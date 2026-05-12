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【無料セミナー】売上につながる事例活用と「許諾管理」の新常識を解説
プラップノード、スイセイと共催でオンラインセミナーを5月26日より開催
プラップノード株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 CEO：渡辺幸光）は、株式会社スイセイ（本社：東京都品川区、代表取締役：松村幸弥）と共催で、オンラインセミナー「事例マーケのすべてを教えます！ "売上が伸びる"事例×許諾管理の新常識」を2026年5月26日(火)より実施いたします。
本セミナーでは、事例コンテンツを売上につなげる活用方法と、顧客ロゴ・導入事例の許諾管理を効率化する方法を解説します。
当日は、株式会社スイセイが事例コンテンツの設計・営業活用のポイントを紹介し、プラップノード株式会社がブランド許諾管理SaaS「LOGO LABO」による許諾管理の仕組み化について紹介します。
■こんな方におすすめ
・マーケティング責任者・事業責任者の方
・事例コンテンツを体系的に学びたい方
・顧客ロゴや導入事例の許諾管理に課題を感じている方
■開催概要
テーマ：事例マーケのすべてを教えます！ “売上が伸びる”事例×許諾管理の新常識
開催日時：2026年5月26日（火）11:00-12:00 ※27日(水)、28日(木)に録画配信あり
開催形式：オンライン（Bizibl）
参加費：無料（事前申込制）
主催：プラップノード株式会社
申込URL：https://attendee.bizibl.tv/sessions/seWns2PhKA22
■登壇者
佐伯進志（株式会社スイセイ）
高知大学理工学部を卒業後、株式会社クラウドワークスに入社し、業務効率化SaaS「クラウドログ」のインサイドセールス、フィールドセールスを経験。その後、不動産系SaaS企業にてインサイドセールス組織の立ち上げを経験。現在、株式会社スイセイにてパートナーセールス担当として、主に代理店開拓に従事。
中島 宇喬（プラップノード株式会社）
2022年プラップノード入社。統合型広報DX支援ツール「PRオートメーション」インサイドセールス組織の立ち上げを行う。SDR・BDRの立ち上げを行いABM施策の立案から実行を担当。現在は新事業開発本部にてLOGO LABOの企画営業に従事。
■LOGO LABOとは
LOGO LABOは、企業ロゴやブランドデータの受け渡し、利用申請、許諾履歴、掲載状況などを一元管理できる国内初のブランド許諾管理SaaSです。ロゴやブランド資産の最新版管理、利用目的の確認、ガイドライン遵守、許諾情報の台帳化など、従来メールやスプレッドシート、外部ストレージで属人的に行われがちだった業務を効率化します。
■株式会社スイセイ 会社概要
名称：株式会社スイセイ
所在地：東京都品川区
代表者：松村幸弥
設立：2024年9月
事業内容：AI×BPOによる事例制作・採用広報支援事業
公式サイト：https://sui-sei.tokyo/
事例のプロ：https://jireinopro.sui-sei.tokyo
採用広報のプロ：https://saiyokohonopuro.sui-sei.tokyo/
■プラップノード株式会社 会社概要
名称：プラップノード株式会社
代表取締役CEO：渡辺幸光
資本金：2億円（資本準備金を含む）
事業内容：デジタルコミュニケーション領域におけるソリューション提供・PRオートメーション/AI Brand Review/LOGO LABOの開発販売
プラップノードURL：https://www.prapnode.co.jp/
LOGO LABO URL：https://logo-labo.jp/
AI Brand Review URL：https://ai-brand-review.com/
PRオートメーションURL：https://pr-automation.jp/
本件に関するお問合わせ先
プラップノード株式会社 伊藤
TEL：03-4570-3150
Mail：pr@prapnode.co.jp
関連リンク
LOGO LABO
https://logo-labo.jp/
プラップノード株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 CEO：渡辺幸光）は、株式会社スイセイ（本社：東京都品川区、代表取締役：松村幸弥）と共催で、オンラインセミナー「事例マーケのすべてを教えます！ "売上が伸びる"事例×許諾管理の新常識」を2026年5月26日(火)より実施いたします。
本セミナーでは、事例コンテンツを売上につなげる活用方法と、顧客ロゴ・導入事例の許諾管理を効率化する方法を解説します。
■こんな方におすすめ
・マーケティング責任者・事業責任者の方
・事例コンテンツを体系的に学びたい方
・顧客ロゴや導入事例の許諾管理に課題を感じている方
■開催概要
テーマ：事例マーケのすべてを教えます！ “売上が伸びる”事例×許諾管理の新常識
開催日時：2026年5月26日（火）11:00-12:00 ※27日(水)、28日(木)に録画配信あり
開催形式：オンライン（Bizibl）
参加費：無料（事前申込制）
主催：プラップノード株式会社
申込URL：https://attendee.bizibl.tv/sessions/seWns2PhKA22
■登壇者
佐伯進志（株式会社スイセイ）
高知大学理工学部を卒業後、株式会社クラウドワークスに入社し、業務効率化SaaS「クラウドログ」のインサイドセールス、フィールドセールスを経験。その後、不動産系SaaS企業にてインサイドセールス組織の立ち上げを経験。現在、株式会社スイセイにてパートナーセールス担当として、主に代理店開拓に従事。
中島 宇喬（プラップノード株式会社）
2022年プラップノード入社。統合型広報DX支援ツール「PRオートメーション」インサイドセールス組織の立ち上げを行う。SDR・BDRの立ち上げを行いABM施策の立案から実行を担当。現在は新事業開発本部にてLOGO LABOの企画営業に従事。
■LOGO LABOとは
LOGO LABOは、企業ロゴやブランドデータの受け渡し、利用申請、許諾履歴、掲載状況などを一元管理できる国内初のブランド許諾管理SaaSです。ロゴやブランド資産の最新版管理、利用目的の確認、ガイドライン遵守、許諾情報の台帳化など、従来メールやスプレッドシート、外部ストレージで属人的に行われがちだった業務を効率化します。
■株式会社スイセイ 会社概要
名称：株式会社スイセイ
所在地：東京都品川区
代表者：松村幸弥
設立：2024年9月
事業内容：AI×BPOによる事例制作・採用広報支援事業
公式サイト：https://sui-sei.tokyo/
事例のプロ：https://jireinopro.sui-sei.tokyo
採用広報のプロ：https://saiyokohonopuro.sui-sei.tokyo/
■プラップノード株式会社 会社概要
名称：プラップノード株式会社
代表取締役CEO：渡辺幸光
資本金：2億円（資本準備金を含む）
事業内容：デジタルコミュニケーション領域におけるソリューション提供・PRオートメーション/AI Brand Review/LOGO LABOの開発販売
プラップノードURL：https://www.prapnode.co.jp/
LOGO LABO URL：https://logo-labo.jp/
AI Brand Review URL：https://ai-brand-review.com/
PRオートメーションURL：https://pr-automation.jp/
本件に関するお問合わせ先
プラップノード株式会社 伊藤
TEL：03-4570-3150
Mail：pr@prapnode.co.jp
関連リンク
LOGO LABO
https://logo-labo.jp/