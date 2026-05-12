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コロコロ転がすだけで簡単にデコレーションが楽しめる！ローラースタンプ『coroline（コロライン）』新発売
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、コロコロ転がすだけで、1周が約6cmのデザインをきれいに押すことができるローラースタンプ『coroline（コロライン）』（全8種・各660円 税込）を、2026年5月上旬より発売いたします。全国の文具取扱店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。
【 商品特長 】
■コロコロ転がすだけで約6cmのデザインが完成
ローラータイプのスタンプで、なぞるように転がすだけで均一に柄を押すことができます。本体は手のひらサイズでコンパクト設計ながら、1周が約6cmの長めの印面で、それぞれのテーマに沿ったデザインがたっぷり楽しめます。
■ローラー部分が見えるから引き始めを定めやすい
ローラー部分が上から見える仕様のため、引き始めの位置を確認しやすく、狙った場所にきれいにスタンプできます。
■色を塗ってもにじみにくい油性顔料インクを使用
油性顔料インクを採用し、スタンプ後に色を塗ってもにじみにくい仕様です。インク色には、手帳やノートのラインにも自然になじむ落ち着いたダークグレーを採用。スタンプだけが浮いて見えにくく、手帳やノート、メッセージカードなどを簡単にかわいくデコレーションできます。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/134511/134511_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
ローラースタンプ『コロライン』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/260205025519/
ローラースタンプ『コロライン』商品ページ： https://www.sun-star-st.jp/items/260205025519/
■コロコロ転がすだけで約6cmのデザインが完成
ローラータイプのスタンプで、なぞるように転がすだけで均一に柄を押すことができます。本体は手のひらサイズでコンパクト設計ながら、1周が約6cmの長めの印面で、それぞれのテーマに沿ったデザインがたっぷり楽しめます。
■ローラー部分が見えるから引き始めを定めやすい
ローラー部分が上から見える仕様のため、引き始めの位置を確認しやすく、狙った場所にきれいにスタンプできます。
■色を塗ってもにじみにくい油性顔料インクを使用
油性顔料インクを採用し、スタンプ後に色を塗ってもにじみにくい仕様です。インク色には、手帳やノートのラインにも自然になじむ落ち着いたダークグレーを採用。スタンプだけが浮いて見えにくく、手帳やノート、メッセージカードなどを簡単にかわいくデコレーションできます。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/134511/134511_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
ローラースタンプ『コロライン』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/260205025519/