コロコロ転がすだけで簡単にデコレーションが楽しめる！ローラースタンプ『coroline（コロライン）』新発売

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サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、コロコロ転がすだけで、1周が約6cmのデザインをきれいに押すことができるローラースタンプ『coroline（コロライン）』（全8種・各660円 税込）を、2026年5月上旬より発売いたします。全国の文具取扱店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。







ローラースタンプ『コロライン』商品ページ： https://www.sun-star-st.jp/items/260205025519/


【 商品特長 】

■コロコロ転がすだけで約6cmのデザインが完成

ローラータイプのスタンプで、なぞるように転がすだけで均一に柄を押すことができます。本体は手のひらサイズでコンパクト設計ながら、1周が約6cmの長めの印面で、それぞれのテーマに沿ったデザインがたっぷり楽しめます。







■ローラー部分が見えるから引き始めを定めやすい

ローラー部分が上から見える仕様のため、引き始めの位置を確認しやすく、狙った場所にきれいにスタンプできます。







■色を塗ってもにじみにくい油性顔料インクを使用

油性顔料インクを採用し、スタンプ後に色を塗ってもにじみにくい仕様です。インク色には、手帳やノートのラインにも自然になじむ落ち着いたダークグレーを採用。スタンプだけが浮いて見えにくく、手帳やノート、メッセージカードなどを簡単にかわいくデコレーションできます。





【 商品概要 】

https://digitalpr.jp/table_img/2953/134511/134511_web_1.png







本件に関するお問合わせ先

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 サンスター文具株式会社　マーケティング部　広報担当宛

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ローラースタンプ『コロライン』商品ページ

https://www.sun-star-st.jp/items/260205025519/