し、事業者により良い支援が届く社会を目指しています。

株式会社SoLaboについて

認定支援機関として資金調達支援を中心に、月平均1,000件以上のお問い合わせに対応し、累計10,000件以上の支援実績を持つ(2025年６月末時点)。2021年より事業再構築補助金をはじめとした補助金申請支援事業を強化。加えて、バックオフィスBPOサービスや官民連携による自治体の課題解決サポートも開始し、支援の幅を拡大している。



社名:株式会社SoLabo

代表者:代表取締役 田原 広一

設立:2015年12月11日

本社所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F(WeWork内)

事業内容:資金調達サポート/補助金申請サポート/法人・士業提携/Web制作・運営・管理/Webマーケティング/シェアオフィス/AI・クラウド会計活用支援/AI-OCR/記帳・経理/TAX GROUPの運営

公式サイト:https://so-labo.co.jp

本件に関するお問い合わせ

株式会社SoLabo 経営企画室 渋谷 世子

メールアドレス：press@so-labo.co.jp