【無料セミナー】売上につながる事例活用と「許諾管理」の新常識を解説

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プラップノード、スイセイと共催でオンラインセミナーを5月26日より開催

プラップノード株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 CEO：渡辺幸光）は、株式会社スイセイ（本社：東京都品川区、代表取締役：松村幸弥）と共催で、オンラインセミナー「事例マーケのすべてを教えます！ "売上が伸びる"事例×許諾管理の新常識」を2026年5月26日(火)より実施いたします。







本セミナーでは、事例コンテンツを売上につなげる活用方法と、顧客ロゴ・導入事例の許諾管理を効率化する方法を解説します。

当日は、株式会社スイセイが事例コンテンツの設計・営業活用のポイントを紹介し、プラップノード株式会社がブランド許諾管理SaaS「LOGO LABO」による許諾管理の仕組み化について紹介します。

■こんな方におすすめ

・マーケティング責任者・事業責任者の方

・事例コンテンツを体系的に学びたい方

・顧客ロゴや導入事例の許諾管理に課題を感じている方

■開催概要

テーマ：事例マーケのすべてを教えます！ “売上が伸びる”事例×許諾管理の新常識

開催日時：2026年5月26日（火）11:00-12:00　※27日(水)、28日(木)に録画配信あり

開催形式：オンライン（Bizibl）

参加費：無料（事前申込制）

主催：プラップノード株式会社

申込URL：https://attendee.bizibl.tv/sessions/seWns2PhKA22

■登壇者

佐伯進志（株式会社スイセイ）

高知大学理工学部を卒業後、株式会社クラウドワークスに入社し、業務効率化SaaS「クラウドログ」のインサイドセールス、フィールドセールスを経験。その後、不動産系SaaS企業にてインサイドセールス組織の立ち上げを経験。現在、株式会社スイセイにてパートナーセールス担当として、主に代理店開拓に従事。

中島 宇喬（プラップノード株式会社）

2022年プラップノード入社。統合型広報DX支援ツール「PRオートメーション」インサイドセールス組織の立ち上げを行う。SDR・BDRの立ち上げを行いABM施策の立案から実行を担当。現在は新事業開発本部にてLOGO LABOの企画営業に従事。

■LOGO LABOとは

LOGO LABOは、企業ロゴやブランドデータの受け渡し、利用申請、許諾履歴、掲載状況などを一元管理できる国内初のブランド許諾管理SaaSです。ロゴやブランド資産の最新版管理、利用目的の確認、ガイドライン遵守、許諾情報の台帳化など、従来メールやスプレッドシート、外部ストレージで属人的に行われがちだった業務を効率化します。

■株式会社スイセイ　会社概要

名称：株式会社スイセイ

所在地：東京都品川区

代表者：松村幸弥

設立：2024年9月

事業内容：AI×BPOによる事例制作・採用広報支援事業

公式サイト：https://sui-sei.tokyo/

事例のプロ：https://jireinopro.sui-sei.tokyo

採用広報のプロ：https://saiyokohonopuro.sui-sei.tokyo/

■プラップノード株式会社　会社概要

名称：プラップノード株式会社

代表取締役CEO：渡辺幸光

資本金：2億円（資本準備金を含む）

事業内容：デジタルコミュニケーション領域におけるソリューション提供・PRオートメーション/AI Brand Review/LOGO LABOの開発販売

プラップノードURL：https://www.prapnode.co.jp/

LOGO LABO URL：https://logo-labo.jp/

AI Brand Review URL：https://ai-brand-review.com/

PRオートメーションURL：https://pr-automation.jp/

本件に関するお問合わせ先

プラップノード株式会社　伊藤

TEL：03-4570-3150

Mail：pr@prapnode.co.jp

関連リンク

LOGO LABO

https://logo-labo.jp/